Chris Pratt, detalii din culisele SF-ului Netflix „The Electric State”. Ce spune despre copilăria lui și despre colaborarea cu actrița Millie Bobby Brown / Exclusiv

Chris Pratt a oferit detalii exclusive din culisele filmului „The Electric State”, disponibil de astăzi, 14 martie, pe Netflix. Producția este bazată pe romanul lui Simon Stålenhag cu același nume, publicat în 2018.

Chris Pratt, detalii din culisele SF-ului Netflix „The Electric State”: „Un circ”

În filmul SF „The Electric State”, Chris Pratt (45 de ani) îl joacă pe Keats, care face echipă cu o adolescentă pe nume Michelle, jucată de actrița Millie Bobby Brown (21 de ani), în aventura ei către a-și salva fratele mai mic.

„Pentru că am lucrat din nou cu frații Russo și pentru prima dată cu Millie — al cărei fan înfocat sunt — a fost unul dintre acele proiecte la care nici nu simți că lucrezi. Este o familie și, totodată, un circ sau o tabără. Lucrezi 15 ore pe zi și ajungi să legi prietenii ca în tabără. A fost cea mai tare vară a vieții mele. (…) Este un lucru cu adevărat magnific. Este natura creației cinematografice, dar este în special natura creației cinematografice cu frații Russo. Ei dau tonul”, a spus Chris Pratt, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Chris Pratt, dezvăluiri rare despre copilăria lui: „Eram foarte săraci”

Ca în majoritatea proiectelor sale de până acum, și de această dată, Chris Pratt joacă un personaj comic, cu o inimă mare. Vorbind despre acest tipar regăsit în producțiile din care face parte, actorul a mărturisit că gravitează către aceste scenarii.

„Cred că este ceva spre care gravitez. Am crescut într-o familie în care toată lumea râdea tot timpul. Nu aveam nimic, eram foarte săraci, dar întotdeauna râdeam și ne distram. Așa că asta e ceva înnăscut. Și chiar și în scenariile care nu erau menite să fie amuzante, m-am trezit de multe ori infuzând comedia în ele.

Un regizor mi-a spus la un moment dat că bufonul pe care îl joc periodic, acest tip de personalitate prostuță, lipsită de viclenie, asemănătoare clovnului, este un fel de mecanism de autoapărare pe care l-am construit pentru a-i face pe oameni să mă placă de-a lungul vieții mele.

De multe ori mă duc fără să intenționez în acel spațiu și am întâlnit regizori care m-au redresat: «Ascultă, înțeleg că ești amuzant, dar acest personaj nu este amuzant. Acest personaj nu este un clovn. Așa că trebuie să te moderezi». Periodic fac proiecte în care nu intenționez să fiu amuzant, deși este instinctul meu natural.

Și mai cred că umorul este o modalitate grozavă de a lega drama. Dacă poți fi amuzant, atunci drama pare mai dramatică. Deci cred că întotdeauna este loc pentru comedie. Dar uneori poate fi prea mult”, a spus Chris Pratt, pentru o publicație din Europa.

Un vecin din copilărie, inspirația din spatele lui Keats din „The Electric State”

Chris Pratt ne-a spus că inspirația din spatele lui Keats a fost un vecin din copilărie, dar și personajul Peter Quill, pe care l-a jucat în seria de filme „Gardienii Galaxiei”.

„Procesul prin care l-am creat pe Keats nu s-a deosebit mult de ceea ce făceam la «Gardienii Galaxiei», când îl cream pe Peter Quill, care s-a născut în același an ca mine. Prin Keats am putut să inserez multe dintre referințele culturii pop din propria mea copilărie.

Se bazează oarecum pe un tip numit Kenny, care era vecinul meu când eram mic. Era un tip cu păr blond lung, care cânta la chitară și sărea pe o mică trambulină în colanți cu dungi albe și negre, precum David Lee Roth. Era mult prea mare să fie prieten cu noi, dar ne scotea în oraș și ne băteam cu baloane umplute cu apă. Era cel mai tare tip din lume. Așadar, când l-am creat pe Keats, am bazat o mare parte din el pe amintirile mele cu Kenny”, ne-a spus actorul.

Ce spune Chris Pratt despre Millie Bobby Brown

Într-un alt interviu despre „The Electric State”, Chris Pratt a spus ce a învățat ca actor de la Millie Bobby Brown, care este cu 24 de ani mai tânără decât el.

„Fiecare are propriul stil. Iar stilul lui Millie este foarte instinctiv și foarte încrezător. Are încredere în proces și are încredere în ea însăși că va reuși. Așadar asta am învățat de la ea. Avem stiluri diferite de abordare a muncii. Și știu că stilul ei funcționează într-un mod fantastic pentru ea”, a spus actorul, pentru o publicație din Europa.

Foto: Netflix

