Iubita lui CRBL, Olga Guțanu, replică pentru cei care critică relația lor: „Își dau cu părerea neîntrebați”. Artistul e cu 23 de ani mai în vârstă

Iubita lui CRBL, modelul Olga Guțanu, le-a dat replica tuturor celor care le-au criticat relația. Între artist și iubita lui este o diferență de vârstă de mai bine de două decenii.

Olga Guțanu, iubita cu 23 de ani mai tânără a lui CRBL, replică pentru cei care critică relația lor

CRBL și Olga Guțanu formează un cuplu de mai multe luni. Relația lor a început la scurt timp după ce artistul a anunțat divorțul de fosta soție, coregrafa Elena Viscu. CRBL și Elena au fost căsătoriți timp de 16 ani și împreună au o fiică, Alessia, în vârstă de aproximativ 13 ani.

După ce au fost criticați pentru diferența de vârstă de 23 de ani dintre ei, Olga Guțanu a decis să răspundă valului de opinii negative printr-un TikTok.

În videoclipul respectiv, modelul face playback pe versurile: „Și toți care îmi spun că nu e bine ce fac / Să-și vadă de-ale lor, să facă tuturor pe plac, / Nu vreau să ascult de nimeni / Că mulți au fost lângă mine numai la bine”.

În plus, pe filmare, Olga a scris: „Pentru cei care își dau cu părerea neîntrebați”.

CRBL: „Este evident că pe Olga o deranjează toate aceste lucruri.”

Fostul membru al trupei Simplu a confirmat relația cu Olga în septembrie 2024, după ce a fost fotografiat în compania ei de paparazzi Cancan.ro. Ulterior, câștigătorul sezonului 2 „Asia Express” a dezvăluit că, deși diferența de vârstă dintre el și Olga nu reprezintă o problemă pentru ei, pe tânără o deranjează opiniile negative nesolicitate.

„Este evident că și pe Olga o deranjează toate aceste lucruri. Ea nu are în niciun caz experiența aceasta să înțeleagă lucrurile. Are familie, are prieteni. Mulți dintre ei poate nu mă cunosc pe mine, pentru că sunt din Republica Moldova sau din alte locuri și atunci când vin informațiile așa, și denaturate, evident că se întâmplă niște lucruri”, declara CRBL, la știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

CRBL se vede căsătorit din nou după divorț

După divorț, CRBL se vede căsătorit din nou. Artistul și coregrafa Elena Viscu s-au fost căsătorit în anul 2008, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „Dansez pentru tine”.

„Îmi place viața asta care devine din ce în ce mai simplă. Vreau să am timp să mă bucur în fiecare zi de ce urmează. Nu zic nu căsătoriei. Nu zic că nu se poate întâmpla”, a spus CRBL, în emisiunea „La Măruță”.

Cine este Olga Guțanu, iubita lui CRBL

Noua iubită a lui CRBL, Olga Guțanu, este un fotomodel internațional din Republica Moldova. Olga a fost desemnată Miss Elegance 2024, a defilat pe podiumul de la Milan Fashion Week în 2023 și pe cel de la Fashion Week Greece în 2022.

Tânăra a urmat o facultate din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care a absolvit-o în iunie 2023. De-a lungul liceului și facultății, Olga a participat la mai multe concursuri de miss și modelling.

Foto: Instagram; TikTok

