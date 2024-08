Dana Săvuică, mărturisire dureroasă la opt ani de la divorțul de Răzvan Stanciu: „Lucrez cu mine să uit și să iert”. Ce spune despre actualul iubit

Dana Săvuică (54 de ani) a purtat un dialog candid despre divorțul de Răzvan Stanciu, în podcastul „Super Oameni”, găzduit de Alexandru Constantin.

Dana Săvuică și-a „recâștigat libertatea” după divorțul de Răzvan Stanciu

Invitată în noul podcast al lui Alexandru Constantin, „Super Oameni”, Dana Săvuică a vorbit, printre multe altele, despre divorțul de fostul soț, dar și despre actuala relație.

Dana Săvuică și Răzvan Stanciu au divorțat în 2016, după o relație de aproximativ 25 de ani. Împreună au o fiică, Julie Stanciu (30 de ani), care a călcat pe urmele bunicului matern, urmând o carieră în politică.

„Am început să mă relaxez de pe la vreo 45-46 de ani. Am 54 acum. În ultimii zece ani am simțit că trăiesc așa cum era menit să trăiesc. Mi-am recâștigat libertatea. Asta a fost divorțul pentru mine. Din momentul ăla am zis că trebuie să mă iubesc pe mine, să mă pun pe primul loc, nu într-un mod egoist. Ci astfel încât să poți să-ți trăiești viața așa cum e menită să fie trăită.

Ok, și ce faci cu această libertate? În primul rând, sunt conștientă de ea. Mi-am dat seama că la 20-30 de ani alergam după lucruri materiale. Acum sunt mult mai conștientă de importanța acestei libertăți pe care am câștigat-o. A fost o lecție. Eu de aici încolo trăiesc”, a spus Dana Săvuică, în podcastul „Super Oameni”.

Citește și: Dana Săvuică, detalii despre divorțul de fostul soț și actuala relație: „Nu m-aș mai mărita” / Video

Încă lucrează să uite și să ierte, la 8 ani de la divorț

În vara anului 2023, în timpul provocării sosurilor iuți din emisiunea „La Măruță”, Dana Săvuică a declarat despre motivul despărțirii de fostul soț: „Gelozie. Probleme financiare așa și așa, se rezolvau. Aș zice și infidelitatea partenerului, dar nu o să spun care dintre ei”.

Acum, fostul model devenit influencer spune că încă mai lucrează cu ea să uite și să ierte motivele separării de Răzvan Stanciu.

„Încă lucrez cu mine să uit și să iert. Lasă-mă să fiu diplomată. E dificil. Mai am de lucru la iertat de ambele părți. Adevărul e undeva la mijloc. Fiecare dintre cei din cuplu au partea lor de vină. E bine, cei care ne privesc acum, să se ierte și pe ei și pe partener. Tocmai ca să poți să treci mai departe”, a mai spus fosta prezentatoarea TV, pentru sursa citată.

Citește și: Cum și-a stricat Dana Săvuică tenul din cauza unei greșeli machiaj. „Mă costă și acum!”

Se mai vede căsătorită?

Dana Săvuică formează de mai mulți ani un cuplu cu Răzvan Enescu, pe care l-a cunoscut în timpul facultății, în urmă cu mai bine de trei decenii.

„În momentul în care tu te împlinești cu dragoste și cu bucuria de a trăi cum vrei tu și cum îți dictează inima, sufletul și mintea, și nu societatea, poți și tu, la rândul tău, să oferi dragoste. Nu vreau să mă mai mărit. Sunt într-o relație de ani buni cu un bărbat care stă alături de mine, dar care respectă libertatea pe care mi-am câștigat-o. Este primul care-mi spune: «Pleacă (în călătorii, pentru muncă – n.red.), e momentul tău, e șansa ta. Du-te să te simți bine!». E foarte important să găsești persoana care este realmente un partener de viață”, a mai spus Dana Săvuică.

Foto: Instagram/@danasavuica; Captură YouTube/@AlexandruConstantinOfficial

Urmărește-ne pe Google News