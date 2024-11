CRBL, din nou pe mâna medicului estetician, la o lună de la blefaroplastie: „Am trecut la etapa următoare”

CRBL este pregătit pentru o nouă schimbare de look, după ce, cu doar o lună în urmă, și-a făcut prima intervenție estetică, o blefaroplastie. Mulți bărbați celebri din România au optat, la rândul lor, pentru noua intervenție pe care și-o dorește artistul de 46 de ani.

CRBL, din nou pe mâna medicului estetician

Anul 2024 a fost unul plin de schimbări pentru CRBL. Anul acesta, artistul s-a despărțit de soție și și-a refăcut viața alături de un model cu 23 de ani mai tânăr decât el. Tot anul acesta, deși până acum era reticent, CRBL a suferit prima intervenție estetică, o blefaroplastie.

Blefaroplastia este o intervenție chirurgicală care implică îndepărtarea excesului de piele din zona ochilor, care, odată cu vârsta, începe să-și piardă din elasticitate. Mai multe vedete din România au apelat la această intervenție în ultimii ani. Printre acestea se numără chef Cătălin Scărlătescu, jurnalista Roxana Ciuhulescu, artista Claudia Ghițulescu, fosta prezentatoare TV Tania Budi și solistul Dinu Maxer.

„Viața este mult prea scurtă ca să trăim conduși de prejudecăți.”

CRBL este pregătit pentru a doua intervenție estetică, la doar o lună de la prima. Artistul își va face un implant de păr.

„După blefaroplastie am trecut la etapa următoare. Viața este mult prea scurtă ca să trăim conduși de prejudecăți. Evoluție înseamnă schimbare. Schimbare înseamnă curaj. Curaj înseamnă asumare”, a scris artistul pe Instagram.

CRBL considera că bărbații nu au nevoie de intervenții estetice

CRBL este încântat de rezultate după blefaroplastie, deși până anul acesta era de părere că bărbații nu au nevoie de intervenții estetice.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat. Am realizat că nu este deloc așa. Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul.

Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic. Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa. Abia aștept operația și, evident, rezultatul”, declara CRBL înainte de blefaroplastie.

Cât costă un implant de păr

În prezent, o grefă de păr costă aproximativ 2 euro, așadar costul unui implant de păr depinde de câte grefe are nevoie fiecare pacient în parte. Astfel, prețurile pot începe de la 1500 de euro și pot ajunge până la 5000 de euro.

Printre bărbații din showbiz care au mai apelat la acest artificiu de înfrumusețare se numără Dan Bittman, Cătălin Măruță, Mihai Morar și Vlad Gherman, dar și mulți alții. Antrenorul de fotbal Adrian Mutu a optat pentru această intervenție la începutul anului 2024.

