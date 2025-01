Filmul Netflix cu peste 34 de milioane de ore vizionate. Oamenii din întreaga lume nu se mai satură de el

Netflix a dat lovitura cu un thriller care se află pentru a patra săptămână consecutiv pe primul loc al celor mai vizionate producții de pe platforma de streaming. Are peste 17 milioane vizualizări și peste 34 milioane de ore vizionate și continuă să fascineze abonații din întreaga lume.

„Carry-On”, cu Sofia Carson și Taron Egerton, a cucerit abonații Netflix încă de la lansare. Producția este atât de apreciată încât se află pentru a patra săptămână consecutivă pe primul loc al celor mai vizionate pelicule de pe platforma de streaming.

Doar săptămâna aceasta a fost vizionat de 17 milioane ori și are este 34 de ore vizionate, aflându-se în top 10 în 93 de țări, printre care Argentina, Bolivia, Brazilia, Canada, Statele Unite, Elveția, Austria, Belgia, România, Serbia, Turcia, Hong Kong, Indonezia, Israel, Arabia Saudită, Thailanda, Vietnam și Australia.

Săptămâna aceasta, a patra de la lansare, „Carry-On” rămâne pe prima poziție a celor mai vizionate pelicule Netflix în 18 țări.

Ai crezut că pierderea bagajelor este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla la aeroport? Taron Egerton demonstrează că lucrurile pot sta puțin diferit. În noul thriller, Egerton îl joacă pe Ethan Kopek, un agent TSA care este șantajat de un călător misterios (Jason Bateman), provocând, probabil, cea mai mare anxietate de aeroport vreodată.

Tânărul agent încearcă să păcălească călătorul misterios care îl șantajează să lase un pachet periculos să se strecoare la bordul unui avion în ajunul Crăciunului.

Dacă „Carry-On” ocupă poziția fruntașă în topul celor mai vizionate filme de pe Netflix, alte câteva producții vin din spate cu cifre la fel de impresionante.

The Six Triple Eight (Batalionul 6888)