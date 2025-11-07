Andreea Esca, moment surpriză cu Denis Hanganu, la Protevelion 2026. Ce surpriză le-a pregătit jurnalista telespectorilor

Pro TV a dat startul filmărilor pentru Protevelion, emisiunea care va fi difuzată pe postul de televiziune în noaptea de Revelion. Dacă Raluka și Pavel Bartoș sunt gazdele, alte numeroase vedete vor oferi momente de neuitat. Printre cele mai sonore nume se numără Andreea Esca și Andra, care vor fi văzute în ipostaze neobișnuite.

Andreea Esca, moment surpriză la Protevelion 2026

PRO TV pregătește o ediție de neuitat a Protevelionului 2026, iar una dintre cele mai mari surprize vine din partea celebrei prezentatoare Andreea Esca. După mai bine de două decenii în care a fost imaginea știrilor, Esca va urca pe scenă într-un moment inedit: un dans alături de actorul Denis Hanganu, cunoscut pentru rolurile sale din serialele „Vlad” și „Clanul”.

Potrivit imaginilor publicate de Cancan, momentul va fi unul special, plin de energie și eleganță, gândit pentru a arăta o nouă latură a prezentatoarei. Mai mult, jurnalista a publicat pe pagina ei de Instagram o mică mostră din ceea ce urmează să se întâmple în noaptea dintre ani.

De asemenea, Andra a atras privirile tuturor cu ținuta ei strălucitoare, care îi scoate în evidență silueta.

Artista a urcat pe scenă pentru a interpreta piese care au devenit hit-uri, însă a avut și un moment spectaculos alături de Aurora și Săndel Mihai.

Pro TV promite un spectacol de neuitat

PRO TV a dat startul filmărilor pentru PROTEVELION 2026, show-ul care va întreține atmosfera în noaptea dintre ani. Cu Raluka și Pavel Bartoș în rol de gazde și o selecție impresionantă de artiști și vedete, ediția de anul acesta va umple casele românilor cu energie, bună dispoziție, umor și momente pline de surprize.

Sub deviza: „Te distrăm de nu te vezi!”, PROTEVELION 2026 promite să transforme noaptea dintre ani într-un spectacol de neuitat. Cei mai în vogă artiști vor aduce pe scenă momente muzicale spectaculoase, cu hituri care vor face publicul să cânte și să danseze toată noaptea. Comedia va fi și ea la cote maxime, invitații fiind surprinși în cele mai amuzante și neașteptate situații, stârnind râsete care se vor auzi atât în platou, cât și în casele românilor.

„Anul ăsta, la PROTEVELION, am zis să ridicăm miza: dacă tot nu putem opri timpul, măcar să-l facem să danseze. Show-ul e o nebunie frumoasă cu artiști puși în situații imposibile, combinații la care n-ar fi visat nici algoritmul de la Shazam și surprize care ne-au făcut și pe noi, la filmare, să zicem «stai puțin, chiar cântă împreună?!». Ediția din 2026 e despre bucurie pură, despre râs, muzică și chef de viață. Fiecare oră are un twist și exact de acolo va veni magia. Vrem ca oamenii de acasă să simtă că sunt și ei în studio, printre noi, să dea play la noul an cu zâmbetul pe față și cu senzația aia de «băi, ăștia chiar s-au distrat făcând asta!» — pentru că da, chiar ne-am distrat”, declară Cătălin Bugean, Show Runner PRO TV.

