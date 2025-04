Maria Iordănescu vorbește deschis despre cel de-al doilea copil, după demisia de la Prima TV: „Mă simt pregătită”. Ce spune despre relația cu soțul ei, Teodor Măgureanu / Exclusiv

Maria Iordănescu a vorbit deschis despre cel de-al doilea copil și relația cu soțul ei, Teodor Măgureanu, într-un interviu pentru Unica.ro. În toamna anului 2024, fiica lui Anghel Iordănescu și-a dat demisia de la Prima TV pentru a se dedica 100% fiicei sale, Tea. Prezentatoarea TV ne-a spus cum arată viața ei în prezent, cum s-a schimbat relația dintre ea și soțul ei după ce s-a născut Tea, dar și când plănuiesc ea și soțul ei să-și extindă familia.

Maria Iordănescu, detalii din culisele vieții de mămică, după demisia de la Prima TV

În septembrie 2024, Maria Iordănescu (29 de ani) a luat decizia grea de pune pauză carierei sale în televiziune pentru a se concentra pe creșterea fiicei sale. Maria și soțul ei, Teodor Măgureanu, au devenit părinți pentru prima oară în mai 2023. În luna mai, fiica lor, Tea, va împlini 2 ani.

Maria Iordănescu a vorbit deschis cu Unica.ro despre părțile frumoase, dar și cele mai puțin frumoase ale rolului de mamă. În ciuda tuturor provocărilor, prezentatoarea de televiziune își dorește în continuare o familie mare și spune că se simte pregătită pentru cel de-al doilea copil.

„Viața mea înseamnă 80% rolul de mămică, pentru că mă ocup acum de fetița mea. Acesta a fost și motivul pentru care am pus viața și cariera mea pe pauză pentru o perioadă de timp. Mă ocup foarte mult de ea pentru că între noi s-a format o legătură foarte strânsă. Tea este foarte, foarte atașată de mine, și eu, bineînțeles, la rândul meu de ea. Din dorința mea ca ea să se simtă cât mai sigură, din punct de vedere emoțional, să nu aibă vreo traumă sau vreo frică de abandon, am ales să spun, «ok, îmi pun mie stop și stau cât mai mult alături de ea, până în momentul în care va face primii pași spre independență». Când spun asta, mă refer la grădiniță”, a spus Maria Iordănescu, pentru Unica.ro.

Cum s-a schimbat relația dintre Maria Iordănescu și Teodor Măgureanu, după apariția fetiței lor

Am vorbit cu Maria Iordănescu și despre schimbările prin care a trecut mariajul ei cu Teodor Măgureanu, după apariția fetiței lor. Maria și Teodor s-au căsătorit civil în noiembrie 2021 și religios în mai anul următor. În 2023, tot în luna mai, s-a născut fetița lor, Tea.

„Cine spune că nu se schimbă relația minte. Eu pot să spun cu siguranță că s-au schimbat lucruri, pentru că, până în momentul în care o femeie devine mamă, prioritățile ei sunt ea și persoana iubită. Din punctul meu de vedere, orice tată trebuie să înțeleagă că nu mai este primordial în viața partenerei pentru că el își poate gestiona trăirile, sentimentele, emoțiile, timpul, mai ales, pentru că este o persoană capabilă să înțeleagă lucrurile acestea, pe când un copil nu înțelege de ce mama pleacă, de ce nu-i stă alături. Până în momentul în care copilul înțelege că mama pleacă, dar se întoarce, și își capătă, cum spuneam, independența, până în momentul respectiv, trebuie să fie copilul pe primul loc”, ne-a mai spus fosta prezentatoare de la Prima TV.

Ce tradiție specială au Maria Iordănescu și soțul ei

Pentru a combate lipsa timpului în doi pe care îl aveau înainte să devină părinți, Maria Iordănescu și soțul ei au conceput o tradiție specială în cuplul lor.

„Da, am implementat cumva o regulă, ca să leg și de întrebarea precedentă. Am implementat o regulă în care seara, oricât de obosiți am fi, la finalul zilei, tragem așa aer în piept și ne povestim nu neapărat ziua, cât lucrurile prin care trecem și emoțiile. În felul acesta ne putem baza unul pe celălalt. Pentru că da, oricât de glamouros pare așa viața de mămică, punem poze cu copilul pe Instagram sau pe alte rețele de socializare, totul pare bine și frumos, în spate sunt foarte multe emoții, foarte multă muncă.

Mamele uneori clachează, uneori le este greu. Dar dacă ai partenerul potrivit lângă și, la finalul serii, așa cum spuneam, vă luați de mână și vă povestiți emoțiile și trăirile, puteți să treceți mai ușor peste și să vă înțelegeți mai ușor. Asta e regula noastră, ca întotdeauna seara, oricât de obosiți suntem, să discutăm unul cu celălalt”, a mai spus fiica lui Anghel Iordănescu, pentru Unica.ro.

Maria Iordănescu, pregătită pentru cel de-al doilea copil

Maria Iordănescu ne-a dezvăluit că se simte pregătită pentru cel de-al doilea copil, dar că lasă lucrurile să vină de la sine. Divinitatea joacă un rol esențial în viața ei și a familiei ei. Din acest motiv, Maria are toată încrederea că Dumnezeu va contribui la acest vis al ei, la momentul perfect.

„Cu siguranță mă simt pregătită și da, îmi doresc să se întâmple lucrul acesta. Dar știi cum e, noi într-adevăr trebuie să încercăm, dar la finalul zilei cel de sus decide pentru noi. Îl las să aranjeze lucrurile așa cum consideră că e mai bine. Uneori cerem, dar nu știm ce cerem. Sau așteptăm, dar nu știm ce așteptăm și cât de bine ne va face. Și nu mă refer acum doar la un copil. Vorbesc în general.

Trebuie să cerem ce simțim noi că avem nevoie, dar la finalul rugăciunii să spunem, «Doamne, dar facă-se voia ta». «Cum consideri tu că e mai bine așa să se întâmple!» Pentru că el știe cel mai bine întotdeauna ce e pentru noi. Eu îl las să decidă pentru mine”, a mai spus Maria Iordănescu, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Mesajul Mariei Iordănescu pentru oameni, înaintea sărbătorilor de Paște

Nu în ultimul rând, știrista ne-a spus că visul ei este ca oamenii să fie mai înțelegători, mai empatici și mai buni unii cu ceilalți.

„Să încercăm măcar un pic, un strop, zi de zi, să devenim o variantă mai bună a noastră. Să lăsăm ura și invidia și răutatea la o parte, pentru că toți suntem egali în fața lui Dumnezeu. Spun cu o certitudine maximă. Nu contează, sărac, bogat, deștept sau mai puțin înzestrat, în fața Lui suntem toți copiii Lui Dumnezeu. Acesta este lucrul care, cel puțin în momentul de față pe mine, mă face să rămân cu un gust amar, că nu știm să ne ajutăm mai mult unii pe ceilalți”, a încheiat Maria Iordănescu.

Foto: Instagram/@maria.iordanescu

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: George Capoianu

