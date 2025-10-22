Alex Bodi a dat cărțile pe față. De ce s-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu, de fapt: „A fost o ambiție de a mea”

Alex Bodi a vorbit despre decizia de a se căsători cu Bianca Drăgușanu și a mărturisit că a fost vorba despre o ambiție personală. El a făcut aceste dezvăluiri la șase ani de la eveniment. Iată ce a spus afaceristul.
Alex Bodi a recunoscut că mariajul cu Bianca Drăgușanu a fost „o ambiție”
Alex Bodi a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre mariajul său cu Bianca Drăgușanu. Afaceristul a spus abia acum din ce motiv a făcut nunta în secret și a fost organizată într-o singură zi.
Relația lui Alex Bodi cu Bianca Drăgușanu a fost una extrem de mediatizată din cauza conflictelor foarte dese dintre cei doi. Scandalurile din timpul relației și a mariajului au ținut primele pagini ale tabloidelor pentru multă vreme.
Deși au părut fericiți pentru o perioadă, povestea lor s-a încheiat în martie 2020, la notar. La 5 ani de la despărțirea definitivă, Alex Bodi a vorbit despre motivul pentru care s-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu.
„A fost o ambiție de-a mea. Am zis că reușesc, cum să nu reușesc eu să fac nuntă într-o zi…Ea nu credea, a spus că zic doar așa, să ne împăcăm. Și așa s-a întâmplat”, a declarat Alex Bodi la Wowbiz.
„Nu a fost greu să fiu soțul Biancăi”
El a continuat și a spus că nu a fost greu să fie soțul Biancăi Drăgușanu. A vorbit despre relație și despre mediatizarea de care avea parte Bianca Drăgușanu, lăsând să se înțeleagă că blondinei îi plăcea să fie constant în lumina reflectoarelor.
„A fost o relație cu bune, cu rele, cu multă mediatizare. Ea fiind sus de tot ca mediatizare, zic că am gestionat foarte ok situația și momentele…Lucrul ăsta cu mas-media, cu lumina reflectoarelor depinde și de om.
Acuma, lumea știe unde ies, în ce locuri ies, ce frecventez, e normal să mai filmeze, să te pozeze cutare și cutare, dar trebuie să vrei și tu să tot apari.
Sunt multe persoane din showbiz care sună. Hai că plec acolo, hai că vin aici. Eu nu am făcut niciodată asta, nu era nevoie, din contră, m-au prins de multe ori când încercam să nu apar. Dar până la urmă, nu a fost greu”, a mai spus Alex Bodi.
