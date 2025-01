„Sunt tot felul de mici impulsuri pe care trebuie să le ai cu partenerul de luptă ca să nu te rănești.” Ana Ularu și Cezar Grumăzescu, detalii din culisele „Subteran”, primul serial Netflix românesc / Exclusiv

Ana Ularu și Cezar Grumăzescu sunt protagoniștii serialului „Subteran”, prima producție românească semnată de Netflix. Pentru Unica.ro, actorii au făcut dezvăluiri în premieră despre cele mai intense momente de la filmări, despre atmosfera de pe platou, dar și despre prietenia lor de pe micul ecran și dincolo de el.

În thrillerul Netflix „Subteran”, Ana Ularu o joacă pe Cami, o mamă care, pentru a se proteja pe ea și pe fiul ei, se folosește de o identitate falsă pentru se infiltra și a se răzbuna pe banda criminală din București care o urmărește după ce i-a ucis logodnicul. Cezar Grumăzescu îl interpretează pe Roman, cel care o atrage, fără să vrea, în această cursă contra cronometru. Într-un interviu pentru Unica.ro, actorii au povestit cum au ajuns să facă parte din acest proiect, care a fost atmosfera de pe set în timpul filmării scenelor de acțiune, dar și care li s-au părut cele mai dificile scene de filmat.

Cum au ajuns Ana Ularu și Cezar Grumăzescu să joace în serialul „Subteran”

Bună și felicitări, în primul rând, pentru serialul „Subteran”! Puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre cum ați ajuns să faceți parte din acest proiect?

Ana Ularu: Mă bucur foarte mult că, în urma casting-urilor extinse care au avut loc, noi am ajuns să fim chipurile acestei povești. Pentru noi, practic, a pornit în urma unui casting. Am aflat despre proiect, care părea foarte huge, de aceea emoțiile au fost foarte mari.

Vă place să mergeți la casting-uri?

Cezar Grumăzescu: E de datoria noastră să mergem la casting-uri. E o chestie cu care trebuie pur și simplu să te obișnuiești, mai ales că, de cele mai multe ori, se întâmplă să nu le iei. Trebuie să înțelegi că asta e parte din meserie, e normal.

V-a fost greu să vă obișnuiți cu refuzurile?

Ana Ularu: E parte din traiectoria fiecăruia dintre noi și e ceva cu care trebuie să te obișnuiești.

Cezar Grumăzescu: Da, dacă nu depășești chestia asta…

Ana Ularu: Să nu o iei personal, cred că de aici pornește. Nu tot timpul depinde doar de tine. Sunt atâtea elemente care contează.

Rolurile pe care regretă că nu le-au jucat

A fost vreun rol care v-a rămas în minte, pe care nu l-ați obținut?

Ana Ularu: Mi s-a întâmplat cu un rol pe care l-am luat, dar pe care nu l-am făcut, pentru că a fost altceva. Mi-a rămas în minte un rol dintr-un film care se chema „The Best Offer”. Am ales să merg în altă direcție și încă îl regret. Dar, în rest, am senzația că tot ce s-a întâmplat să nu fie al meu nu mi-era menit. Nu mi-era scris. Așa că trăiesc cu tipul ăsta de gândire smerită față de meserie.

Cezar Grumăzescu: Fix la începutul carierei mele, pentru că eram încă în facultate, am dat și eu o probă pentru „God’s Own Country”, unde a luat Alec. Am ajuns până la final la Londra. A fost prima oară în viața mea când am ajuns la o probă în Londra și eram așa de tânăr. Nu-mi venea să cred că se întâmplă așa de repede. Dar, da, l-am regretat. A fost un film foarte mișto și un regizor foarte fain, dar Alec este perfect acolo. Adică n-am ce să…

Cele mai riscante momente de la filmări

Personajele voastre din „Subteran” trec prin situații foarte riscante și periculoase. Care au fost cele mai riscante momente de la filmări?

Cezar Grumăzescu: Când mi-a dat Ana cu sticla-n cap. (râde) Pur și simplu a fost prima oară pentru mine când am făcut o chestie de genul ăsta și m-a luat prin surprindere, dar a fost ok. Este o sticlă de zahăr. Este o sticlă specială. Nu te doare, doar că pur și simplu nu am văzut niciodată chestia asta. Au fost multe lucruri pe care nu le-am făcut niciodată. Asta a fost foarte fain, să fii într-o producție care își permite să facă tot ce își pune în cap, să ai parte de car chase…

Ana Ularu: Filmările în sine au fost foarte bine controlate și a fost o atmosferă excelentă ca măsuri de protecție. Și mi s-a întâmplat în viața asta să particip la filmări care erau riscante. Aici, pe cât de plin de acțiune este serialul, și o să vedeți, abia aștept să-l vedeți și să-i dați două thumbs up, pe atât a fost de respectuos cu noi și cu trupușoarele și viețile noastre.

Ana Ularu: „Mi se și întâmplă de foarte multe ori să fiu cu un soi de armă în mână în cariera mea.”

Armele au fost reale?

Ana Ularu: Nu, au fost arme de platou. Sunt arme speciale. Tot timpul există o persoană pe platou care se ocupă doar de arme, care știe absolut totul despre ele, ne ajută să știm și noi cât mai multe și să nu fim caraghioși. Și în urma a ceea ce s-a întâmplat recent în istoria cinematografiei (moartea directoarei de imagine Halyna Hutchins – n.red.), e cu atât mai multă grijă vis-a-vis de chestia asta. Eu tot timpul, pentru că mi se și întâmplă de foarte multe ori să fiu cu un soi de armă în mână în cariera mea, nu știu, atrag genul ăsta de roluri, sunt foarte, foarte atentă cu lucrurile astea. Aici am fost mai puțin eu, dar au fost colegii mei și a fost făcut totul cu foarte mare grijă și cu foarte mare atenție. Cu verificări și reverificări. Un platou de filmare e o lume care funcționează după anumite reguli.

Ana Ularu: „Eu sunt foarte mândră de mine că fizicalitatea îmi permite să-mi fac marea majoritate din scene.”

Pentru scenele de acțiune, ați avut dubluri?

Cezar Grumăzescu: Pentru unele momente eu am avut, pentru că pur și simplu unele mișcări ar fi fost destul de periculoase și dacă, Doamne-ferește, ar fi fost cel mai mic accident, după aceea ar fi fost greu să continuăm. Așa eu mi-aș fi dorit să fac absolut tot.

Ana Ularu: Cascadorii sunt… eu îi ador. E o meserie absolut specială care nu primește niciodată pe cât credit ar trebui să primească. Eu sunt un om care susține foarte puternic că ar trebui să existe o categorie la Oscar-uri pentru cascadorii și pentru coordonările de cascadorii. Și știu exact primul om care ar trebui să ia premiul respectiv, și anume Wayne Eastwood, dar mă rog. Am avut o echipă de cascadori absolut fabuloasă aici.

Mie personal nu știu dacă mi s-a întâmplat să fiu înlocuită propriu-zis, dar e foarte bine să ai oamenii în stand-by, pentru că e altă meserie decât a noastră. Foarte mulți actori sunt extrem de mândri de ei că își fac propriile cascadorii și eu sunt foarte mândră de mine că fizicalitatea îmi permite să-mi fac marea majoritate din scene. În afară de condus, aia nu pot să fac singură, pentru că nu am carnet, dar e foarte bine să ai întotdeauna oameni care să poată prelua și să nu pună în pericol producția pentru egoul unui actor.

Apropo de condus, cum ai filmat scena în care conduci?

Ana Ularu: Trucurile meseriei! (râde) Legal! Legal am filmat-o!

Repetiții intense pentru scenele de luptă

V-ați antrenat pentru scenele de cascadorie mai mult decât în mod normal?

Cezar Grumăzescu: Am avut niște zile de repetiții pentru anumite lupte, pentru că erau niște coregrafii mai lungi și implicau foarte mulți oameni. Am exersat. E efectiv o coregrafie care trebuie făcută cu super rigoare și la mega secundă și sunt tot felul de mici impulsuri pe care trebuie să le ai cu partenerul de luptă ca să nu te rănești. Adică e o conexiune pe care trebuie să o păstrezi foarte, foarte clară. Și totuși trebuie să pară real.

Scenele din „Subteran” care i-au consumat cel mai tare pe Ana Ularu și Cezar Grumăzescu

Care a fost cea mai dificilă scenă de filmat pentru fiecare dintre voi? Poate să fie fizică sau poate să fie emoțională.

Cezar Grumăzescu: Cred că pentru mine au fost momentele în care pe personajul meu trebuia să mintă ca să își păstreze identitatea. Cred că alea au fost cele mai grele momente, când trebuia să inventeze ceva cât mai repede și să pară foarte bine.

Ana Ularu: Iar pentru mine e un carusel emoțional de la un cap la altul. Ce i se întâmplă personajului meu, Cami, este uriaș și e o scoatere din asta completă din realitatea cotidiană a cuiva și aruncarea într-o lume pentru care nu e pregătit, deci întotdeauna sunt motoarele la maximum emoțional.

Cred că cel mai greu, emoțional, este să te poziționezi în punctul ăla în care orice i s-ar putea întâmpla familiei tale. Pentru că, de bine, de rău, oricât de mult te duci în ficțiune, nu se poate să nu se scurgă un pic în conștiința ta de civil, doamne, dacă s-ar întâmpla așa ceva. Se gonflează în tine niște temeri și niște frici, dar asta e bine. Înseamnă că, de fapt, povestea pe care o spunem ajunge și la mine, eventualul spectator. Deci dacă ajunge la mine, care știu exact ce se întâmplă și cum se termină, sigur va ajunge și la spectatorii.

Relația lor de pe micul ecran și dincolo de el

Cum ați construit relația dintre personajele voastre?

Cezar Grumăzescu: A fost foarte greu, de fapt, să construim relația asta, pentru că personajele nu au așa de mare încredere unul în celălalt. Chiar deloc, aproape. Adică ei tot timpul sunt ca pe ace și nu-și dau seama cine e persoana de lângă ei. Vrea să mă ajute, nu vrea să mă ajute? Și dependența dintre ei, că asta e. Da, doar că… Ce face foarte ușor pentru noi, faptul că ne cunoaștem, faptul că ne cunoșteam de dinainte. Am click-uit foarte repede și de la probă și dacă personajele nu aveau încredere unul în celălalt, noi doi aveam foarte mare încredere. Actorii au, da.

Ana Ularu: Întotdeauna prima zi de filmare de la orice e ceva foarte bizar. Încerci să-ți găsești cumva coordonatele și să te așezi în vocea personajului, în felul în care se mișcă el. Cu fiecare zi mai câștigi un pic și începe să se contureze un univers. Și să se țeasă o relație cu celălalt. Și ușor, ușor, umorul care se naște între actori trece un pic și între personaje. Se împrumută o familiaritate. E haios atunci când începi să filmezi ceva cu finalul relației respective și după aia mergi la început. Dar și asta informează foarte mult. Practic, felul în care sunt organizate filmările, oricum ar fi, e perfect. Întotdeauna, din orice din lumea asta a cinematografului poți să înveți.

Atmosfera de la filmări

Sunt și câteva momente de umor, deși este un thriller și e dramatică povestea în sine. Ne-ați putea împărtăși un moment haios din spatele camerelor de filmat?

Ana Ularu: Am filmat la un moment dat într-o benzinărie și Cezar și cu mine am început să facem niște filmulețe stupide pe acolo, să ne speriem unul pe celălalt printre pufuleți. Cumva, actorii sunt copiii mici ai setului. Toată lumea are grijă de ei. Dacă ne pui într-un context și ne lași destul să stăm împreună, sigur o să iasă niște filmulețe tâmpite.

Era foarte fain dimineața când ne întâlneam toți la cabina de machiaj. Râdeam șise crea energia bună pentru restul zilei de filmare.

Ana Ularu: Făceam mișto-uri. Și mama lui Cezar ne făcea tot felul de chestii geniale de mâncare. Nu că bat apropouri să ne mai facă bomboane din alea. (râde)

