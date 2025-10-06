Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit. Cu cine s-a afișat afaceristul la scurt timp: „Nu mai are nicio legătură cu mine”

Alex Bodi s-a despărțit de Ancuța, iubita lui. Omul de afaceri are o viață amoroasă tumultuoasă, cu împăcări și despărțiri pe bandă rulantă. El a transmis un mesaj prin care spunea ce s-a întâmplat între el și iubita lui.

Alex Bodi, o nouă despărțire

Alex Bodi a făcut primele declarații publice la scurt timp după ce Ancuța a dat de înțeles că afaceristul are pe altcineva. Cei doi s-au despărțit din nou, însă pare că de data aceasta ar fi definitiv.

La fel ca fiecare relație a afaceristului, și cea cu Ancuța a trecut prin despărțiri și împăcări. Totuși, apropiații spun că de data aceasta tensiunile ar fi fost mult prea mari pentru a se încerca o împăcare.

Alex Bodi a confirmat public că nu mai formează un cuplu cu Ancuța, însă nici el, nici tânăra nu au oferit detalii despre motivul real al despărțirii. Pe Instagram, Bodi a făcut declarații prin care a confirmat despărțirea.

Citește și: Scandal între Dan Alexa și soția lui, Andrada, într-un restaurant din Capitală. Antrenorul a apărut brusc și a plecat cu copilul

Mai mult, el a lăsat de înțeles că tânăra avea deja alți prietendenți care așteptau ca locul să fie lăsat liber în viața ei.

„Ca să nu fie loc de interpretări și alte discuții, vă anunț personal că ‘relația’ mea cu domnișoara Ancuța a luat sfârșit. Fiecare e responsabil pentru acțiunile lui. Așa că, aștia care ați stat mereu la pândă, să știți că e singură fata și nu mai are absolut nicio legătură cu mine! Pace și iubire tuturor!”, a scris Alex Bodi pe Instagram.

Citește și: Alex Bodi l-a sunat pe Dan Alexa să discute despre infidelitatea Andradei: „Lucrurile au mers într-o direcţie foarte prostuţă”. Ce decizie a luat antrenorul cu privire la copiii lui după divorţ

Și Ancuța a reacționat, făcând anunțul oficial public.

„Mă bucur să clarific că relaţia mea cu protagonistul celor mai dramatice telenovele a luat sfârșit. Spoiler alert: fetelor, să nu credeţi că el este singur, doar relația cu mine s-a încheiat, celalalte încă rulează. Keep watching…”, a scris tânăra pe Instagram.

Cu cine s-a afișat afaceristul

Se pare că Alex Bodi nu a rezistat prea mult timp singur. El a fost văzut alături de o altă femeie importantă din trecutul său.

Afaceristul a fost văzut cu Gabriela, o fostă iubită. Ea a fost cea care a postat o fotografie din mașină și i-a dat tag lui Alex Bodi.

Citește și: Soţia lui Dan Alexa ar fi iniţiat relaţia fără angajamente cu Alex Bodi, în timp ce antrenorul era la Asia Express: „A fost de neoprit”

Fanii s-au gândit imediat că cei doi s-au împăcat, cu toate că niciunul dintre ei nu au confirmat oficial o împăcare. Se pare că multă lume crede că Gabriela ar fi avut o legătură în despărțirea lui Bodi de Ancuța.

Urmărește-ne pe Google News