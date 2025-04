Actrițele Issa Rae și Emma Corrin sunt un cuplu în noul sezon „Black Mirror”. Detalii din culisele colaborării lor: „Pur și simplu transformatoare” / Exclusiv

Issa Rae este protagonista episodului „Hotel Reverie” din noul sezon „Black Mirror”, disponibil pe Netflix din 10 aprilie.

Issa Rae, detalii exclusive din culisele „Black Mirror”, sezonul 7

Issa Rae (40 de ani) joacă rolul unei actrițe decepționate, care se îndrăgostește de personajul jucat de Emma Corrin (29 de ani), pe care o cunoaște într-o lume virtuală, cu ajutorul software-ului Redream, care inserează vedete moderne în filme de altădată pentru remake-uri interactive.

Issa Rae a oferit detalii exclusive din culisele sezonului 7 „Black Mirror” și din spatele colaborării cu actrițele Emma Corrin, Awkwafina și Harriet Walter.

Despre ce este vorba în „Hotel Reverie”?

„Hotel Reverie“ este despre o actriță care este dezamăgită de rolurile pe care le primește și de situația ei în viață, în carieră, în dragoste – și are ocazia să participe la un remake tehnologic de ultimă oră al unuia dintre filmele ei clasice preferate.

Ce te-a atras la acest rol?

„Black Mirror” în general. Sunt o mare fană a serialului. Chiar înainte de a citi scenariul, am fost încântată de această oportunitate. Apoi, după ce am citit scenariul, am fost complet entuziasmată. Ca majoritatea episoadelor „Black Mirror”, te gândești că asta se poate întâmpla în viața reală. Apoi, desigur, aspectele emoționante ale poveștii mi-au atras atenția și m-au intrigat.

Care este povestea lui Brandy?

Brandy este o actriță de succes la Hollywood, dar rolurile pe care le primește nu o mai satisfac, ea jucând mereu rolul de secund al starului de cinema masculin principal. Acest lucru nu o împlinește ca artist și creator. Am vorbit, de asemenea, despre trecutul ei, despre relația pe care a avut-o în trecut, despre despărțire, despre sentimentul de singurătate și izolare, despre toate lucrurile care ar face ca o astfel de oportunitate să fie foarte tentantă pentru ea. A venit într-un moment în care voia să preia frâiele vieții sale și să-și asume un risc.

Ce spune Issa Rae despre colaborarea cu Emma Corrin

„Hotel Reverie” este unul dintre acele episoade „Black Mirror” în centrul cărora se află o poveste de dragoste. Crezi că telespectatorii ar putea fi surprinși de cât de tandru poate fi?

Cred că vor fi surprinși, dar „Black Mirror” are deja astfel de episoade care ating acest aspect. „San Junipero“ și „Striking Vipers” fac parte din această lume, de care acest episod amintește, aproape omagiindu-le, mai ales cu tehnologia folosită. Dar sper ca oamenii să aprecieze tandrețea, mai ales că „Black Mirror” este de obicei atât de întunecat.

Ai putea detalia dinamica dintre Dorothy și Brandy? Ce crezi că este între ele, ce le dă acea scânteie?

Sunt ca niște spirite înrudite din timpuri diferite. Când vorbești despre a avea un suflet pereche, cred că ele sunt exact asta. Carierele și viețile lor personale se oglindesc una în cealaltă. Brandy vede în Dorothy mult din ea însăși și din povestea ei, empatizează cu ea și are o venerație pentru ea care se transformă în ceva mai mult atunci când ajunge să o cunoască.

Emma Corrin interpretează rolurile Dorothy/Clara în stilul clasic al epocii de aur. Cum a fost colaborarea ta cu ea?

A fost o plăcere absolută să lucrez cu Emma, care a fost pur și simplu transformatoare. Este un om unic și frumos. Să se transforme în Dorothy printr-o pocnitură de degete și să te ducă înapoi în timp cu ea, prin acest personaj, a fost o minune de urmărit în timp real. Am atât de mult respect pentru Emma.

Episodul „Hotel Reverie”, un omagiu adus cinematografiei de altă dată

Petreci mai puțin timp cu ele, dar cum a fost să lucrezi cu Awkwafina și Harriet Walter?

A fost o schimbare atât de mare, pentru că am filmat mai întâi toate scenele din „Hotel Reverie”, apoi am făcut tranziția la scenele din camera de control, iar pentru mine au fost doar câteva zile, dar am glumit cu Awkwafina că, deși stăteam în același hotel, eram ca niște corăbii în noapte. Nu am apucat să stăm împreună atât de mult pe cât am fi vrut. Este atât de amuzantă și a fost atât de distractiv să mă hrănesc cu energia ei, cu improvizația ei și cu haosul de acolo. Pe Harriet Walter o urmăresc de foarte mult timp, iar umorul ei sec a fost perfect pentru acest rol. A fost o plăcere să lucrez cu ele.

Episodul funcționează, de asemenea, ca un omagiu adus cinematografiei clasice, are o afecțiune reală pentru acele filme din epoca de aur, cum ar fi „Pe aripile vântului” și „Casablanca”. Într-o lume dominată de conținut nou, mai este important să sărbătorim ceea ce a fost înainte?

Îmi plac filmele mai vechi, precum „North by Northwest” și îmi place orice cu Cary Grant sau de Alfred Hitchcock. Mătușa și mama m-au introdus acestor filme și cred că este important să le aducem un omagiu. Acele filme nu erau „conținut”, era cinema, era artă; cinematografie. Am atât de mult respect pentru acel moment specific în care era o chestie importantă să faci un film. Te transporta cu adevărat într-o lume și îți oferea imediat un sentiment. O parte din mine regretă acest lucru, este rar ca filmele să facă acest lucru, mai ales când poți să iei telefonul și să te uiți la un film fără să îi acorzi neapărat toată atenția și fără să te cufunzi în el.

„Este o poveste despre dorința de conexiune umană”

Ce crezi că ne spune „Hotel Reverie” despre lumea în care trăim astăzi?

În esența sa, „Hotel Reverie” este o poveste despre dorința de conexiune umană de-a lungul timpului, iar asta o face atât de frumoasă și de pătrunzătoare emoțional.

Care este episodul tău preferat din Black Mirror?

Preferatul meu din toate timpurile este cel care a fost scris de Rashida Jones și Michael Schur, în care a jucat Bryce Dallas Howard – „Nosedive”.

