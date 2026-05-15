Actorii din „Berlin”, sezonul 2, au venit la București și o vor pe Nadia Comăneci în banda lor de hoți: „Ne-ar putea fi utilă la un jaf pentru…”. Ce au spus despre Muzeul Național de Artă și ce le transmit fanilor din România / Exclusiv

„Berlin”, sezonul 2, este disponibil pe Netflix! Înainte de marea premieră, Unica.ro a stat de vorbă cu Pedro Alonso (Berlin), șarmantul lider al bandei, și cu colegii săi din distribuție, Joel Sánchez (Bruce) și Julio Peña (Roi), care ne-au oferit un interviu plin de umor și sinceritate despre provocările de la filmări, dar și despre primele lor impresii despre România.

Actorii din „Berlin”, fascinați de Nadia Comăneci și de Muzeul Național de Artă

Actorii din „Berlin” ne-au mărturisit că o vor pe Nadia Comăneci în banda lor de hoți și că au fost impresionați de Muzeul Național de Artă, unde au realizat o ședință foto cu ocazia lansării sezonului 2, de astăzi pe Netflix. Citește interviul de mai jos ca să descoperi la ce preparat tradițional românesc au poftit, dar și ce mesaj au pentru fanii lor din România.

Ce vi se pare mai provocator, să filmați sau să promovați un proiect?

Julio Peña: Să-l filmăm!

Pedro Alonso: Ei bine, să filmezi este… este complicat.

Joel Sánchez: Dar cred că este ceva ce ține de profesia noastră și este ceva ce ne place, deși este intens și solicitant. Dar cred că ambele sunt solicitante. Atât promovarea, cât și filmările, dar cred că noi, ca actori, ne bucurăm mai mult să filmăm decât să promovăm, cred eu. Dar ambele sunt frumoase.

Pedro Alonso: Să filmezi este ca și cum ai fi la Olimpiadă; adică, este într-adevăr un efort fizic și mental foarte mare. Iar marketingul este o artă.

Joel Sánchez: Absolut.

Pedro Alonso: Partea de comunicare este o artă. Să nu devină mecanizat, să te poți distra, să te poți lăsa surprins… Ei bine, este un talent care trebuie dezvoltat, este de asemenea important.

Julio Peña: Da, dar cred că pentru noi, ca actori, adevărata provocare stă în filmări. Și aici, așa cum a spus Pedro, marketingul este o artă și sunt oameni minunați la Netflix care o fac divin, așa că eu cred că asta este mai greu pentru ei, iar cealaltă parte este mai grea pentru noi.

Joel Sánchez: Corect.

„Nadia Comăneci, când eram copil, era ca o… explozie”

Dacă banda din „Berlin” ar avea nevoie de încă un membru din România, pe cine ați alege dintre Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi, Sebastian Stan și Inna?

Pedro Alonso: Nadia Comăneci! Problema este că ei sunt foarte tineri…

Joel Sánchez: Ea, prin faptul că este gimnastă, ne-ar putea fi utilă la un jaf pentru a se strecura prin vreun loc, vreun cotlon foarte strâmt.

Julio Peña: Da, și am fi patru femei și patru bărbați în bandă. Atunci ar fi perfect.

Pedro Alonso: Nadia Comăneci, când eram copil, era ca o… explozie. A fost primul 10 la Jocurile Olimpice din istorie. Era foarte frumoasă, da, da, era cea mai tare. O stea strălucitoare a lumii.

Julio Peña: Așa că o vrem pe ea!

Pedro Alonso: Da, o vrem pe Nadia Comăneci! Sărutări, Nadia Comăneci!

Care a fost cea mai memorabilă întâlnire cu un fan „Berlin”?

Pedro Alonso: Păi, uite, astăzi am avut o întâlnire incredibilă cu Martina. Martina, o fată din Polonia, mai exact. Zilele trecute m-am întâlnit cu ea la ușa hotelului din Sevilla și am vorbit puțin cu ea, dar ieri m-am întâlnit cu ea în aeroport și i-am zis: „Tu ce cauți aici?”. Și se pare că a fost invitată de Netflix pentru că a scris o scrisoare și… tot respectul meu, pentru că s-a prezentat acolo…

Joel Sánchez: Câți kilometri în ce, două săptămâni, trei săptămâni?

Pedro Alonso: Da, da, adică m-a surprins. Foarte drăguță, foarte amabilă. Sărutări, Martina!

Ce au spus despre Muzeul Național de Artă

Ați avut timp să vizitați vreun loc din București până acum?

Pedro & Joel & Julio: Nu!

Joel Sánchez: Dar credem că mâine vom avea un pic de timp pentru a ne putea bucura de oraș, da.

Pedro Alonso: Ei bine, am făcut o ședință foto la Muzeul Național de Artă.

Julio Peña: Wow!

Pedro Alonso: Un mare lux.

Julio Peña: Spectaculos!

Pedro Alonso: Dar nu am avut încă ocazia să ne plimbăm puțin pe străzi. Mâine se pare că da, nu? Ei bine, el pleacă (Julio), pentru că are repetiții. O să-i povestim noi.

Joel Sánchez: Îi trimitem poze.

Pedro Alonso: Da, și vrem să mergem să mâncăm acasă la o bunicuță.

Joel Sánchez: Da, ceva tradițional. Dacă cineva cunoaște vreuna, să ne contacteze.

Pedro Alonso: Căutăm o bunică româncă să ne invite să mâncăm o ciorbă acră, da.

Joel Sánchez: Mâncare tradițională.

Pedro Alonso: Dar mâncăm bine!

Mesajul lor pentru fanii din România

Ce mesaj aveți pentru fanii din România care abia așteaptă sezonul 2 din „Berlin”?

Pedro Alonso: Ei bine, mesajul este unul de mulțumire. Noi am început asta acum câțiva ani, cu un serial național micuț, mă rog, micuț dar cu multă ambiție, însă care se întâmpla la o scară mică. Și deodată, să fi traversat întreaga lume, nu? Să ajungi dintr-odată în România, iar oamenii să te trateze cu această afecțiune, cu acest respect… Este incredibil! Așa că suntem recunoscători. Mulțumim, România!

Joel Sánchez: Și sperăm să se bucure de al doilea sezon!

Foto: Netflix

