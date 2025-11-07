O vezi în fiecare zi la Tv, dar sigur nu ai observat asta. Andreea Esca vorbește despre defectul ei fizic: „Mi-a zis primul meu cameraman”

Andreea Esca este o prezență extrem de îndrăgită și a reușit să pătrundă în inimile românilor de la pupitrul Știrilor Pro Tv. Vedeta s-a remarcat ca fiind una dintre cele mai bune prezentatoare de știri. Cu toate că mii de români o văd zilnic la televizor, nimeni nu a observat defectul fizic pe care îl are aceasta. Ea însăși a recunoscut despre ce este vorba.
Știrista a dezvăluit micul ei defect fizic, în urma unei provocări. Mereu deschisă și sinceră, Andreea Esca nu ezită când vine vorba provocări, întrebări sau scoaterea la iveală unor detalii din viața personală. Vedeta iubește să împărtășească cu fanii lucruri, iar când e întrebată în interviuri lucruri personală, vorbește cu diplomație, dar fără rețineri.
„Eu nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept și se vede. Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte, chiar este.
Și mi-a spus întotdeauna să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru.
