Dan Bordeianu a vorbit despre fosta relație cu Adela Popescu, la 20 de ani de la premiera primei telenovele românești, „Numai iubirea”. Actorii s-au cunoscut pe platourile de filmare și au format un cuplu timp de câțiva ani. În perioada respectivă, Dan și Adela au jucat un cuplu în mai multe telenovele difuzate la Acasă TV.

Dan Bordeianu, dezvăluiri despre perioada în care juca în telenovele și fosta relație cu Adela Popescu

La 20 de ani de la premiera primei telenovele românești, „Numai Iubirea”, Dan Bordeianu a acceptat invitația într-o ediție specială a emisiunii „Întrebarea Mesei Rotunde”. Episodul se va difuza sâmbătă, 12 octombrie, de la 9:00 dimineața, la Acasă. Actorul a spus ce a însemnat pentru el faima adusă de rolurile din telenovele, ce a făcut cu banii, care a fost motivul pentru care el și Adela Popescu s-au despărțit, dar și cum a fost să filmeze o scenă de dragoste pe plajă, noaptea, la 16 grade.

Viața lui Dan Bordeianu nu s-a schimbat odată cu castingul pentru „Numai iubirea”, ci înainte, când a fost angajat la Teatrul Nottara. Apoi a urmat castingul pentru rolul jucat în prima telenovelă românească. Inițial, actorul nu s-a așteptat ca proiectul să devină unul de atât de mare succes.

„Nu mi-a plăcut niciodată faima aia.”

Dan Bordeianu își amintește perfect cât de mult a lucrat în perioada în care juca în televonele. „Câte 15-16 ore pe zi, șapte zile pe săptămână, timp de trei ani.” Își amintește și momentul în care a realizat că a devenit cunoscut.

„Locuiam în Piața Iancului, chiar în intersecție. Și am parcat mașina cam la vreo zece metri de scara blocului. Și pe ăia 10 metri am fost oprit de vreo trei oameni – n-o să uit niciodată – să mă felicite, foarte drăguți și amabili. Eu nu știam ce se întâmplă.

Nu mi-a plăcut niciodată faima aia. La nivelul ăla – când sunt 30.000 de oameni în fața ta și tu faci un semn cu mâna și ăia urlă – faima e nefirească. Nu prea știi cum să reacționezi. Dacă eu spun o poezie în fața a 30.000 de oameni și lor le place și aplaudă, mă simt confortabil. Dar când doar apar și ăia urlă, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu mi se leagă în cap. Am profitat de faima asta în a-i aduce la teatru. În același timp, marketingul care se practica în perioada aia nu se concentra pe calitatea meseriei. Se practica pe vacanțe, celebru, bani, chestii, coperți de revistă. În ultimă instanță, era un produs comercial”, a povestit Dan Bordeinu, pentru sursa citată.

De ce s-au despărțit Dan Bordeianu și Adela Popescu

În cadrul aceluiași interviu, actorul a vorbit și despre fosta lui relație cu Adela Popescu. În urmă cu doi ani, actorii s-au întâlnit în platoul „Vorbește lumea”. Atunci, Adela găzduia emisiunea, iar Dan își promova filmul „Căutătorul de vânt”. În ciuda poveștii cu bune și cu rele care i-a legat în trecut, actorii au vorbit natural și firesc, fără vreo urmă de antipatie sau ostilitate.

„Adela nu era actriță, nu avea experiență deloc, dar talent – gârlă! Și avea o calitate extraordinară, învăța foarte ușor și foarte repede. Era naturală, era firească. Și reacționa! Te ajută foarte mult partenerul care reacționează firesc.

M-am îndrăgostit foarte tare de ea! Relația noastră a trăit atâta vreme cât am fost în mediul acela. În momentul în care eu am decis să ies din mediul respectiv, lucrurile au început să se deterioreze, până s-a dus și relația. Doi la mână, era o presiune enormă. Nu pot să spun că a fost o mare pasiune. Ne-am îndrăgostit și…”, își amintește actorul.

Adela și Dan s-au căsătorit în 2015, dar nu unul cu celălalt. Protagonista din „Retreat Vama Veche” este căsătorită cu actorul și prezentatorul de la „Insula Iubirii” Radu Vâlcan, iar Dan este căsătorit cu o femeie pe nume Teodora, care nu face parte din showbiz. Adela și Radu Vâlcan au trei băieți, iar Teodora și Dan Bordeianu au două fete.

