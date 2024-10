Adda, revoltată de un comentariu deplasat primit pe Instagram: „Cum poți să îți permiți să-i spui unui bolnav de Lyme așa ceva?” / Video

Adda a transmis un mesaj revoltat în mediul online, după ce a primit un comentariu deplasat cu referire la boala Lyme, de care suferă de mai mulți ani. Pe contul de Facebook, tânăra care a lăsat comentariul figurează ca angajată la un spital, lucru care a revoltat-o și mai tare pe artistă.

Adda, revoltată de un comentariu deplasat cu referire la boala de care suferă de mai mulți ani

În toamna anului trecut, Adda a terminat un tratament agresiv împotriva bolii Lyme, urmând să se testeze din nou în februarie 2024. Din nefericire, deși se simțea bine, analizele au fost pozitive. Recent, în mediul online, cântăreața a primit un comentariu revoltător de la o tânără care ar fi studentă la medicină sau chiar medic, despre boala de care suferă.

„Doamnă, mergeți și vă tratați de Lyme în continuare! Succes”, a fost comentariul femeii, care figurează pe Facebook drept angajata unui spital.

Citește și: Adda, pe punctul de a renunța la muzică: „M-au desființat”. Totul despre cearta cu Marius Moga și obsesia cu care se confruntăCitește și:

„CUM poți să îți permiți să-i spui unui bolnav de Lyme așa ceva?”

Mesajul a înfuriat-o pe Adda, pe bună dreptate. Artista a ales să facă publică identitatea tinerei în cauză după ce a aflat că aceasta lucrează în sistemul de sănătate. Cântăreața a fost șocată de atitudinea deplasată a celei care ar trebui să protejeze oamenii bolnavi și să facă tot ce poate pentru a ajuta la vindecarea lor.

„Am zis că postez doar pe story, dar, la așa comportament ordinar, nu mă pot abține să nu pun și pe feed. Mai ales că mi-a scris cineva că doamna e medic sau studentă. Așa că am săpat. Doamnă, să știți că Sibiul este pe locul 1 la mușcături de căpușe. Da, da, acolo unde ați făcut facultatea. În fine, nu asta e ideea. Tu, ca medic, studentă sau ce mama lu’ Ștefan ești, CUM poți să îți permiți să-i spui unui bolnav de Lyme așa ceva, într-un COMENTARIU PE INSTAGRAM, random, că nu v-a convenit dvs. ce am scris eu acolo sau că nu mă suportați ca om, artist etc. PUR ȘI SIMPLU, CUUUM?! Cum?!

Citiți doamnă studii! Vindecați Lyme-ul sau alte boli cronice, doamna doctor! Că poate vă treziți cu copii paralizați și nu știți ce să le faceți! Și-o să le dați doze de cortizon, că așa e protocolu’, până-i nenorociți de tot. Îmi fac cruce cu 100 de mâini și mă rog, dacă avem nevoie de ajutor, să nu cădem pe mâinile medicilor de pe Instagram! Să fim sănătoși și să ne ajute Dumnezeu să nu crăpam de tineri în lumea asta din ce în ce mai nebună”, a scris Adda în mediul online.

Citește și: Cum a reacționat fiul Addei când a citit comentariile jignitoare despre mama lui. „Nah, explică-i copilului că trăiește într-o lume toxică”

„Această boală era să mă omoare.”

În primă fază, artista a semnalat comentariul la Instagram Story, unde a admis că s-a inflamat deoarece boala Lyme este un subiect extrem de sensibil pentru ea.

„Da, recunosc că m-am inflamat pentru că este un subiect sensibil. Această boală era să mă omoare. Această boală încă este prezentă și nu va trece niciodată și doar o țin sub control și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață și mi-e frică uneori că pot oricând, dacă îmi scade imunitatea, să paralizez sau alte chestii. Încerc să-mi fac meseria, încerc să fiu și mamă, și artist, și soție, și iubită, și să fac față cu brio și valurilor de măciuci pe care mi le înfigeți peste tot uneori că nu vă place fața mea sau că vă amintiți voi că am zis eu p*** la Asia Express. Dar enough is enough. Gata! Jur! Gata! Vă expun pe cuvântul meu. Comentarii publice, nu arăt nimic din ce a fost zis în privat, pentru că sunt finuță. Vă asumați și voi cum și noi ne asumăm. Pupic!”, a mai spus Adda la Instagram Story.

Citește și: Oana Roman și Mikaela Albu, despre scandalul dintre Oana Pellea și Alina Ceușan: „Nu suntem cu nimic mai presus dacă ne comportăm ca niște animale sălbatice” / Video

Adda a fost diagnosticată și tratată greșit

Inițial, Adda a fost diagnosticată și tratată greșit pentru alergii, dermografism și intoleranță la histamină. În ciuda regimului alimentar strict și a tratamentelor specifice fiecărei afecțiuni, simptomele Addei nu s-au vindecat. Ulterior, artista a fost diagnosticată corect, cu Borelioză (Lyme) și Bartonella.

Boala Lyme este o afecțiune multisistemică și implică, pe rând, pielea, inima, articulațiile și sistemul nervos pentru o perioadă de un an sau chiar mai mult. Deși se transmite cel mai frecvent prin mușcătura unei căpușe, Adda a luat boala congenital, de la mama ei. Recent, în mediul online, solista a anunțat că a încheiat tratamentul.

Persoanele care contractează boala Lyme trebuie să urmeze un tratament cu antibiotice. În stadiile incipiente, tratamentul este, de obicei, eficient, persoanele recuperându-se rapid și complet. În cazurile avansate însă, pot fi necesare antibiotice intravenoase și tratament pe termen lung.

Totuși, aproximativ 10 – 20% dintre persoanele afectate care urmează un tratament cu antibiotice pentru această problemă vor avea simptome și după încheierea tratamentului, potrivit „New England Journal of Medicine“.

Citește și: ADDA, mesaj pentru medici, după lupta cu Borelioza și Bartonella: „Mă rog la Dumnezeu să se schimbe ceva!”

Cu cine este căsătorită Adda

Adda și soțul ei, Cătălin Rizea, s-au căsătorit în anul 2016. Împreună au un fiu, Alexandru, în vârstă de 8 ani. Cuplul deține împreună o firmă de care se ocupă în mod egal. Perechea are un studio de înregistrări intitulat Baladda Records.

Cătălin Rizea a devenit treptat managerul și impresarul Addei, iar, datorită colaborării lor profesionale, cei doi petrec foarte mult timp împreună. Au participat împreună în show-ul „Asia Express”, iar pe cont propriu, Cătălin a făcut parte și din competiția culinară „Chefi la cuțite”, iar apoi din echipa matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Foto: Instagram/@addabaladda

Urmărește-ne pe Google News