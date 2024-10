Primele imagini cu CRBL după operația de blefaroplastie: „Sunt mândru că am depășit prejudecățile”

CRBL (46 ani) a trecut pentru prima dată pragul medicului estetician pentru o operație de întinerire. Artistul a ales să facă o blefaroplastie, iar acum este fericit și mulțumit de rezultat. Acesta a distribuit în mediul online câteva imagini de după intervenție.

CRBL, primele declarații după operația de blefaroplastie

CRBL a ales să își facă o blefaroplastie, o intervenție chirurgicală care modifică aspectul pleoapelor superioare și inferioare pentru a îmbunătăți aspectul zonei din jurul ochilor. Artistul a mărturisit că își dorea de mult timp să facă acest pas important pentru el, dar doar acum a avut curajul de a păși în cabinetul medicului estetician.

Operația s-a încheiat, iar CRBL se declară mulțumit de rezultat. Deși acum ochii lui sunt ușor învinețiți, într-o perioadă scurtă acesta se va recupera complet.

„O zi importantă în viața mea. mulți ani, dar am amânat-o din diverse motive. Astăzi, în sfârșit, am reușit să fac acest pas. Mă simt foarte bine și sunt mândru că am depășit prejudecățile conform cărora un bărbat nu ar trebui să intervină asupra aspectului său estetic. Sper ca recuperarea să fie ușoară și fără complicații”, a scris artistul pe pagina sa de Instagram, unde a publicat și câteva imagini cu noul său aspect.

De ce a decis artistul să își facă intervenția estetică

Înainte de a face pasul cel mare, CRBL le-a dezvăluit fanilor săi din mediul online că are nevoie de blefaroplastie din cauza faptului că avea ceva la ochi care îl deranja vizual și care, odată cu trecerea timpului l-a afectat din ce în ce mai mult.

„Până nu demult, am făcut parte din categoria bărbaților care consideră că nu trebuie să facem intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat. Am realizat că nu este deloc așa. Zilele trecute am fost la un control, în urma căruia am hotărât să fac pasul. Am o moștenire de la tatăl meu la ochi, care mă deranjează vizual-estetic. Și se pare că, odată cu trecerea timpului, se agravează, după cum se poate observa. Abia aștept operația și, evident, rezultatul”, spunea el la momentul respectiv.

CRBL are o nouă iubită

După divorțul de Elena, CRBL și-a refăcut viața în brațele unei tinere care se pare că l-a cucerit rapid. Artistul a mărturisit că, dacă lucrurile vor merge bine, nu exclude posibilitatea unei noi căsnicii, deoarece nu și-a pierdut încrederea în iubire.

Olga, cea care a readus iubirea în viața lui Eduard Andreianu, are 23 de ani și este din Republica Moldova. Acesta a dezvăluit că pentru el și iubita lui diferența de vârstă nu este o problemă, însă primește numeroase mesaje din partea internauților pe acest subiect.

„E o diferență mai mare. Sunt cu mai multă experiență. Să tot fie (ani între ei-n.r.). Nu contează numărul. Mă gândesc la chestia asta. Oamenii cataloghează diferența de vârstă. Există o limită cu care lumea este de acord, 5-7 ani, dar dacă ai trecut de asta, nu e bine. Cine a pus limita asta?! Sunt gelos dacă am motive”, a precizat CRBL.

