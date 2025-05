Actorul Samuel French, cunoscut pentru rolul său din „Killers of the Flower Moon”, a murit la vârsta de 45 de ani

Samuel French, actor cunoscut mai ales pentru rolurile sale din serialele „Killers of the Flower Moon” și „The Walking Dead”, a murit vineri, 9 mai, la Waco, Texas. Avea 45 de ani.

Actorul Samuel French a murit la 45 de ani

Paul Sinacore, un producător de film care a lucrat cu regretatul actor la filmul „Towpath”, care urmează să fie difuzat, a confirmat vestea pe Instagram, scriind că French a fost un „actor magnetic (care a fost) celebrat pentru performanțele sale explozive și dăruirea fără compromisuri față de meseria sa”.

Potrivit The Hollywood Reporter, actorul fusese diagnosticat cu cancer, care „se răspândise în corpul său în ultimii doi ani”.

„Samuel a fost un prieten drag și un actor incredibil”, a scris Sinacore pe Instagram.

Scenaristul și regizorul a remarcat că „Towpath nu ar exista fără el” și l-a lăudat pe French pentru „intensitatea incredibilă” cu care a jucat rolul detectivului Bernard Crooke în drama de epocă, care are ca temă moartea unei femei în 1964, în timpul mișcării pentru drepturi civile.

Paul Sinacore a mai spus că regretatul actor „a dat tot ce avea pentru a realiza o viziune creativă comună” și a contribuit la „stabilirea tonului” filmului.

„Samuel purta o flacără a actoriei care ardea în fiecare cadru – nefiltrat, neînfricat și viu. S-a dedicat complet operei și s-a văzut. Sunt profund întristat de pierderea lui și îmi doresc doar să fi putut vedea montajul final. A fost unic și va rămâne în inimile noastre pentru totdeauna. Inima mea este alături de familia lui și în special de fiica lui – a iubit-o profund și a vorbit adesea despre ea cu mândrie și tandrețe. Prietenia lui a avut un impact neașteptat de profund asupra vieții mele!”, a mai scris regizorul în mediul online.

Cine a fost Samuel French

Samuel French s-a născut pe 26 ianuarie 1980. Pe când avea trei ani, acesta s-a mutat cu familia sa în Clifton, Texas. Dup absolvirea liceului, s-a mutat în Austin, iar mai apoi în Dallas.

Înainte de moartea sa, French a jucat în câteva filme, debutând cu roluri de invitat în seriale TV, precum Texas Rising și The Mark of a Killer, precum și Fear the Walking Dead, apărând în rolul personajului Ben în sezonul 6.

Cel mai notabil rol al său a fost în filmul lui Martin Scorsese din 2023, Killers of the Flower Moon. În saga istorică cu crime reale, l-a interpretat pe CJ Robinson, un agent sub acoperire implicat în investigarea crimelor din Osage din anii 1920.

Samuel French a jucat și în filmul din 2023, „Joe Haladin: The Case of the Missing Sister”, și a continuat să joace în „Blood Dried Hands” și să apară în „Cherry Town 2023”. De asemenea, urmează să apară postum în patru proiecte viitoare, inclusiv „Towpath” și „Monsters Within”.

