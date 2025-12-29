Influencerita Melissa Mae Carlton a anunțat că fiica ei, Molly, a murit la mai bine de un an după ce sora ei mai mare, Abigail, a încetat din viață din cauza sepsisului, la vârsta de 9 ani.

Melissa Mae Carlton a anunțat că fiica ei cea mică, Molly, a murit pe 25 decembrie, la puțin peste un an și jumătate după ce sora ei mai mare, Abigail, a murit din cauza sepsisului, la vârsta de 9 ani, în aprilie 2024.

„În dimineața de Crăciun, dulcea noastră fetiță Molly și sora ei mai mare Abi s-au reunit”, a scris Melissa pe Instagram pe 26 decembrie.

„Acesta este singurul lucru care îmi oferă chiar și un mic sentiment de alinare. Lui Molly i-a fost atât de dor de sora ei”, a completat influencerița.

Melissa a adăugat că ea și soțul ei, Tom Carlton, care mai au doi copii, Harry și Lily, au fost „devastați” de această nouă pierdere.

„Suntem epuizați și zdruncinați după o zi plină de traume și suferință”, a scris ea, continuând: „Mă simt amorțită. Încă nu pot accepta că acest lucru este real. Nu sunt pregătită pentru această durere”.

Melissa le-a mulțumit urmăritorilor săi pentru rugăciunile lor, rugându-i să continue să transmită dragoste și sprijin familiei sale în „zilele și săptămânile următoare”, deoarece „vor fi atât de multe de făcut și de organizat și vom avea nevoie de putere dincolo de a noastră”.

Care ar fi fost cauza morții fetiței

Melissa Mae Carlton a povestit cum fiul ei, Harry, i-a dezvăluit că doar cu câteva zile înainte Molly i-a spus că își dorește să fie cu sora ei, Abigail.

„Aseară, printre lacrimi, Harry mi-a spus că, luni, când ne-am îmbarcat în avion spre Arizona, Molly s-a aplecat și i-a spus că vrea să fie cu Abi”, își amintește Melissa. „Printre suspine, el a spus: «A obținut ce și-a dorit».”

Într-o postare ulterioară, Melissa a împărtășit că, deși nu au un diagnostic oficial pentru cauza morții lui Molly, medicii cred că avea o afecțiune cardiacă genetică, menționând că aceștia cred că acesta ar fi putut fi și cazul lui Abigail.

„Această înțelegere a venit deoarece Molly a putut fi monitorizată în spital, lucru pe care nu l-am putut face cu Abi”, a continuat ea.

„Nu am fost niciodată mulțumită de răspunsurile pe care le-am primit pentru ea. Dar, în cazul acestui tip de afecțiune, ni s-a spus că până și o boală minoră ar putea declanșa un eveniment cardiac brusc”, a mai spus influencerița.

Potrivit Melissei, medicii le-au spus că Molly nu ar fi putut să supraviețuiască evenimentului cardiac.

„Sper că vom primi mai multe răspunsuri în curând”, a spus ea, „și vom face mai multe investigații genetice pentru familia noastră, acum că avem, probabil, o cale mai clară de explorat.”

