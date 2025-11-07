Bianca Drăgușanu se operează din nou: „Când mă uit la pozele cu mine, mi se pare că sunt foarte urâtă”. Câte intervenții estetice are și cum arăta înainte de ele

Bianca Drăgușanu va trece printr-o nouă operație estetică. Acum aproximativ un an, iubita lui Gabi Bădălău și-a propus să corecteze, pe rând, mai multe intervenții estetice din trecut.

Bianca Drăgușanu, din nou pe mâna medicului estetician

Bianca Drăgușanu vrea să-și schimbe implanturile mamare. În ultimul an, vedeta a trecut prin mai multe intervenții estetice de corecție. Fosta participantă la „Din dragoste cu Mircea Radu” și-a micșorat buzele și nasul, iar acum vrea să-și micșoreze și bustul.

„Când mă uit la pozele cu mine, efectiv mi se pare că sunt foarte urâtă. Proporțiile nu erau corecte față de acum. De vreun an de zile tot încerc să le modelez. Mi-am făcut lip lift, mi-am făcut rinoplastie să fie nasul mai mic, buzele mai mici, acum vreau să îmi fac sânii mai mici. Vreau să micșorez tot ce am făcut mare la un moment dat”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit Libertatea.

După ce ani întregi s-a mândrit cu transformările fizice prin care a trecut, Bianca își dorește un aspect mai natural. „Tot ce am mărit, vreau acum să micșorez”, a explicat.

Reacția Biancăi Drăgușanu după ce a fost criticată dur pentru aspectul ei fizic

Recent, Bianca Drăgușanu a fost criticată pentru aspectul ei după apariția în emisiunea „La bine și la roast”, de la Pro TV. Telespectatorii au spus despre ea că și-ar fi ascuțit barba, lucru pe care l-a negat. Fosta soție a lui Victor Slav și Alex Bodi a explicat că a slăbit 12 kilograme și că din acest motiv i s-a „ascuțit fața”. În ciuda explicațiilor, Bianca le-a spus celor care au criticat-o că hate-ul lor nu a afectat-o.

„Hai să stăm puțin de vorbă. În urma emisiunii la care am participat aseară, la PRO TV, am observat că am din nou foarte mult hate. Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de barba mea ascuțită. Ok, vă deranjează. Ce vreau să vă spun? Nu mi-am ascuțit barba, dar pentru că am slăbit în jur de 12 kg din ianuarie, și am slăbit fără Ozempic și Mongearu și alte chestii, eu sunt slabă dinainte să existe, mi s-a ascuțit fața, știți? Mi s-a ascuțit fața și am o fizionomie probabil ciudată pentru unii. Dacă nu vă place, dați skip mai departe. Pentru că pe mine… hate-urile voastre, îmi ajung știți unde? Fix aici (n.r. – la călcâie)”, a spus Bianca, potrivit sursei citate.

Câte operații estetice are Bianca Drăgușanu și cum arăta înainte de ele

Prima operație estetică pe care Bianca Drăgușanu și-a făcut-o a fost cea de la nivelul bustului. Ulterior, în februarie 2020, Bianca și-a schimbat implanturile mamare cu un model mai nou, din motive medicale. Acum, vedeta vrea implanturi mai mici.

De-a lungul anilor, Bianca și-a remodelat nasul de mai multe ori, și-a schimbat forma buzelor de mai multe ori, a suferit mai multe liftinguri faciale și o operație de cantopexie sau cat/fox eyes, și-a subțiat gleznele și și-a pus implanturi fesiere.

Bianca a fost căsătorită cu Alex Bodi și cu prezentatorul TV Victor Slav. Alături de Slav, Bianca are o fiică, Sofia Natalia, în vârstă de 9 ani. Înaintea celor două căsnicii, Bianca a format un cuplu cu designerul Cătălin Botezatu, iar de câțiva ani este într-o relație cu Gabi Bădălău, fostul soț al artistei Claudia Pătrășcanu.

