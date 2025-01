Elena Vîșcu, noi dezvăluiri despre viața după divorțul de CRBL. Ce i s-a întâmplat din ziua în care a anunțat despărțirea: „Am fost un pic surprinsă, recunosc” / Exclusiv

Elena Vîșcu a venit cu fiica ei, Alessia Andreianu, la avanpremiera sezonului 2 Power Couple România, reality show-ul la care ea și fostul soț, CRBL, au participat împreună înainte să divorțeze. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, Elena ne-a dezvăluit, cu deschidere și sinceritate, cum arată viața ei după divorț, dar și ce lucru a luat-o complet prin surprindere după anunțul despărțirii.

Elena Vîșcu, noi detalii despre viața ei după divorțul de CRBL

Viața Elenei Vîșcu s-a schimbat complet anul trecut, după ce ea și CRBL au pus punct unei căsnicii care a durat 16 ani. Cu toate că divorțul s-a simțit ca „sfârșitul lumii” inițial, coregrafa a ajuns la concluzia că nimic nu este întâmplător și este împăcată cu tot efortul pe care l-a depus pentru a-și salva mariajul.

„Eu cred că am dat tot ce am avut. Nu, nu am regrete. Eu dorm liniștită cu capul pe pernă”, a spus Elena Vîșcu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

După finalizarea divorțului, Elena și fiica ei, Alessia, s-au mutat în Republica Moldova, țara natală a fostei coregrafe de la „Dansez pentru tine”. Acolo, Elena se împarte cu succes între trei joburi. Își ajută o prietenă în afacerea ei cu decorațiuni pentru evenimente, lucrează la distanță pentru o agenție de digital marketing și predă cursuri de dans. În plus, în prezent, Elena își ajută tatăl cu un nou proiect personal.

„Da, e agitație și îmi place momentan așa. Dar cu siguranță o să se așeze toate lucrurile”, ne-a mai spus.

Citește și: Motivul pentru care iubita lui CRBL și fiica lui nu s-au cunoscut până acum. Fosta soție a artistului, Elena Vîșcu, a spus adevărul. „M-a deranjat foarte mult.”

„Am și zile în care poate îmi vine să plâng.”

În lunile care au urmat divorțului, Elena Vîșcu ne-a mărturisit că a descoperit că Dumnezeu lucrează prin oameni și este foarte recunoscătoare pentru comunitatea din jurul ei.

„Nu este chiar atât de rău totul. Uite, și când ești «gata, potopul, sfârșitul lumii», nu este chiar așa. Am mai spus asta și spun tot timpul, nimic în viața nu e întâmplător. Experiențele noastre din viață, pe care le numim rele, poate ele sunt cele mai bune, dar noi nu ne dăm seama pe moment. O să-ți dai seama de ce ți s-a întâmplat evenimentul X sau Z mai târziu. Nu zic nu, am și zile în care poate îmi vine să plâng, suntem oameni”, a mai povestit Elena despre viața ei după divorț, pentru Unica.ro.

Citește și: Ce întrebare a primit CRBL de la fiica lui, Alessia, după ce adolescenta a aflat din presă despre noua lui iubită de 23 de ani. „Trist și dureros.”

Ce i s-a întâmplat din ziua în care au anunțat despărțirea

Cu toate că fostul ei soț și-a refăcut viața sentimentală la doar două luni de la divorț, Elena ne-a mărturisit că încă nu se simte pregătită să facă acest pas. În schimb, mesajele de la bărbați dornici să o cunoască au început să apară încă din ziua în care ea și CRBL au anunțat divorțul.

„Am fost un pic surprinsă, recunosc, din ziua când s-a anunțat. Jur! Am zis: «Ok, dar stați un pic, abia ce a apărut știrea». Sunt foarte multe, din punctul meu de vedere. Dar eu consider că fiecare etapă în viață trebuie trăită într-un anumit mod. Etapa în care mă aflu acum este de regăsire, de a mă pune pe picioare. Asta este etapa și atunci, dacă eu nu sunt bine, cu siguranță un partener în viața mea nu o să vină bine. Asta este părerea mea, dar fiecare face cum își dorește”, ne-a mai spus fosta concurentă de la Power Couple România, sezonul 1.

„Fizic n-am avut timp, să fiu foarte, foarte sinceră”, a răspuns Elena, când am întrebat-o dacă a ieșit la vreo întâlnire în ultimele luni.

Citește și: Iubita lui CRBL, Olga Guțanu, replică pentru cei care critică relația lor. „Își dau cu părerea neîntrebați.” Artistul e cu 23 de ani mai în vârstă

Cum s-au acomodat coregrafa și fiica ei în Republica Moldova, vezi pe Unica.ro în curând

La aproape un an de la divorțul ei, în Elena Vîșcu am descoperit o femeie puternică și muncitoare, care nu se teme să vorbească deschis despre experiența ei, experiență ce poate fi de folos și altor femei care trec printr-o despărțire.

Am mai vorbit cu coregrafa și despre cum s-au acomodat ea și fiica ei în Republica Moldova, dar și despre cum se menține în formă la 36 de ani. Următoarele două articole, în curând pe Unica.ro!

Foto: Instagram/@elena_viscu

Urmărește-ne pe Google News