Cum arată casa lui Dan Bordeianu de la Brănești. A moștenit-o de la tatăl lui: „Am decis să renovez”

Dan Bordeianu duce o viață liniștită în comuna Brănești din județul Ilfov, unde a moștenit o casă de la tatăl său. De mai bine de zece ani, actorul locuiește cu soția lui, Teodora Bordeianu, și cu fiicele lor, departe de agitația din Capitală. Cum arată casa actorului de la țară și cu ce se ocupă acesta acum, descoperă în rândurile de mai jos.

Imagini din casa în care Dan Bordeianu locuiește la Brănești

În prezent, Dan Bordeianu (49 de ani) este actor la Teatrul Nottara, după ce vreme de mai mulți ani a luat o pauză de la actorie și s-a dedicat unei alte pasiuni, prelucrarea lemnului. Acum, actorul îmbină cu succes viața simplă la țară cu efervescența profesiei de artist. Protagonistul din telenovelele „Numai iubirea”, „Lacrimi de iubire” și „Iubire ca-n filme” duce un trai liniștit la țară, în natură, în casa de lângă pădurea Pusnicu, pe care a moștenit-o de la tatăl lui,

Dan Bordeianu se bucură de liniștea de la marginea Bucureștiului și de avantajele traiului la țară. Actorul și-a amenajat o grădină în care cultivă legume, activitate pe care o consideră terapeutică, și își petrecere zilele în care nu are repetiții sau spectacole de teatru gătind paste făcute în casă și prelucrând lemnul.

„La mine în casă, eu gătesc, eu fac curat, eu tot.”

„Acolo e o poveste foarte frumoasă. Țin foarte mult la tradiție și la moștenire. Tatăl meu a murit în 1997, Dumnezeu să-l odihnească. Eu aveam 23 de ani și urma să fiu proaspăt absolvent. El a construit casa aia acolo ca un loc unde să poată să fugă o oră, două… sau o zi, două, ca să grădinărească sau să facă ceva. Treptat, el s-a mutat acolo. Când s-a prăpădit, eu am rămas cu o datorie așa față de acest spațiu. Când am strâns niște bănuți din telenovele, am decis să renovez. Între timp am decis să și plec din povestea aia. M-am trezit că vreau să mă duc și eu la casa mea, iar casa aceea era proaspăt renovată.

Nu prea înțelegeam eu ce înseamnă să trăiești în fără Bucureștiului. Mărturisesc că nu aveam aceste idei nobile pe care le au oamenii acum care fug din București și care își doresc natura. Eu le-am descoperit… (ulterior – n.red.) La mine în casă, eu gătesc, eu fac curat, eu tot. Azi dimineață am dat cu aspiratorul. Îmi place să fie curat”, a povestit Dan Bordeianu, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

„Statul la țară îți oferă mai mult timp să te asculți pe tine.”

În trecut, Dan Bordeianu spunea cum i s-a schimbat viața de când a decis să se mute la țară.

„Ritmul se schimbă, liniștea interioară se schimbă. La țară, nu te mai uiți mai întâi pe telefonul mobil să vezi dacă plouă. Sigur că fac și eu asta, dar înainte să o fac mă uit la cer. Statul la țară îți oferă mai mult timp să te asculți pe tine și te ajută să te raportezi continuu la frunză, la vânt, la soare, la nori. E un lucru bun că sunt mai conectat nu neapărat cu natura, ci cu prezentul”, spunea Dan Bordeianu atunci, potrivit Libertatea.ro.

