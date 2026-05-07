Secretul siluetei Danei Săvuică. Cum a slăbit 12 kg. „Acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul!”

Dana Săvuică (56 de ani) a reușit să fure toate privirile cu cea mai recentă apariție publică, afișând o formă fizică de invidiat care i-a lăsat pe fani fără cuvinte. Vedeta, care a devenit un simbol al frumuseții feminine în urmă cu mai bine de două decenii, demonstrează că timpul poate fi aliatul tău dacă ai disciplină și o strategie bine pusă la punct.

Schimbarea nu este doar una vizibilă, ci și una radicală din punct de vedere al cifrelor, vedeta recunoscând că transformarea prin care a trecut a depășit chiar și propriile așteptări.

Secretul celor două măsuri pierdute la blugi

Departe de a se ascunde în spatele unor filtre sau intervenții miraculoase, Dana Săvuică a vorbit deschis despre procesul său de slăbire pe rețelele sociale. Vedeta a explicat că succesul său se datorează unei schimbări de stil de viață care a dat rezultate într-un timp relativ scurt, oferind detalii despre cât de mult s-a micșorat silueta sa în centimetri și kilograme.

„Ați observat că am slăbit probabil, dar nu știți cât. Deci, iată cât: două măsuri la blugi. Parcă e mai bine, nu? Am slăbit vreo 12 kg, acum chiar trebuie să-mi regândesc aproape tot dressingul”, a mărturisit vedeta în fața comunității sale online. Această scădere în greutate reprezintă o victorie personală pentru Dana Săvuică, care a rămas de-a lungul anilor o prezență constantă și apreciată în showbizul românesc datorită formelor sale voluptuoase.

Fastingul intermitent și eliminarea proteinei animale

Metoda care a ajutat-o pe vedetă să ajungă la acest rezultat spectaculos este postul intermitent, o tehnică tot mai populară printre celebritățile din întreaga lume. Dana Săvuică a adaptat acest concept ritmului său biologic, reușind să își educe corpul să funcționeze optim cu un număr limitat de ore în care consumă alimente. Pe lângă controlul orelor, vedeta a operat modificări drastice și în ceea ce privește alimentele din farfurie.

„Eu țin fasting pentru sănătatea corpului meu. Încerc să mănânc seara pe la ora 18.00 și a doua zi mai mănânc pe la 14-15 așa. E mult da, sunt multe ore, dar așa e ritmul meu și, dacă nu simt nevoia să mănânc, nici nu mă forțez. Eu nu țin post, dar am grijă de corpul meu. Eu merg pe o alimentație sănătoasă. Am redus foarte mult carnea, brânzeturile. Îmi iau proteina mai mult din vegetale”, a explicat Dana Săvuică despre regimul său cotidian.

Credința dincolo de restricțiile alimentare

Deși metoda sa presupune perioade lungi de abținere de la mâncare, vedeta ține să specifice că acest demers este unul strict legat de sănătate și detoxifiere, nu unul religios. În viziunea sa, bunătatea și omenia sunt valorile care contează cu adevărat în fața divinității, mai mult decât respectarea canoanelor alimentare tradiționale specifice perioadelor de post de peste an.

„Pur și simplu, eu știu că Dumnezeu e în mine și știu că, dacă fac acte de bunătate și sunt om în adevăratul sens al cuvântului, Dumnezeu mă iubește. Postul este bine să-l ții pentru un detox sau pentru că vrei să te apropii de Dumnezeu. Fiecare are propriile alegeri și eu le respect”, a completat vedeta. Astfel, la peste 50 de ani, Dana Săvuică demonstrează că o minte echilibrată și un corp respectat prin dietă și disciplină reprezintă rețeta succesului pentru o apariție care continuă să facă furori.

