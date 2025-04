Raluca Bădulescu, accident grav înainte de Asia Express! La un pas să rateze plecarea: „Mi-a căzut cerul în cap, m-am tăvălit pe jos. Panica a fost mare!”

Raluca Bădulescu a fost la un pas să rateze participarea în cel mai așteptat reality show al momentului, Asia Express 2025. Cu toate că a trecut printr-o experiență extrem de dureroasă și panicantă, fosta jurată de la „Bravo, ai stil!” a reușit să-și revină miraculos și să își ducă la capăt visul de a face parte din acest proiect.

Raluca Bădulescu, accident serios înainte de Asia Express!

Raluca Bădulescu s-a aflat într-o situație dificilă chiar înainte de plecarea la filmările pentru Asia Express 2025. Într-o zi obișnuită, agitația din viața sa i-a jucat o farsă periculoasă. Ieşind în grabă din casă, pe tocuri de 12 cm, fosta jurată de la „Bravo ai stil” a avut parte de o alunecare nefericită.

Un accident casnic banal s-a transformat într-o problemă gravă pentru Raluca Bădulescu, care a ajuns în urma căzăturii la urgențe. Deși nu simțea dureri severe, vedeta a decis să meargă totuși la medic pentru o radiografie de precauție.

Cu toate că inițial nu a înțeles amploarea accidentului, rezultatul radiografiei a fost un șoc: o coastă fisurată, mai exact, coasta de pe spate, care ar fi putut pune sub semnul întrebării participarea ei la Asia Express.

„Mi-am fisurat o coastă, da. Ieşeam pe grabă din casă pe tocuri de 12 cm şi am alunecat pe jucăria pisicii. Ştiţi că la mine nu există tocuri sub 12 cm şi, pe grabă fiind, am căzut. Nu am realizat pe loc că mi-am fisurat coasta, dar am zis să merg să-mi fac totuşi o radiografie, deşi nu am avut dureri mari. Abia atunci am aflat că era vorba despre o coastă de pe spate. Mi-a căzut cerul în cap, m-am tăvălit pe jos. Noroc că m-a liniştit doctorul şi mi-a spus că o să mă refac în timp util, până trebuia să plec la Asia Express”, a povestit Raluca Bădulescu pentru cancan.ro.

Cum a reușit Raluca Bădulescu să se refacă la timp

Deși accidentul ar fi putut să o oprească din drumul spre Asia Express, Raluca Bădulescu a reușit să își revină rapid, grație unui regim de tratament recomandat de medici și unor intervenții rapide.

„Am luat antiinflamatoare şi mi-a spus că, în general, coastele de pe spate se refac mai repede, mai ales dacă este vorba despre o fisură banală, aşa cum era în cazul meu. Fix aşa s-a întâmplat. Mi-am revenit repede, ba chiar am mers şi pe la Viena, până să plec în Asia. Panica a fost mare, însă! M-am speriat, am crezut că nu mai ajung la emisiune”, a mai explicat aceasta pentru sursa menţionată anterior.

Raluca Bădulescu a avut ocazia să își pună în aplicare toate lecțiile de viață și de profesie în perioada de recuperare. Chiar dacă nu s-a ajuns la momente de panică excesivă, momentul accidentului a fost, fără îndoială, unul marcant în drumul său.

Cu toate că a avut un accident grav chiar înainte de Asia Express, vedeta a reușit să își păstreze calmul și să rămână concentrată pe ceea ce avea de făcut.

Împreună cu fostul soț, Florin Stamin, Raluca a participat la Asia Express, iar experiența din Asia a marcat-o profund. Chiar dacă nu au ajuns în finală, la întoarcerea din competiţie aceasta a declarat de nenumărate ori că a fost o exeprienţă interesantă şi se consideră recunoscătoare că a putut face parte din proiect.

