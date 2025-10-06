Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit. Cu cine s-a afișat afaceristul la scurt timp: „Nu mai are nicio legătură cu mine”

Alex Bodi s-a despărțit de Ancuța, iubita lui. Omul de afaceri are o viață amoroasă tumultuoasă, cu împăcări și despărțiri pe bandă rulantă. El a transmis un mesaj prin care spunea ce s-a întâmplat între el și iubita lui.
Alex Bodi a făcut primele declarații publice la scurt timp după ce Ancuța a dat de înțeles că afaceristul are pe altcineva. Cei doi s-au despărțit din nou, însă pare că de data aceasta ar fi definitiv.
La fel ca fiecare relație a afaceristului, și cea cu Ancuța a trecut prin despărțiri și împăcări. Totuși, apropiații spun că de data aceasta tensiunile ar fi fost mult prea mari pentru a se încerca o împăcare.
Alex Bodi a confirmat public că nu mai formează un cuplu cu Ancuța, însă nici el, nici tânăra nu au oferit detalii despre motivul real al despărțirii. Pe Instagram, Bodi a făcut declarații prin care a confirmat despărțirea.
„Ca să nu fie loc de interpretări și alte discuții, vă anunț personal că ‘relația’ mea cu domnișoara Ancuța a luat sfârșit. Fiecare e responsabil pentru acțiunile lui. Așa că, aștia care ați stat mereu la pândă, să știți că e singură fata și nu mai are absolut nicio legătură cu mine! Pace și iubire tuturor!”, a scris Alex Bodi pe Instagram.
Și Ancuța a reacționat, făcând anunțul oficial public.
„Mă bucur să clarific că relaţia mea cu protagonistul celor mai dramatice telenovele a luat sfârșit. Spoiler alert: fetelor, să nu credeţi că el este singur, doar relația cu mine s-a încheiat, celalalte încă rulează. Keep watching…”, a scris tânăra pe Instagram.
Cu cine s-a afișat afaceristul
Se pare că Alex Bodi nu a rezistat prea mult timp singur. El a fost văzut alături de o altă femeie importantă din trecutul său.
Afaceristul a fost văzut cu Gabriela, o fostă iubită. Ea a fost cea care a postat o fotografie din mașină și i-a dat tag lui Alex Bodi.
Fanii s-au gândit imediat că cei doi s-au împăcat, cu toate că niciunul dintre ei nu au confirmat oficial o împăcare. Se pare că multă lume crede că Gabriela ar fi avut o legătură în despărțirea lui Bodi de Ancuța.
