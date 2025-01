Motivul pentru care iubita lui CRBL și fiica lui nu s-au cunoscut până acum. Fosta soție a artistului, Elena Vîșcu, a spus adevărul: „M-a deranjat foarte mult”

Elena Vîșcu a dezvăluit adevăratul motiv pentru care fiica ei și a lui CRBL, Alessia Andreianu, nu a cunoscut-o pe iubita tatălui ei până acum. Artistul formează de mai multe luni un cuplu cu o studentă, Olga Guțanu, care este cu aproximativ 23 de ani mai tânără decât el.

Motivul pentru care iubita lui CRBL și fiica lui nu s-au cunoscut până acum

Eduard „CRBL” Andreianu (46 de ani) și Elena Vîșcu (36 de ani) s-au separat la începutul anului 2024, după 16 ani de căsnicie. După finalizarea divorțului, Elena și fiica lor, Alessia, s-au mutat în Republica Moldova, țara natală a fostei coregrafe de la „Dansez pentru tine”. Tot din Republica Moldova este și iubita lui CRBL, Olga Guțanu, pe care a cunoscut-o la foarte scurt timp după divorțul de a doua soție.

Elena Vîșcu a dezvăluit motivul real pentru care Alessia, fiica ei și a lui CRBL, nu a cunoscut-o încă pe iubita tatălui ei. Totodată, coregrafa a spus ce sentimente are apropo de faptul că artistul și-a refăcut viața sentimentală la foarte scurt timp după divorț.

Citește și: În ce țară s-au mutat fiica și fosta soție a lui CRBL. „O văd rar și greu pe Alessia.” Cum au reacționat părinții artistului când au aflat despre divorț

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „M-a deranjat foarte mult”

„Nu am nicio problemă, sunt ok. Sunt pentru fericire. E om matur, adult, poate să facă ce vrea. Și domnișoara este majoră, e ok, toată lumea poate să facă ce vrea. Ce m-a deranjat foarte mult: rapiditatea. Pentru Alessia, nu pentru mine. Am mai spus, au fost mult prea multe într-un timp foarte scurt. Dacă era un pic mai decalat, probabil ar fi fost mai ușor pentru Alessia.

Nu, nu s-au cunoscut. Trebuie să treacă de mine mai întâi. Sunt eu cu chipul acesta foarte.. zână, dar până la copil. La mine se termină tot la copil”, a transmis Elena, în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

Citește și: Ce întrebare a primit CRBL de la fiica lui, Alessia, după ce adolescenta a aflat din presă despre noua lui iubită de 23 de ani. „Trist și dureros.”

CRBL nu este pregătit să le pună pe Olga și Alessia față în față

Și CRBL a admis că nu este pregătit ca Alessia și Olga să se cunoască. Artistul este conștient că fiica lui nu este deloc dornică să o cunoască pe femeia alături de care el și-a refăcut viața după despărțirea de mama ei.

„Nu mi-a zis treaba asta (că ar vrea să o cunoască – n.red.) și evident nu vrea s-o cunoască. Nu e pregătită, nici Olga nu cred că e pregătită, nici măcar eu nu sunt pregătit să se vadă. Nu cred că e cazul”, a mărturisit CRBL la finalul anului 2024, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Citește și: Iubita lui CRBL, Olga Guțanu, replică pentru cei care critică relația lor: „Își dau cu părerea neîntrebați”. Artistul e cu 23 de ani mai în vârstă

De ce a divorțat CRBL de cele două soții

Despre motivul pentru care mariajul cu Elena s-a încheiat, CRBL a spus că între el și coregrafă respectul a luat locul iubirii, iar ei, din parteneri de viață, au devenit colegi.

„Cumva, Elena a devenit cel mai bun prieten al meu și atunci respectul a luat locul iubirii. Totul a devenit atât de normal – eram colegi, parteneri în casă, și ne-am dat seama că ceva scârțâie. Și am încercat, am lăsat de la mine, a lăsat de la ea”, a declarat CRBL, în podcastul „Acasă la Măruţă”.

Citește și: Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, declarații în lacrimi despre viața după divorț. „M-am ocupat strict de el.” Are trei joburi și o crește pe fiica lor singură

Cu prima soție, Andreea, a fost căsătorit timp de șapte ani

Mariajul cu Elena Vîșcu a fost al doilea pentru fostul membru al trupei Simplu. La 20 de ani, artistul s-a însurat cu Andreea, prima soție, de care a divorțat în anul 2004, după șapte ani de căsnicie.

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani. Ne-am iubit ca niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul «viață noastră», ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: «viața mea» și «viața lui». Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărțit eram ceva mai adolescenți cu idei și dorințe infinit diferite”, povestea Andreea în trecut, potrivit VIVA!.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News