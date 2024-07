Cum a slăbit CRBL 13 kilograme fără dietă. „La începutul lui ianuarie, 101,7 kg!”

CRBL a slăbit considerabil în ultimele luni. Atristul spune că nu a apelat la nicio dietă, dar cu toate acestea, în prezent, este mai slab cu 13 kilograme față de cum era la începutul anului.

Cum a slăbit CRBL 13 kilograme fără dietă

CRBL ajunsese să cântărească puțin peste 100 kg în prima lună a anului, dar stilul de viață agitat și munca intensă în studioul de înregistrări l-au ajutat să piardă câteva kilograme bune. Deși nu a ținut vreun regim strict, a făcut sport regulat timp de două luni, lucru care l-a ajutat în procesul de slăbire.

„Nu fac nimic special, nu am intrat la vreo dietă sau să fac ceva special. Pur și simplu sunt destul de implicat în partea asta muzicală pe care abia aștept să o și lansez și pe care am pregătit-o foarte mult timp și trebuie să o și livrez. De aici a plecat totul, nu am făcut nimic special.

Da, face parte din dieta zilnică. Somn mai puțin, mâncare mai puțină, multe cocktail-uri. Ținând cont că la începutul lunii ianuarie cu 101,7 kg, iar acum am 88 de kg. Am stat în ianuarie și februarie și am făcut sport în fiecare zi, a fost un pariu de-al meu, iar apoi m-am liniștit și se pare că odată cum a venit vara, s-au dus și kilogramele, adică oglinda îmi zâmbește”, a spus CRBL la Antena Stars.

CRBL va pleca la mare cu fiica sa

Artisul și soția sa au decis să divorțeze în această primăvară. Ei au o fată, Alessia, în vârstă de 14 ani. CRBL spune că vrea să plece în vacanță la mare vara aceasta undeva pe Malul Mediteranei.

„În altă ordine de idei, în cadrul interviului, artistul a vorbit și despre planurile de vacanță: „Mi-am făcut un plan, dincolo de partea muzicală, să o iau pe Alessia să mergem un pic la mare, să ne bălăcim, să ne distrăm. Aș vrea din tot sufletul aici în România, dar nu pot să fiu doar eu și Alessia, așa că vom merge undeva pe Malul Mediteranei, undeva prin Europa.

Nu am decis pentru că Alessia are și ea programul ei și locurile în care vrea să ajungă. Sper să ne ținem de plan și să reușim să mergem. Ne-am propus să facem multe lucruri și atât, restul muzică, nu am timp de alte planuri și alte vacanțe că nu-mi permite timpul” – a explicat artistul pentru aceeași sursă.

De ce s-au despărțit CRBL de soție după o relație de 16 ani

La câteva săptămâni după anunțul deciziei separării de ma copilului său, CRBL a explicat în emisiunea lui Cătălin Măruță că nu a exitat un motiv anume pentru separarea lor, doar că „falcăra aia” dintre ei a încetat să mai ardă.

„Noi suntem și am fost o familie unită. Am construit niște lucruri extraordinare împreună. Alexia confirmă toată povestea noastră. Noi ne-am promis acum 16 ani, că în momentul în care se va întâmpla să se stingă flacăra aia, să încercăm să o aprindem sau să vedem ce se întâmplă. Se simte. Nu e un motiv anume.



Dar în momentul în care ajungi în punctul ăla și încerci, și faci toate demersurile și vezi că nu mai merge, atunci te pui la masă ca un adult și stai de vorbă despre subiect. Și am hotărât amândoi de comun acord să facem acest pas”– a spus CRBL în emisiunea lui Cătălin Măruță.

