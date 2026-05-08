  MENIU  
Home > Vedete > Wiz Khalifa, condamnat la închisoare în România. Artistul ar putea fi dat în urmărire internațională

Wiz Khalifa, condamnat la închisoare în România. Artistul ar putea fi dat în urmărire internațională

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România pentru consum de cannabis în public. Incidentul a avut loc în 2024, în timpul unui concert la un festival de pe litoral. Dacă nu se predă autorităților, acesta va fi dat în urmărire internațională.

Wiz Khalifa, condamnat la închisoare

Wiz Khalifa, celebrul rapper american cunoscut pentru hiturile sale și stilul de viață extravagant, se află acum în centrul unui scandal de proporții în România. După doi ani de procese și recursuri, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea artistului de anulare a unei condamnări pentru consum de droguri, potrivit Cancan.

Această decizie îl obligă pe artist să execute o pedeapsă de nouă luni de închisoare în regim de detenție la Penitenciarul Poarta Albă, alături de plata cheltuielilor judiciare către statul român.

Totul a început în vara anului 2024, în timpul unui concert susținut de Wiz Khalifa la un festival din Costinești. Pe scenă, artistul a fost surprins fumând o țigară artizanală, despre care ulterior s-a constatat că era umplută cu canabis. Momentul, surprins în fața a sute de spectatori și sub privirile forțelor de ordine, a provocat o adevărată furtună mediatică.

Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Recomandarea zilei

Procurorii DIICOT au deschis imediat un dosar penal, acuzându-l de deținerea și consumul de droguri de risc. Ancheta a dezvăluit că artistul avea asupra sa peste 18 grame de canabis, o cantitate suficientă pentru a atrage rigorile legii din România, una dintre cele mai stricte din Europa în privința drogurilor.

Citește și: Secretul siluetei Danei Săvuică. Cum a slăbit 12 kg. „Acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul!”

Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Recomandarea zilei

Citește și: Vica Blochina a mărturisit cum a slăbit. A apelat la injecții Mounjaro și se simte extraordinar. Cum arată în lenjerie intimă, la 50 de ani

Decizia finală care trimite artistul după gratii

Deși inițial Tribunalul Constanța l-a condamnat pe artist doar la o amendă penală de 3.600 de lei în aprilie 2025, procurorii DIICOT au considerat pedeapsa mult prea blândă. Aceștia au depus apel, iar Curtea de Apel Constanța a schimbat radical sentința, condamnându-l pe Wiz Khalifa la nouă luni de închisoare cu executare. Instanța a motivat decizia prin faptul că fapta artistului a avut un impact major asupra publicului, fiind comisă în mod ostentativ, în timpul unui eveniment muzical de amploare.

Miercuri, 6 mai 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a închis definitiv acest capitol, respingând recursul înaintat de artist. Judecătorii au considerat că sentința este legală și justificată. Prin urmare, autoritățile române pot pune în aplicare mandatul de încarcerare emis pe numele lui Wiz Khalifa.

Citește și: Andreea Matei, partenera de dans a lui Rareș Cojoc, mesaj enigmatic în mediul online: „Ei bârfesc, eu…”

Citește și: Ce este nevralgia de trigemen, afecțiunea cu care a fost diagnosticat Lucian Viziru: „O duc pe picioare cu pastile”

Ce urmează pentru Wiz Khalifa

Conform legislației românești, artistul are la dispoziție șapte zile pentru a se preda autorităților. În cazul în care acesta refuză să se conformeze, lucrurile ar putea lua o turnură și mai gravă. Legislația modificată recent în România prevede că neprezentarea la executarea pedepsei este echivalentă cu infracțiunea de evadare, iar această faptă se pedepsește suplimentar, cu până la trei ani de închisoare.

Deși în alte state, precum Germania, Spania sau anumite regiuni din SUA, deținerea de cantități mici de canabis este tratată cu mai multă indulgență, România rămâne fermă în aplicarea legilor stricte antidrog.

Cazul lui Wiz Khalifa este unul dintre cele mai sonore în care o celebritate internațională ajunge să înfrunte legislația penală a țării noastre.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Fanatik
Europa are o nouă Mecca a miliardarilor. Apartamentele au ajuns la 35.000 euro/mp, iar magnații își mută aici averile de la Miami
Europa are o nouă Mecca a miliardarilor. Apartamentele au ajuns la 35.000 euro/mp, iar magnații își mută aici averile de la Miami
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea Corvinului în Superliga
Click.ro
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
TV Mania
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Citește și...
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană chiar de ziua lui Mihai Rotaru, cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă Bănia în aer
Care este diferența dintre „Tap Cold” și „Cold” la mașina de spălat. Ce setare îți spală mai bine hainele
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Igor Cuciuc a încercat să își dezgroape fiica de trei ori. Ce spune la doi ani după moartea tinerei: „Ne împiedică să aflăm adevărul despre cum și-a pierdut viața”
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Doliu uriaș în televiziune! A murit în urmă cu puțin timp, ce tragedie...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Bonnie Tyler, în comă indusă. Artista a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în Portugalia
Bonnie Tyler, în comă indusă. Artista a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în Portugalia
Rareș Cojoc rupe tăcerea despre despărțirea de Andreea Popescu. "Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. Încă doare!" Ce spune despre motivele divorțului
Rareș Cojoc rupe tăcerea despre despărțirea de Andreea Popescu. "Da, aș putea să-mi reproșez unele lucruri. Încă doare!" Ce spune despre motivele divorțului
Proiecte speciale
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Avantaje
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Cel mai prost îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Surpriza majoră a serii! Nicole Kidman nu a venit singură la MET Gala 2026! Cine a însoțit-o pe actriță, după divorțul acesteia de Keith Urban. Foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Patrice Cărăușan a părăsit Survivor România 2026: “Dacă ar fi să aleg un concurent din ambele triburi, pe care îl consider complet, acela ar fi Gabi Tamaș” / Exclusiv
Patrice Cărăușan a părăsit Survivor România 2026: “Dacă ar fi să aleg un concurent din ambele triburi, pe care îl consider complet, acela ar fi Gabi Tamaș” / Exclusiv
Zodii lovite de ghinion în mai. Le așteaptă cele mai grele încercări din an
Zodii lovite de ghinion în mai. Le așteaptă cele mai grele încercări din an
Secretul siluetei Danei Săvuică. Cum a slăbit 12 kg. "Acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul!"
Secretul siluetei Danei Săvuică. Cum a slăbit 12 kg. "Acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul!"
Andreea Matei, partenera de dans a lui Rareș Cojoc, mesaj enigmatic în mediul online: „Ei bârfesc, eu...”
Andreea Matei, partenera de dans a lui Rareș Cojoc, mesaj enigmatic în mediul online: „Ei bârfesc, eu...”
Observator News
Revin ploile, vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Prognoza meteo pentru luna mai
Revin ploile, vijeliile, grindina și fenomenele electrice. Prognoza meteo pentru luna mai
Libertatea pentru Femei
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Neașteptat ce s-a aflat despre fiica cea mare a lui Ilie Bolojan. Lucia-Maria nu are o meserie ușoară, fiind căutată chiar și de clienți din străinătate. Detalii neștiute ies la iveală
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Anunțul neașteptat pe care Ilie Bolojan l-a făcut la Cotroceni și l-a lăsat fără replică pe Nicușor Dan. Premierul vrea după moțiune....
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Pe Sorin Grindeanu il stie toata lumea, dar putini stiu cu ce se ocupa sotia lui, Mihaela. Face bani frumosi din,...
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cseke Attila: Măsuri importante din Sănătate nu pot fi promovate de Ministerul Sănătății în regim interimar
Cseke Attila: Măsuri importante din Sănătate nu pot fi promovate de Ministerul Sănătății în regim interimar
Suplimentele cu ulei de pește, asociate cu un risc mai mare de boli de inimă și AVC, arată un studiu
Suplimentele cu ulei de pește, asociate cu un risc mai mare de boli de inimă și AVC, arată un studiu
Star de reality-show a murit la 35 de ani în urma unui accident stupid care a șocat lumea
Star de reality-show a murit la 35 de ani în urma unui accident stupid care a șocat lumea
Fructul care reduce colesterolul rău în mod natural. Medicii îl recomandă tot mai des
Fructul care reduce colesterolul rău în mod natural. Medicii îl recomandă tot mai des
TV Mania
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
Ana Bodea a întors toate privirile la Gala Gopo! Mesajul total neașteptat postat de Valentin Butnaru. A vrut să se afle de la el
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România. Fotografia rară care i-a cucerit pe fani
Știi cine e în imagine? Acum e unul dintre cei mai celebri artiști din România. Fotografia rară care i-a cucerit pe fani
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton