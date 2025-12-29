Andreea Esca și-a cumpărat casă în Porumbacu de Sus: „Una dintre bucuriile neașteptate ale anului 2025”. Ce vrea să facă jurnalista cu noua locuință

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, și-au cumpărat o casă în Porumbacu de Sus, locul unde jurnalista a copilărit. Încântată de noua achiziție, pe care spune că vrea să o transforme într-un spațiu cultural, știrista le-a arătat-o fanilor ei din mediul online.

Andreea Esca și-a cumpărat casă la Porumbacu de Sus

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, au decis să cumpere o casă în Porumbacu de Sus, localitate în care ea și-a petrecut copilăria. Ideea i-a venit în anul 2024, când a mers în Germania, la campionatul mondial de fotbal. Acolo, ea a găsit un loc superb, unde turiștii și localnicii se pot bucura în tihnă de cafea și deserturi. Inspirată de acel local, jurnalista și-a dorit să deschidă unul asemănător și în Porumbacu.

„Această fereastră este una dintre bucuriile neașteptate ale anului 2025. Mi s-a îndeplinit o dorință, pusă în iunie 2024, când în timpul campionatului de fotbal din Germania, am descoperit nu departe de Koln un loc care mi-a plăcut foarte mult și pe care mi l-am imaginat, imediat, în Porumbacu. Mă oprisem acolo pentru o cafea, o tartă cu fructe și un sirop, după o plimbare prin pădure. Ei bine, anul acesta, am găsit fereastra care va da către un asemenea loc, în Porumbacu de Sus”, a povestit Andreea Esca pe pagina ei de Facebook.

Cum se va numi localul jurnalistei

Soțul Andreei Esca a venit cu ideea de a transforma locul în ceva mai mult, într-un centru cultural unde vor avea loc diverse evenimente de care se vor putea bucura atât localnicii, cât și turiștii.

„Iar șeful de șantier și pasionatul de noi proiecte, @douglaslormand, a zis să mergem mai departe și să dezvoltăm aici și un spațiu cultural pentru comunitate, pentru turiștii care se îndrăgostesc de zonă, drumeții care urcă pe Negoiu, sau alți oameni care, pur si simplu, vor dori să participe la diverse evenimente”, a mai spus jurnalista.

Numele va fi și el unul reprezentativ, cu o semnificație aparte pentru Andreea Esca.

„O să se numească: ”a lu’Escana”. Pentru că eu, de fiecare dată când ajung aici, redevin fetița de câțiva ani, care atunci când pe aceste ulițe o întrebau oamenii: “a cui ești tu copilă?”, răspundea mândră : “a lu’ Escana”, a precizat ea.

Sursă foto: Facebook

