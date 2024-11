Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, declarații în lacrimi despre viața după divorț: „M-am ocupat strict de el”. Are trei joburi și o crește pe fiica lor singură

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, a oferit detalii rare despre viața ei după divorț. Cu lacrimi în ochi, fosta coregrafă de la „Dansez pentru tine” a mărturisit că se simte singură. În prezent, Elena are trei joburi și se ocupă singură de creșterea fiicei sale și a artistului, Alessia.

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, declarații în lacrimi despre viața după divorț

Eduard „CRBL” Andreianu (46 de ani) și Elena Vîșcu (36 de ani) au divorțat la începutul anului 2024, după 17 ani de relație. Între timp, artistul și-a refăcut viața sentimentală alături de un model cu 23 de ani mai tânăr decât el. Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, Elena a vorbit despre începuturile relației cu artistul, despre despărțire și despre cum își crește fiica adolescentă singură.

„Alessia pare că este ok. E ok, dar nu e chiar ok. Eu, stând cu ea non-stop, știu că nu este tocmai ok. Nu este un moment extraordinar pentru niciun copil atunci când părinții se despart. Dar, în același timp, s-ar putea să fie varianta cea mai bună. Procesez totul să fie bine pentru ea”, a povestit Elena Vîșcu, în podcastul „Pastila pentru suflet”.

Citește și: CRBL, haz pe seama vacanțelor cu fosta soție, mama și soacra, la Unica Urban Party 2024: „O încadrăm la sport extrem” / Exclusiv

Cum a primit Alessia vestea despre divorț

Fosta concurentă de la „Power Couple” a dezvăluit și cum a primit Alessia vestea că părinții ei vor divorța.

„Nu roz. Am avut o discuție. I-am explicat că nu se anulează niciodată mama, tata. Orice s-ar întâmpla, o iubim foarte mult. Am avut discuții foarte importante cu ea. Îi explic că se mai întâmplă în viață și așa, și este ok. Și că este ok ca unul din părinți să-și refacă poate viața. Că este bine și trebuie să acceptăm realitatea așa cum este”, a mai dezvăluit Elena.

Citește și: CRBL, din nou pe mâna medicului estetician, la o lună de la blefaroplastie: „Am trecut la etapa următoare”

Alessia a citit știrile despre tatăl ei și noua iubită

Fosta campioană la dans sportiv trece printr-o perioadă dificilă atât din cauza divorțului, cât și din pricina etapei pe care o parcurge fiica ei. Alessia are 14 ani și viața ei a trecut prin foarte multe schimbări majore în ultimul an.

„Ne despărțim, ne mutăm, tati… (și-a refăcut viața – n.red.). Citește știrile. Nu pot să-i închid telefonul, are telefon. Au fost multe lovituri într-un timp scurt”, a explica Elena Vîșcu.

Deși s-a rezumat la a vorbi despre experiența personală, atunci când a fost întrebată dacă CRBL se implică în mod egal în creșterea Alessiei, răspunsul Elenei a fost: „Nu zic nimic de Edi, zic de mine. Eu sunt acolo non-stop. Am trei joburi. E un pic problematic. Eu sunt cu ea, dar fizic nu sunt cu ea non-stop. Încerc că gestionez. Sunt singură (în creșterea ei – n.red.). E și vârsta asta vulnerabilă”.

Citește și: CRBL a vorbit deschis despre relația cu Olga Guțanu. „Încercăm, luptăm, muncim amândoi!” Între cei doi este o diferență de vârstă de 23 de ani

Ce a învățat Elena Vîșcu după divorțul de CRBL

Elena a fost încurajată de fiica ei să accepte invitația la podcast. În debutul interviului, fosta vedetă de la Pro TV a mărturisit că abia acum începe să se cunoască pe sine.

Elena și CRBL și-au început relația în anul 2007, când ea avea 19-20 de ani. La 22 de ani a apărut Alessia în viața lor, iar, după acel moment, Elena s-a dedicat întru totul familiei, soțului și fiicei. O vreme, Elena a condus o școală de dans împreună cu CRBL. Mai apoi, coregrafa s-a dedicat părții administrative a carierei soțului ei. Elena a dezvăluit și ce lecții importante a învățat după despărțirea de CRBL.

Citește și: Iubita lui CRBL, Olga Guțanu, replică pentru cei care critică relația lor: „Își dau cu părerea neîntrebați”. Artistul e cu 23 de ani mai în vârstă

„Nu am avut acel ceva al meu. M-am ocupat strict de el.”

„Să nu uit de mine ca o persoană independentă. Multe femei au tendința să se dizolve în familie. Nu este greșit, dar trebuie să exiști și tu. Echilibrul este esențial. Este foarte greu de menținut. Nu am avut acel ceva al meu.

La 36 de ani am pornit de la 0. Mi-ar fi plăcut să am afacerea mea, activitatea mea. Eu mă ocupam de tot ce ține de administrarea artistului. M-am ocupat strict de el. Nu e rău, mi se pare normal, dar pentru mine a fost în defavoare. N-a dat happy situation. Tu ești o entitate, el este o entitate, și împreună creați o altă entitate.

Și am învățat că am încredere în Dumnezeu, în univers”, a mai spus Elena.

Întrebată dacă se simte singură, Elena Vîșcu a răspuns cu lacrimi în ochi: „Foarte. Am avut momente când nu știam ce fac mâine”. Fosta coregrafă și-ar dori să poate face mai multe pentru fiica ei și pentru ea. Alessia este prioritatea ei numărul 1 și motivația ei în tot ceea ce face.

„Copiii nu ne obligă să-i facem, dar este responsabilitatea noastră să-i facem oameni”, a mai spus Elena, cu lacrimi în ochi.

„Am învățat că Dumnezeu lucrează prin oameni. Când crezi că nu mai poți, mai poți puțin”, a mai mărturisit.

Foto: Captură YouTube; Instagram

Urmărește-ne pe Google News