Denise Rifai, detalii din culisele emisiunii „40 de întrebări”: „Sunt mulți invitați care încearcă să afle întrebările și fiecare are schemele proprii” / EXCLUSIV

Pentru Denise Rifai, emisiunea „40 de întrebări” nu este doar un proiect de televiziune, ci o pasiune. La fiecare ediție, prezentatoarea pune întreaga energie și dedicare pentru a oferi publicului un produs de calitate. La Fresh by Unica, prezentatoarea de la Kanal D a dezvăluit câteva dintre secretele din culisele emisiunii, precum și provocările cu care se confruntă în fiecare zi. De la emoțiile cu care începe fiecare ediție până la relația cu invitații săi, Denise Rifai a vorbit despre ce înseamnă „40 de întrebări” pentru ea și despre cum reușește să se mențină constant pe locul 1 al audiențelor, în ciuda competiției și a provocărilor zilnice.

Denise Rifai, detalii din culisele emisiunii „40 de întrebări”

„40 de întrebări a fost proiectul pe care, dintre toate proiectele mele, pe care eu îl iubesc cel mai mult și mi-am dorit atât de mult să fie hit. Deci eu când am luat proiectul am spus trebuie să fie hit”, a spus Denise Rifai la Fresh by Unica, subliniind că a crezut cu tărie în acest format încă de la început.

De altfel, succesul emisiunii de la Kanal D nu este întâmplător, deoarece Denise Rifai pune întotdeauna publicul pe primul loc și tratează fiecare interviu cu multă seriozitate.

„Viața fiecărui invitat o tratez cu sfințenie. Îmi iubesc publicul și pentru că în fiecare zi îl iau de la capăt”, a adăugat ea, în exclusivitate.

Denise Rifai, despre emoţiile cu care se confruntă înainte de filmări

Chiar dacă Denise Rifai este o femeie stăpână pe situație, aceasta recunoaște că fiecare ediție a emisiunii vine cu propriile sale emoții.

„Emoții am întotdeauna și sunt firești. Vreau să fie cea mai bună. Vreau ca invitatul să se simtă bine și să facă interviul cum trebuie”, ne-a mărturisit jurnalista.

Deși are un format bine cunoscut și a devenit un nume de referință în televiziune, fiecare întâlnire cu un invitat este un nou început pentru ea, în care pune multă energie și se asigură că emisiunea va fi bine primită de public.

În ciuda succesului de care se bucură, Denise Rifai ne-a spus că niciodată nu s-a culcat pe lauri.

„Niciodată nu mă culc cu ideea succesului de duminică sau de luni când văd audiențele. Nu există aşa la mine. În fiecare zi scot the best out of it”, ne-a explicat ea.

Acesta este motivul pentru care, la „40 de întrebări”, nu există loc de rutină – Denise Rifai este mereu în căutarea celei mai bune ediții și a celei mai bune interacțiuni cu invitații săi.

Denise Rifai, despre invitaţii care cer întrebările înaintea emisiunii

Unul dintre cele mai interesante aspecte despre „40 de întrebări” este interacțiunea dintre Denise Rifai și invitații săi. Deși emisiunea este una provocatoare, aceasta a dezvăluit că există mulți invitați care încearcă să afle întrebările înainte de începerea filmărilor.

„Sunt mulți invitați care încearcă să încerce întrebările și fiecare are schemele proprii”, a mai declarat Denise, lăsând de înțeles că acest comportament este destul de frecvent în lumea emisiunii sale.

Aceasta a mai explicat că, deși mulți invitați sunt curioși să știe ce vor fi întrebați, ea refuză categoric să ofere întrebările în avans.

„Dacă aș fi dat vreodată întrebările, edițiile nu au mai fost atât de savuroase, pentru că nu s-ar mai fi creat emoție. Ar fi fost o chestie trucată. El vorbea ceva ce era învățat sau ce ar fi dorit să spună. Nu asta e ideea. Ideea este să vrei și să-ți spui adevărul, așa cum l-ai trăit tu, dincolo de ce s-a scris despre tine”, a explicat Denise Rifai.

Denise Rifai a făcut clar că nu este dispusă să cedeze cerințelor de a oferi întrebările în avans.

„Nu sunt mulți cei care fac asta, oricum nu dau întrebările, dar dacă o condiție pentru a veni la emisiune este să le dau întrebările, atunci nu mai fac eu emisiunea”, ne-a mai spus ea, subliniind că, pentru ea, integritatea emisiunii și a întrebărilor este esențială.

Citeşte şi: Ce calități trebuie să aibă iubitul lui Denise Rifai. Peste ce nu poate trece din partea unui viitor partener: „Nici măcar nu aș putea să mă apropii de un astfel de domn” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Ce a spus Denise Rifai despre valul de comentarii legate de tunsoarea ei: „Dacă vreau să mă tund, mă tund. Ce ar trebui să fac, să cer voie? Nu e cazul!” / EXCLUSIV

Denise Rifai, despre invitaţii care i-au fost pe plac

Deși Denise Rifai a fost întrebată despre invitații săi preferați, aceasta a fost foarte rezervată în a face un „top”.

„Există un top, dar nu îl fac niciodată public, pentru că nu mi-ar plăcea să se simtă în disconfort ceilalți. Ar fi lipsă de respect”, a mai declarat Denise Rifai. În opinia sa, fiecare invitat aduce ceva unic în cadrul emisiunii, iar a face publice preferințele sale ar fi nedrept față de ceilalți.

„Fiecare vine și îmi lasă… îmi dă acces la viața lui, la emoțiile lui și ar fi total lipsit de respect să mă apuc eu și să fac un top la ceea ce mi-a plăcut mie. Cred că publicul ar trebui să facă un top”, a adăugat aceasta.

Mai multe detalii din viaţa personală şi din cea profesională a lui Denise Rifai, le puteţi descoperi în emisiunea integrală Fresh by Unica. O puteţi viziona exclusiv atât pe site-ul nostru www.unica.ro, cât pe pagina noastră de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook.

Sursa foto: Ada Cheroiu şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News