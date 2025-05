Mama Adrianei Bahmuțeanu, în lacrimi, de dorul nepoților: „Mă arde pe suflet, mă arde pe inimă. I-am legănat pe picioare”

Durere sfâșietoare în familia Adrianei Bahmuțeanu. Mama acesteia, Petruța Toma, a izbucnit în lacrimi în fața camerelor de filmat, copleșită de dorul nepoților pe care nu i-a mai văzut de luni bune. Drama prin care trece jurnalista, care a împlinit recent 51 de ani, a atins un nou punct sensibil: absența totală a fiilor săi Maximus și Eduard din viața ei și a bunicii care i-a crescut.

Adriana Bahmuțeanu, singură de ziua ei, fără copii

Pe 7 mai, Adriana Bahmuțeanu a împlinit 51 de ani, dar bucuria aniversării a fost umbrită de cel mai dureros cadou: tăcerea copiilor săi. Fiii jurnalistei nu doar că nu au fost alături de mama lor în ziua cu pricina, dar nici măcar nu i-au trimis un mesaj. O tăcere grea, care s-a așezat ca un zid între mamă și copii.

„Nu am primit niciun mesaj de la ei. Nu am primit mesaj nici de Crăciun, nici de Revelion, nici de Paște. Sunt complet alienați, dar se va rezolva și lucrul acesta. Am văzut copii de la orfelinat care își caută părinții după 20-30 de ani, am văzut copii cu părinți extrem de abuzivi care au trecut peste abuzuri”, a declarat Adriana Bahmuţeanu cu durere, potrivit spynews.ro.

Mama Adrianei Bahmuțeanu, devastată de dorul nepoților

Durerea nu este simțită doar de Adriana Bahmuţeanu. Mama ei, Petruța Toma, a fost alături de Maximus și Eduard în primii ani din viață și i-a legănat pe picioare. Acum, lipsa acestora din viața familiei o macină zi de zi. Cu vocea tremurândă și lacrimi în ochi, femeia a făcut declarații tulburătoare în cadrul emisiunii „Un Show Păcătos”.

„Mă arde pe suflet, mă arde pe inimă și mă gândeam cât i-am legănat eu pe picioare și cât au stat cu mâna la inima mea. De ce mă pedepsește Dumnezeu? Mi-e dor de ei de nu mai pot (…) Eu stau și mă gândesc cum sufletul nu le arde de mama lor. Copilul meu e mare, sunt probleme, dar mama e mama. Trebuia să stau și eu lângă ea, măcar moralul să i-l ridic. Adriana trebuie să fie foarte puternică (…) E singură și trebuie să fie puternică, ea a trecut prin multe”, a mărturisit, sfâșiată de suferință, Petruţa Toma, mama Adrianei Bahmuţeanu, potrivit sursei menţionate anterior.

Drama Adrianei Bahmuțeanu pare fără sfârșit. Deși au trecut deja șase luni de la moartea lui Silviu Prigoană, fosta soție a acestuia nu a reușit nici până azi să-și aducă băieții aproape. Maximus și Eduard sunt în grija fraților mai mari, iar jurnalista este convinsă că influențele din jur îi determină pe copii să se îndepărteze de ea.

„Sunt complet alienați”, spunea ea, în urmă cu ceva timp, tot pentru spynews.ro, fără să mai găsească răspunsuri.

O mamă părăsită, chemată în instanță de propriii copii

Situația dramatică nu se oprește aici. Adriana Bahmuțeanu trăiește un paradox de neînchipuit pentru orice părinte: a fost dată în judecată de propriii copii. Deși în martie a obținut o primă victorie în instanță în conflictul cu fiii cei mari ai lui Silviu Prigoană, vedeta a ajuns acum într-o postură greu de înțeles.

„Dat fiind că băieții sunt minori și, ca atare, reprezentați legal de mama lor, Adriana se află acum atât în ipostază de reclamantă, cât și de pârâtă”, se arată în informațiile legate de acest proces șocant, conform viva.ro.

În ciuda durerii care o macină, Adriana Bahmuțeanu nu cedează. Trăiește în speranța că, într-o zi, fiii ei vor reveni la ea, că vor înțelege adevărul și vor relua legătura cu cea care le-a dat viață. Până atunci, rămâne singură, dar demnă și hotărâtă să lupte până la capăt.

Mama sa îi este sprijin și martor mut al acestui coșmar trăit pe viu, în care iubirea unei mame este respinsă, iar o bunică își rostește rugăciunile în fiecare seară, cu gândul la nepoții pe care i-a crescut.

