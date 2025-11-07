O vezi în fiecare zi la Tv, dar sigur nu ai observat asta. Andreea Esca vorbește despre defectul ei fizic: „Mi-a zis primul meu cameraman”

Andreea Esca este o prezență extrem de îndrăgită și a reușit să pătrundă în inimile românilor de la pupitrul Știrilor Pro Tv. Vedeta s-a remarcat ca fiind una dintre cele mai bune prezentatoare de știri. Cu toate că mii de români o văd zilnic la televizor, nimeni nu a observat defectul fizic pe care îl are aceasta. Ea însăși a recunoscut despre ce este vorba.

Andreea Esca are un defect fizic vizibil

Știrista a dezvăluit micul ei defect fizic, în urma unei provocări. Mereu deschisă și sinceră, Andreea Esca nu ezită când vine vorba provocări, întrebări sau scoaterea la iveală unor detalii din viața personală. Vedeta iubește să împărtășească cu fanii lucruri, iar când e întrebată în interviuri lucruri personală, vorbește cu diplomație, dar fără rețineri.

Așa a fost și cazul când a dezvăluit defectul ei fizic: o deviație de sept pe care primul ei cameraman a observat-o.

„Eu nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept și se vede. Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte, chiar este.

Și mi-a spus întotdeauna să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru.

Cam asta ar fi. Cred că fiecare lucru un pic strâmb, te face mult mai bine!”, a spus Andreea Esca într-un video postat de Liza Sabău de la Virgin Radio pe internet.

Andreea Esca, mesaj pentru tatăl ei de ziua acestuia

Vedeta de la Pro Tv a transmis la începutul lunii un mesaj emoționant de ziua tatălui său, care a trecut prin anumite probleme de sănătate.

Esca nu a dezvăluit prin ce trecut părintele său, dar a ținut să le mulțumească medicilor care l-au tras.

„Azi e ziua celui mai cel Moș:)! Șeriful nostru, Domnul Esca, zis și Titi sau Giovani! Care împlinește 87 de ani! Și chiar dacă ultimele luni l-au cam pus la încercare… el e un Scorpion:)!

Le mulțumesc pe această cale medicilor și întregului personal medical de la @sanador.românia și Spitalul Bagdasar Arseni! Dar și tuturor celor care îl iubesc sau îl admira și care îi transmit mereu gânduri bune! ❣️❤️ La mulți ani, TATĂ!”, a scris vedeta.

