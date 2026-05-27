Pierre Deny din „Emily in Paris” a murit la 69 de ani. Ce boală avea

Pierre Deny, actorul care l-a interpretat pe Louis de Leon în „Emily in Paris”, a murit la 69 de ani. Răpus de ALS, dispariția sa a fost anunțată de familie, iar colegii de scenă i-au adus omagii emoționante.

Cu o carieră impresionantă și o prezență memorabilă pe scenă și pe ecrane, Pierre Deny, cunoscut pentru rolul său din serialul „Emily in Paris”, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani. Actorul s-a luptat cu o formă severă de scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală neurodegenerativă fără tratament curativ, potrivit Observator News.

„Cu profundă emoție anunțăm moartea lui Pierre Deny, survenită luni, în urma unei forme severe și fulgerătoare de ALS”, au transmis fiicele actorului, conform Daily Mail. Pierderea sa lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut.

De la televiziunea franceză, la succes internațional

Deși iubitorii de seriale din întreaga lume l-au descoperit în rolul lui Louis de Leon din sezoanele trei și patru ale producției Netflix „Emily in Paris”, Pierre Deny era deja o figură bine-cunoscută și apreciată în Franța. Cu o carieră de peste patru decenii, actorul a fost un pilon al serialului „Demain nous appartient”, cu mai bine de 500 de episoade la activ.

Personajul său din „Emily in Paris”, un influent director al casei de modă JVMA și tatăl lui Nicholas de Leon, a adus un plus de conflict producției, mai ales prin relația complexă dintre personajele sale și cele interpretate de Paul Forman și Ashley Park.

Mesaje emoționante de rămas-bun

Vestea trecerii în neființă a actorului a îndurerat nu doar familia, ci și colegii săi. Cântăreața și actrița Sylvie Vartan i-a adus un omagiu emoționant pe Instagram: „Am aflat cu mare tristețe de moartea lui Pierre Deny. Am împărțit cu el multe momente frumoase pe scenă, în piesa lui Isabelle Mergault. Era un actor generos, un om sensibil și amuzant. În aceste momente dureroase, gândurile mele sunt alături de familia și apropiații lui”.

Luce Mouchel, partenera sa din serialul „Demain nous appartient”, a scris la rândul său un mesaj emoționant: „Pierre, șapte ani de filmări împreună, drumuri cu trenul, prânzuri la cantină… A fost aproape un deceniu de viață împărțită, care nu ar fi trebuit să se încheie atât de repede și atât de brutal. Mă gândesc la tine, la ultima noastră întâlnire și la ochii tăi sclipitori. Odihnește-te în pace, doctore Dumaze”.

Ce trebuie să știm despre ALS

Scleroza laterală amiotrofică este o afecțiune gravă, care afectează celulele nervoase din creier și măduva spinării, ducând, în timp, la pierderea controlului muscular și, în cele din urmă, la paralizie. Deși este o boală fatală, evoluția sa diferă de la un pacient la altul. Potrivit Observator News, cazul lui Pierre Deny ne aduce aminte de pierderea recentă a actorului Eric Dane, cunoscut din „Grey’s Anatomy” și „Euphoria”, care a decedat în februarie 2026, la doar 53 de ani, din cauza aceleiași boli devastatoare.

Foto: Profimediaimages.ro

