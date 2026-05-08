Wiz Khalifa, condamnat la închisoare în România. Artistul ar putea fi dat în urmărire internațională

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România pentru consum de cannabis în public. Incidentul a avut loc în 2024, în timpul unui concert la un festival de pe litoral. Dacă nu se predă autorităților, acesta va fi dat în urmărire internațională.

Wiz Khalifa, condamnat la închisoare

Wiz Khalifa, celebrul rapper american cunoscut pentru hiturile sale și stilul de viață extravagant, se află acum în centrul unui scandal de proporții în România. După doi ani de procese și recursuri, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea artistului de anulare a unei condamnări pentru consum de droguri, potrivit Cancan.

Această decizie îl obligă pe artist să execute o pedeapsă de nouă luni de închisoare în regim de detenție la Penitenciarul Poarta Albă, alături de plata cheltuielilor judiciare către statul român.

Totul a început în vara anului 2024, în timpul unui concert susținut de Wiz Khalifa la un festival din Costinești. Pe scenă, artistul a fost surprins fumând o țigară artizanală, despre care ulterior s-a constatat că era umplută cu canabis. Momentul, surprins în fața a sute de spectatori și sub privirile forțelor de ordine, a provocat o adevărată furtună mediatică.

Procurorii DIICOT au deschis imediat un dosar penal, acuzându-l de deținerea și consumul de droguri de risc. Ancheta a dezvăluit că artistul avea asupra sa peste 18 grame de canabis, o cantitate suficientă pentru a atrage rigorile legii din România, una dintre cele mai stricte din Europa în privința drogurilor.

Citește și: Secretul siluetei Danei Săvuică. Cum a slăbit 12 kg. „Acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul!”

Citește și: Vica Blochina a mărturisit cum a slăbit. A apelat la injecții Mounjaro și se simte extraordinar. Cum arată în lenjerie intimă, la 50 de ani

Decizia finală care trimite artistul după gratii

Deși inițial Tribunalul Constanța l-a condamnat pe artist doar la o amendă penală de 3.600 de lei în aprilie 2025, procurorii DIICOT au considerat pedeapsa mult prea blândă. Aceștia au depus apel, iar Curtea de Apel Constanța a schimbat radical sentința, condamnându-l pe Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare. Instanța a motivat decizia prin faptul că fapta artistului a avut un impact major asupra publicului, fiind comisă în mod ostentativ, în timpul unui eveniment muzical de amploare.

Miercuri, 6 mai 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a închis definitiv acest capitol, respingând recursul înaintat de artist. Judecătorii au considerat că sentința este legală și justificată. Prin urmare, autoritățile române pot pune în aplicare mandatul de încarcerare emis pe numele lui Wiz Khalifa.

Citește și: Andreea Matei, partenera de dans a lui Rareș Cojoc, mesaj enigmatic în mediul online: „Ei bârfesc, eu…”

Citește și: Ce este nevralgia de trigemen, afecțiunea cu care a fost diagnosticat Lucian Viziru: „O duc pe picioare cu pastile”

Ce urmează pentru Wiz Khalifa

Conform legislației românești, artistul are la dispoziție șapte zile pentru a se preda autorităților. În cazul în care acesta refuză să se conformeze, lucrurile ar putea lua o turnură și mai gravă. Legislația modificată recent în România prevede că neprezentarea la executarea pedepsei este echivalentă cu infracțiunea de evadare, iar această faptă se pedepsește suplimentar, cu până la trei ani de închisoare.

Deși în alte state, precum Germania, Spania sau anumite regiuni din SUA, deținerea de cantități mici de canabis este tratată cu mai multă indulgență, România rămâne fermă în aplicarea legilor stricte antidrog.

Cazul lui Wiz Khalifa este unul dintre cele mai sonore în care o celebritate internațională ajunge să înfrunte legislația penală a țării noastre.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News