Cum arată Dana Săvuică la 55 de ani, după ultima intervenție estetică suferită. Ce sfat oferă femeilor

Dana Săvuică are 55 de ani, dar are grijă să nu arate asta. Vedeta a apelat recent la o intervenție estetică astfel încât să îi șteargă de pe față semnele timpului. Ea s-a arătat foarte mulțumită de rezultat, iar refacerea a fost rapidă. Iată ce spune despre operație, dar și ce sfat a oferit femeilor.

Dana Săvuică, intervenție estetică

Vedeta a făcut o operație de blefaroplastie, o intervenție chirurgicală estetică menită să înlăture excesul de piele din zona pleoapelor inferioare sau superioare, în funcție de caz.

Vedeta este foarte mulțumită de rezultatul intervenției pe care a făcut-o în urmă cu o lună și pare că a întinerit cu câțiva ani. Mai mult, intervenție a reușit să o facă să pară mult mai odihnită și fresh. Vedeta a făcut în trecut și o intervenție la nivelul sânilor: un lifting și o reducție a sânilor naturali.

„Eu nu fac lucrurile astea din vanitate sau pentru că nu am ce face. Le fac pentru că țin de sănătatea mea, de starea mea de binedispoziție. Vreau să înaintez în viață frumos și elegant: să rămân așa cu o prospețime a corpului și a tenului.

Am făcut această blefaroplastie la doctorul Mourtada Sleiman și mă simt foarte bine. Am doar o lună de zile de la intervenție și deja nu se mai vede nimic. Fața arată mult mai fresh, mai odihnită și am revenit la machiajul pe care mi-l făceam în tinerețe foarte soft, nu mai e nevoie să încarc pleoapele pentru că ele erau căzute sau aveau nu știu câte straturi, sau câmpul meu vizual se îngustase”, a declarat Dana Săvuică, pentru Click!

Ce sfat le dă femeilor

Vedeta a fost prezentă la evenimentul Ceaiul de la ora 5 și a strălucit. Ea nu s-a ferit niciodată să vorbească despre intervențiile estetice pe care le-a suferit și a oferit un sfat femeilor ajunse la maturitate.

„Eu am un proiect alături de Dana Sota care se numește < >(n. r: Îndrăznește să strălucești oricând). Este vorba de o serie de evenimente dedicate femeilor din România. Ne ocupă mult timp și energie.

Sunt întruniri cu sute de femei în care se dezbat toate segmentele privind calitatea vieții unei femei ajunsă la maturitate. Noi vrem să scoatem femeia aceasta din conul de umbră în care ar putea intra din cauza mentalităților și a prejudecăților din România, la acest moment. Vrem să-i dăm imboldul de a străluci!

Un sfat pentru o astfel de femeie?! Să aibă încredere în ea, să se pună pe primul loc, să se iubească mult mai mult pe ea și să nu se mai simtă vinovată pentru asta. Alt sfat ar fi să-și aducă aminte de pasiunile ei din tinerețe și să le transforme în realitate”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.

