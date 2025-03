Povestea de dragoste dintre Dan Bordeianu și fosta lui soție, Teodora. S-au căsătorit în 2015 și au două fetițe

Dan Bordeianu (49 ani) a dezvăluit că a divorțat în urmă cu trei ani de mama copiilor săi. Actorul a precizat că nu a ascuns acest lucru și că păstrează o relație bună cu cea care i-a fost parteneră de viață. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015 și au împreună două fetițe pe care au decis să le crească împreună.

Dan Bordeianu a divorțat

Dan Bordeianu a dezvăluit că a divorțat în urmă cu trei ani de mama copiilor săi. Actorul a precizat că nu a ascuns acest lucru, însă până acum nu a vorbit public despre acest subiect.

„Nu e niciun secret, nu m-am ferit”, a spus acesta despre divorțul de soția lui.

„Am divorțat deja de trei ani, dar continuăm să ne concentrăm pe creșterea copiilor și pe viața lor, fără a lăsa loc speculațiilor și titlurilor senzaționale”, a precizat actorul pentru Click.

De asemenea, Dan Bordeianu a explicat că atât pentru el cât și pentru fosta lui soție prioritari sunt fetele lor, cărora vor să le asigure un mediu stabil și fericit.

Mai mult, actorul spune că îi este „foarte recunoscător fostei soții pentru cele două fete minunate pe care le-au adus pe lume împreună”, subliniind faptul că își dorește ca fiicele sale să aibă o copilărie „cât mai normală și liniștită”.

Dan Bordeianu a precizat că are o relație foarte bună cu fosta lui soție, întrucât amdoi au un scop comun: bunăstarea copiilor lor.

„Restul nu contează”, a afirmat actorul.

Actorul a renunțat la televiziune

Dan Bordeianu a renunțat de mai mulți ani la televiziune, însă își continuă cariera pe scena teatrului, unde are un program încărcat.

„Sunt foarte mândru de cele trei premiere pe care le-am avut anul trecut: ”Ivona, principesa Burgundiei”, ”Dincolo de tandrețe” și ”Zbor deasupra unui cuib de cuci”. Spectacolele sunt un adevărat succes și îi invit pe toți să vină să ne vadă!”, a mai spus actorul pentru publicația menționată anterior.

De asemenea, Dan Bordeianu are și un podcast alături de sora lui, Oana Sorescu, numit „Frați pe aceeași frecvență”, unde discută despre relația lor, dar și despre alte aspecte ale vieții.

„Oana mi-a fost aproape la fiecare pas din viața mea, și sunt foarte norocos să am o asemenea soră. Alături de ea, am început acest proiect pentru a adresa teme de viață și experiențe care pot fi de ajutor celor care ne ascultă”, a adăugat Dan Bordeianu.

Povestea de dragoste dintre Dan Bordeianu și Teodora

Dan Bordeianu și Teodora și-au început relația în anul 2012, iar trei ani mai târziu ei și-au unit destinele în fața altarului. În anul 2015 Dan Bordeianu s-a căsătorit cu Teodora, aceștia alegând ca evenimentul să aibă loc departe de ochii lumii.

„Am vrut o nuntă în termenii noștri, fără tam-tam, presă și nebunii și așa ne-a și ieșit. A fost în familie, un eveniment discret și atât”, spunea actorul în urmă cu ceva timp.

„Nu am simțit nevoia să folosesc căsătoria noastră ca un material de PR. (…) Petrecerea a avut loc la un restaurant amplasat pe malul Lacului Cernica. După nuntă am avut o săptămână de miere și am fugit într-o zonă caldă”, mai spunea el la momentul respectiv.

