Catalina Sandino Moreno și Sasha Calle, detalii exclusive din culisele thrillerului Netflix „The Rip”. Ce nu s-a văzut în film: „De fiecare dată când trebuia să lucrez cu el, trebuia să iau Benadryl”

Catalina Sandino Moreno din „From” și Sasha Calle din „The Flash” au oferit detalii exclusive pentru Unica.ro din culisele celui mai nou și palpitant thriller marca Netflix, „The Rip”. Din distribuția lungmetrajului mai fac parte Ben Affleck și Matt Damon, Teyana Taylor, proaspătă câștigătoare a primului ei Glob de Aur pentru filmul „One Battle After Another” (2025), și Steven Yeun, primul american de origine asiatică nominalizat la Oscar la categoria Cel mai bun actor, pentru rolul său din „Minari” (2020).

Catalina Sandino Moreno și Sasha Calle, detalii exclusive din culisele „The Rip”

Sasha Calle și Catalina Sandino Moreno ne-au spus ce provocări au întâmpinat la filmările pentru „The Rip”, ce le-a adus cea mai mare satisfacție după ce au luat parte la acest lungmetraj Netflix, dar și cât de entuziasmate sunt pentru noile lor proiecte, sezonul 2 din „Sugar” și sezonul 4 din „From”.

Bună, Sasha! Bună, Catalina! Felicitări pentru „The Rip”. Am stat cu sufletul la gură pe tot parcursul vizionării!

Mulțumim! Ne bucurăm.

Care a fost cea mai mare provocare pe care a trebuit să o depășiți în timpul filmărilor pentru „The Rip”?

Catalina Sandino Moreno: Eu nu știam că sunt alergică la câinele cu care trebuia să lucrez. Am un câine. Iubesc animalele. Nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată. Știam că sunt alergică la pisici, dar nu și la câini. Și, din păcate, de fiecare dată când trebuia să lucrez cu el, trebuia să iau Benadryl, pentru că îmi apărea o erupție cutanată și, ei bine, era peste tot. Așa că nu a fost foarte convenabil. Cred că asta a fost cea mai mare problemă pentru mine, mai ales că este partenerul meu pe tot parcursul filmului, așa că a fost un pic nebunesc.

Sasha Calle: Cred că pentru mine, dacă ar fi să spun ceva, ar fi faptul că am fost încătușată tot timpul. Voiam să mă duc să mă joc cu prietenii mei și era ceva de genul: „Heeei, unde plecați?”.

Care a fost aspectul cel mai satisfăcător pentru fiecare dintre voi după ce ați lucrat la acest film?

Catalina Sandino Moreno: Cred că vizionarea filmului aseară a fost foarte satisfăcătoare. Cred că toată lumea a făcut o treabă fantastică. Este un grup incredibil de actori. Sunt foarte mândră de acest film din acest motiv și din multe alte motive. Este pur și simplu un film mișto de vizionat. Este foarte distractiv. Este foarte amuzant de vizionat. Este ușor. Sunt foarte mândră de asta.

Sasha Calle: Da, și eu. Și așa cum am spus, m-am conectat cu adevărat și îi respect și apreciez pe colegii mei și cred că a-i revedea pe toți ieri a fost foarte distractiv pentru mine. De fiecare dată când o văd pe Catalina îmi amintește de familia mea. Filmul va fi difuzat direct pe platformele de streaming, așa că a fost minunat că am putut să-l vedem pe acest ecran mare, cu un sunet incredibil, și să îi privesc și susțin pe toți, pentru că acum sunt prietenii mei. Este atât de satisfăcător să întâlnești actori incredibili, care sunt și amabili și respectuoși și entuziasmați să lucreze cu tine. Este un sentiment minunat.

Puteți să ne dați vreun indiciu despre următoarele voastre proiecte? Sasha, te vom vedea în „Sugar”, sezonul 2, iar Catalina, te vom vedea foarte curând în sezonul 4 din „From”.

Catalina Sandino Moreno: Nu, nu pot. Ni s-a cerut să fim foarte discreți, ca de obicei, dar va fi un sezon grozav și abia aștept să văd ce vor spune oamenii. Sunt foarte entuziasmată. Va fi distractiv.

Sasha Calle: Eu voi spune doar despre Colin Farrell că este foarte drăguț și că mi-a plăcut foarte mult să lucrez cu el.

Trailer „The Rip”

Foto: Capturi ecran; Netflix

