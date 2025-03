Ce a spus Denise Rifai despre valul de comentarii legate de tunsoarea ei: „Dacă vreau să mă tund, mă tund. Ce ar trebui să fac, să cer voie? Nu e cazul!” / EXCLUSIV

Denise Rifai a fost invitată la Fresh by Unica, unde a discutat deschis despre valul de comentarii și ironii care au însoțit schimbarea sa de look de la începutul anului. Prezentatoarea de la Kanal D ne-a vorbit despre reacțiile pe care le-a primit din partea internauților, dar şi dacă au afectat-o criticile din mediul online.

Ce a spus Denise Rifai despre valul de comentarii legate de tunsoarea ei

Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate figuri ale televiziunii din România, a fost invitată la Fresh by Unica şi a vorbit despre decizia ei de a trece printr-o schimbare de look, care a luat prin surprindere pe toată lumea.

La aproape două luni de la schimbarea de look, Denise Rifai ne-a vorbit despre valul de comentarii care a invadat rețelele sociale. În ciuda controverselor din online, prezentatoarea TV ne-a spus că nu a simţit că a avut parte de hate, aşa cum s-a tot scris.

„Nu consider că am o parte de hate în viața mea”, a declarat Denise Rifai în emisiunea noastră, Fresh by Unica.

„Dacă vreau să mă tund, mă tund!”

Moderatoarea emisiunii „40 de întrebări” a adăugat şi că nu înțelege „controversa” creată de tunsoarea sa, arătându-se complet detașată de comentariile care o ironizau.

„Adică nu vă place tunsoarea mea? Aşa arată de când l-am tuns. Dacă în oglindă este wow… N-am înţeles ce lucrare a fost atunci. Nu a avut nicio logică. Adică părul meu e părul meu. Dacă vreau sa mă tund, mă tund. La un moment dat, după 1000 de ani de păr lung oboseşti şi vrei o schimbare. Şi cum, ce să fac, să cer voie? Nu-i cazul”, a spus cu claritate Denise Rifai, arătând că nu este şi nu a fost dispusă să se lase influențată de părerile altora.

Într-o perioadă în care rețelele sociale sunt un teren fertil pentru critici, Denise Rifai a mărturisit că nu se lasă afectată de comentariile răutăcioase. Ba mai mult, ea subliniază că schimbarea de look a fost una pozitivă pentru ea și că nu regretă decizia de a-și tăia părul lung.

„Este cea mai frumoasă perioadă din viața mea”

Vedeta a ţinut să precizeze şi că acum trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieţii sale. Denise Rifai a completat că se simte incredibil cu tunsoarea scurtă, dat fiind că mai bine de două decenii a fost adepta părului lung.

„Și în plus, este cea mai frumoasă perioadă în viața mea, sincer. Deci am 20 de ani de păr lung. Nu știu, nu mă știu fără păr lung. Ok, o să crească, la un moment da, dar este wow, să te trezeşti şi să nu faci nimic, să faci așa (n.r. în timp ce îşi băga mâinile în păr) și să fie top.

N-am înţeless nebunia aia, dar sincer nici eu nu m-am uitat. Eu am treabă. Eu chiar am fost foarte ocupată şi sunt”, a mai spus Denise Rifai, exprimându-și satisfacția față de noul său look.

În fața valului de critici, Denise Rifai a demonstrat o atitudine de neclintit, alegând să ignore glumele și să rămână concentrată pe ceea ce contează cu adevărat pentru ea. Schimbarea de look nu a fost doar o schimbare de coafură, ci un pas important în regăsirea sinelui și o reafirmare a încrederii în propriile alegeri, după cum ne-a dezvăluit la Fresh by Unica.

