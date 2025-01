Adda, umilită de CRBL la începutul carierei: „A vrut să îmi dea el mie peste nas atunci”. Ce s-a întâmplat între cei doi artiști

Adda (32 ani) a povestit cum, la începutul carierei sale, a trecut prin câteva momente grele din cauza lui CRBL (46 ani). Cei doi artiști au compus împreună piesa „Petre”, care a înregistrat un succes răsunător, însă la un spectacol, cântărețul i-a interzis să urce alături de el, pe scenă, pentru a cânta împreună melodia. Adda a mărturisit că a suferit foarte mult din cauza acestei întâmplări, mai ales că era la început de drum și avea nevoie de expunere.

Adda, umilită de CRBL la începutul carierei

Adda a povestit, în cadrul unui podcast, cum CRBL a umilit-o la începutul carierei sale, când trebuia să urce cu ea pe scenă la Fortza ZU, dar i-a interzis să facă acest lucru pentru că a lipsit de la câteva repetiții. Mai mult, el a preferat să pună o poză cu ea pe ecran, în timp ce artista se afla lângă scenă.

„Eram tineri. El era mai tânăr, mai zbuciumat. Își dorea să reușească. Au fost mici răutăți din partea lui. M-a sunat și m-a întrebat ce am scris în carte. I-am spus că i-o dau să o vadă. A văzut, a citit și a zis că e adevărul. Acum sunt ok. Am fost și am filmat împreună, a venit la ziua mea. A avut el niște chestii atunci. M-a scos de la Forza Zu, că nu m-am dus eu la nu știu câte repetiții. Eu trebuia să cânt un refren, dar în același timp în care avea repetițiile, eu trebuia să mă duc la studio să fac piese pentru alții, să trag voci. Am fost șobolan de studio mulți ani. Eu trebuia să cânt un refren, nu era ceva complicat. Și el s-a supărat pe mine că de ce așa… și m-a scos”, a povestit Adda în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir.

„Deci eu eram la Forza Zu cu momentul meu și după care, el m-a scos. Am aflat atunci, în ziua aia, că eu nu mai intru pe scenă. Și a pus o poză cu mine, dar eu eram lângă scenă. Mi-a zis «Nu mai urci pe scenă, că nu mai vreau eu»”, a continuat artista.

Citește și: Adda, revoltată de un comentariu deplasat primit pe Instagram: „Cum poți să îți permiți să-i spui unui bolnav de Lyme așa ceva?” / Video

Citește și: De ce a renunțat Gabriela Cristea la emisiunea „Mireasa: Capriciile iubirii”. Dezvăluirile făcute de vedetă: „Trăiam în fiecare seară aproape un coșmar” / Video

CRBL i-a cerut scuze, la trei ani de la incident

Între timp, CRBL i-a cerut scuze Addei pentru comportamentul lui, iar relația lor s-a îmbunătățit. Însă, la momentul respectiv, artista spune că s-a simțit foarte prost, mai ales că și ea ajutase la compunerea acelei piese.

„A fost o chestie, a vrut să îmi dea el mie peste nas atunci. Am suferit tare, pentru că eram la început, plus că și eu am compus la piesele respective și te doare, ca artist la început de drum, care ai nevoie de expunere. Să fii dat așa la o parte… M-a durut foarte tare, am suferit foarte mult, dar acum am trecut peste, am dat mâna”, i-a mărturisit Adda lui Teo Trandafir.

Citește și: Makaveli, „influencerul” lui Călin Georgescu, fiul unui fotbalist cunoscut. A fost abandonat când era un bebeluş: „Nu m-a recunoscut”

Citește și: Laura Cosoi, superbă în costum de baie, la câteva luni după ce a născut. „Viața pe insulă este splendidă!” Cum s-a fotografiat în vacanță, în Thailanda

Pe de altă parte, ea spune că după acea întâmplare a scos o piesă în care a spus câteva lucruri care făceau atingere la CRBL și comportamentul lui din acea perioadă.

„Și-a cerut scuze, dar nu după ce am scos cartea, ci prin 2016. Am lansat eu o piesă care se numea «Șampania mea», care nu a prins. Nu știe multă lume de ea, doar fanii adevărați. Am spus niște lucruri și probabil că s-a regăsit și mi-a dat un mesaj în care și-a cerut iertare și a spus că mă respectă. Am apreciat foarte mult. Ne-am împăcat”, a mai zis Adda.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Adda

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News