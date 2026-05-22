  MENIU  
Home > Vedete > De ce afecțiune suferă naistul Nicolae Voiculeț. Artistul a fost internat de mai multe zile în spital: „Lupt cu o problemă serioasă respiratorie”

De ce afecțiune suferă naistul Nicolae Voiculeț. Artistul a fost internat de mai multe zile în spital: „Lupt cu o problemă serioasă respiratorie”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 22.05.2026, 14:31
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Nicolae Voiculeț (58 ani) a fost internat în spital aproape două săptămâni, acesta fiind eliberat vineri, 22 mai. Naistul spune că starea sa de sănătate este una precară din cauza unui virus puternic.

De ce afecțiune suferă Nicolae Voiculeț

Nicolae Voiculeț, unul dintre cei mai apreciați naisti ai României, trece printr-o încercare dificilă. O afecțiune respiratorie severă i-a afectat plămânii, forțându-l să își anuleze concertele și să se interneze în spital pentru tratament.

nicolae voiculet naiIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 5)

„Sunt într-o perioadă foarte grea a vieții mele. Lupt cu o problemă serioasă respiratorie, iar pentru un om care și-a dedicat existența transformând respirația în muzică, această încercare are o încărcătură profundă. Sunt ceva mai bine, dar încă sub supraveghere și tratament”, a declarat el pentru Cancan.

Artistul a explicat că medicii i-au confirmat că suferă de o formă agresivă de afecțiune respiratorie, care i-a afectat sever funcționarea plămânilor.

Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Recomandarea zilei

„Nu se știe exact încă de unde am luat virusul. Probabil organismul meu era deja foarte obosit după ani întregi de stres, drumuri, concerte și lipsă de odihnă. Pentru un om care trăiește din respirație și sunet, a fost un șoc foarte mare”, a adăugat Nicolae Voiculeț.

Citește și: Olga Barcari, dezvăluiri despre relația cu Aris Eram înainte de Survivor: „Nu s-a dat la TV, dar am simțit…”

Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Recomandarea zilei

Citește și: Diandra Moga, transformare radicală! Și-a făcut mai multe operații estetice și nu mai arată deloc ca ispita de la „Insula iubirii”

Naistul a fost nevoit să își anuleze concertele

Această perioadă dificilă l-a forțat să își revizuiască prioritățile și să înțeleagă valoarea sprijinului din partea celor dragi.

„În aceste zile am înțeles cât de fragil este omul și cât de importantă este iubirea celor din jur. Mesajele și rugăciunile oamenilor mi-au dat putere”, a mai spus Nicolae Voiculeț.

Din păcate, starea sa de sănătate l-a obligat să își anuleze toate concertele programate.

Citește și: Alex Dobrescu, dezvăluiri fără perdea despre vizitele Cristinei Cioran la penitenciar. „Poți să devii intim! Camera conjugală a fost folosită”

Citește și: Dani Oțil, cu ochii în lacrimi. Ce scria pe biletul pe care prezentatorul tv i l-a înmânat lui Denise Rifai

„Pentru mine a fost poate cel mai greu lucru posibil, pentru că viața mea înseamnă scenă, respirație și sunet. Medicii mi-au spus foarte clar că acum am nevoie de liniște, recuperare și multă grijă pentru ca plămânii să își revină complet”, a precizat naistul.

În ciuda dificultăților Nicolae Voiculeț rămâne optimist și determinat să revină pe scenă.

„Sper din suflet să pot reveni cât mai curând în fața oamenilor și să transform din nou respirația în muzică”, a încheiat naistul, mulțumindu-le tuturor celor care i-au trimis mesaje de încurajare.

Nicolae Voiculeț s-a exprimat public împotriva vaccinării anti-Covid

În perioada pandemiei de COVID-19, artistul s-a remarcat și prin pozițiile sale critice față de restricțiile sanitare și campania de vaccinare.

De-a lungul anilor 2020–2021, Nicolae Voiculeț a publicat mai multe mesaje în care s-a declarat împotriva discriminării persoanelor nevaccinate și a criticat obligativitatea certificatului verde. Artistul afirma că nu va susține concerte în locurile unde accesul publicului era condiționat de vaccinare, susținând că muzica sa „nu poate fi cântată pentru oameni discriminați”.

”NU VOI CONCERTA la niciun eveniment sau pe nicio scenă unde există un public discriminat. Vă rog să nu mă mai contactați pentru că nu voi concerta în locurile în care este impusă o dovadă a vaccinării pentru spectatori. Folosiți slugile de “artiști” plătiți de guvern, care au cântat la maratoanele vaccinărilor în masă..! Muzica naiului meu e o rugăciune pe care o ridic în sunete spre cerși cu ea vreau să vindec oamenii, nu să le cânt în timp ce sunt eutanasiați”, scria atunci naistul pe pagina sa de Facebook.

Totodată, naistul a avut mai multe postări publice în care a criticat autoritățile pentru măsurile restrictive din pandemie, spunând că acestea afectează libertățile oamenilor și viața copiilor. Declarațiile sale au stârnit atât susținere din partea unor urmăritori, cât și controverse în spațiul public.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
O nouă autostradă de 49,3 km va apărea în România și va costa 1,5 miliarde de euro: „Am avizat azi”
O nouă autostradă de 49,3 km va apărea în România și va costa 1,5 miliarde de euro: „Am avizat azi”
Fanatik
Cine sunt motocicliștii români care s-au luat la bătaie cu ucrainenii în Centrul Vechi al Capitalei. Legătura cu Horațiu Potra și scandalurile în care au mai fost implicați: „I-a dus în Congo”
Cine sunt motocicliștii români care s-au luat la bătaie cu ucrainenii în Centrul Vechi al Capitalei. Legătura cu Horațiu Potra și scandalurile în care au mai fost implicați: „I-a dus în Congo”
GSP.ro
Fosta acționarului de la Dinamo, la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
Fosta acționarului de la Dinamo, la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
Click.ro
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Citește și...
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la ora asta?!”
Țara europeană cu plaje superbe și prețuri mici la mâncare și cazare. A devenit alternativa preferată pentru români
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Prințul William a vorbit deschis despre Kate. Mărturisirea moștenitorului care a atras atenția
Cine este Max Korzh, cântărețul din Belarus care a făcut sold out pe Arena Națională. 39.000 de spectatori străini vin la București să îl vadă
Simona Trașcă și Marian Buzilă s-au căsătorit civil. Primele imagini de la Starea Civilă
Victoria Raileanu, momente dificile la spital cu fiica sa, Maria: „Îmi venea să mușc din fiecare doctor și asistent”. Micuța a fost diagnosticată cu pneumonie severă
Zeci de români au fost păcăliți de un arhitect că le legalizează casele, în Spania. Cum funcționa escrocheria
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu
Imagini de la pomana lui Mircea Lucescu, la 40 de zile. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu
Cine este Max Korzh, cântărețul din Belarus care a făcut sold out pe Arena Națională. 39.000 de spectatori străini vin la București să îl vadă
Cine este Max Korzh, cântărețul din Belarus care a făcut sold out pe Arena Națională. 39.000 de spectatori străini vin la București să îl vadă
Proiecte speciale
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Libertatea.ro
Șeful britanic al celei mai mari corporații din lume sare în apărarea generației Z: „Nu mai putem da vina pe tineri”
Șeful britanic al celei mai mari corporații din lume sare în apărarea generației Z: „Nu mai putem da vina pe tineri”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Vedetele au luat cu asalt deschiderea Via Porta, primul designer outlet din România. Anna Lesko, Delia și Alina Ceușan, printre celebritățile care au participat la eveniment
Vedetele au luat cu asalt deschiderea Via Porta, primul designer outlet din România. Anna Lesko, Delia și Alina Ceușan, printre celebritățile care au participat la eveniment
Anamaria Prodan, dezvăluiri despre impactul pe care scandalurile l-au avut asupra sănătății sale: „Am ajuns să fac și un mini anevrism cerebral”
Anamaria Prodan, dezvăluiri despre impactul pe care scandalurile l-au avut asupra sănătății sale: „Am ajuns să fac și un mini anevrism cerebral”
Alexandra Căpitănescu, după reușita de la Eurovision 2026 și comparația cu Lady Gaga făcută de BBC: ”Cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”
Alexandra Căpitănescu, după reușita de la Eurovision 2026 și comparația cu Lady Gaga făcută de BBC: ”Cel mai mare compliment pe care l-am primit în viața mea”
Iosif de la "Casa iubirii", mărturisiri șocante despre Lucia: "S-ar putea pupa cu alt băiat!" Ce se întâmplă cu relația lor
Iosif de la "Casa iubirii", mărturisiri șocante despre Lucia: "S-ar putea pupa cu alt băiat!" Ce se întâmplă cu relația lor
Observator News
Fenomenul care ia amploare în școli. Doar la o singură clasă, într-un an, au fost peste 100
Fenomenul care ia amploare în școli. Doar la o singură clasă, într-un an, au fost peste 100
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Nutriția, o parte esențială a parcursului pacientului cu cancer renal. „Tratamentul nu se oprește la cabinetul medicului”
Nutriția, o parte esențială a parcursului pacientului cu cancer renal. „Tratamentul nu se oprește la cabinetul medicului”
Cele mai eficiente stațiuni balneare din România după afecțiuni. Unde mergi pentru reumatism, coloană, inimă sau probleme respiratorii
Cele mai eficiente stațiuni balneare din România după afecțiuni. Unde mergi pentru reumatism, coloană, inimă sau probleme respiratorii
Pentru ce boli de tiroidă se poate obține certificat de handicap în 2026 și ce beneficii se acordă
Pentru ce boli de tiroidă se poate obține certificat de handicap în 2026 și ce beneficii se acordă
Cele două vârste-cheie la care oamenii îmbătrânesc BRUSC! Cercetătorii au descoperit momentul exact când corpul „cedează”
Cele două vârste-cheie la care oamenii îmbătrânesc BRUSC! Cercetătorii au descoperit momentul exact când corpul „cedează”
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Ce i-a cerut Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil în timpul relației. Prezentatorul a spus totul abia acum: „Am învățat extrem de multe lucruri de la ea”
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins internetul
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins internetul
Libertatea
Șeful britanic al celei mai mari corporații din lume sare în apărarea generației Z: „Nu mai putem da vina pe tineri”
Șeful britanic al celei mai mari corporații din lume sare în apărarea generației Z: „Nu mai putem da vina pe tineri”
Primul salvator care a ajuns la liftul căzut cu 7 oameni în Ministerul Transporturilor povestește ce a văzut: „Nu țipa nimeni, i-am scos în 6 minute”
Primul salvator care a ajuns la liftul căzut cu 7 oameni în Ministerul Transporturilor povestește ce a văzut: „Nu țipa nimeni, i-am scos în 6 minute”
Eroare majoră în subiectul oficial de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Ce a apărut la problema 13
Eroare majoră în subiectul oficial de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Ce a apărut la problema 13
Înapoi în 2021: Călătorii din autobuzul 100 din București, trimiși la vaccinare și la Olimpiada de la Tokyo. Ce a apărut pe ecrane
Înapoi în 2021: Călătorii din autobuzul 100 din București, trimiși la vaccinare și la Olimpiada de la Tokyo. Ce a apărut pe ecrane
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton