Irina Artenii, dezvăluiri despre rolul din „Tătuțu’”, planul ei B și prieteniile din lumea artistică: „Mă întristează” / Exclusiv

Irina Artenii este actrița ce a interpretat o polițistă sub acoperite, în celebrul serial „Tătuțu’”. Ea povestește cum și-a ales meseria de actor, ce greutăți a întâmpinat „pe drum“, dar și cât muncește pentru proiectele din care face parte.

Irina Artenii vorbește, în interviul pentru Unica.ro, și despre ce și cine o face fericită atunci când nu este pe platourile de filmare.

Irina Artenii, dezvăluiri despre rolul din „Tătuțu’” și planul ei B

Cum a fost să interpretezi o polițistă sub acoperire în „Tătuțu’”?

Alis din „Tătuțu’” este un rol challenging, despre care aș putea spune că presupune o dualitate. Nu sunt doar o polițistă, trebuie să joc și altă latură a personajului și anume: „aproape iubita” lui Ovidel. Acest aspect mi-a oferit o plajă mai largă de lucruri pe care să le joc, e o partitură mai amplă, mai complexă. A fost foarte tare a fost să le interpretez.

De obicei, te urmăresc personajele după filmări? Ai vreun ritual după filmări sau spectacole?

Nu, încă din facultate am ținut foarte tare la această diferențiere dintre meseria pe care o practic și viață. E vorba doar despre o meserie, nu este nimic mistic, cel puțin așa cred eu. Mi-am făcut rolul, s-a terminat, s-a spus stop, cut, s-a terminat spectacolul.

Evident, am de făcut studii pentru tot felul de personaje, am nevoie să explorez, să caut documentare și așa mai departe. Dar asta nu presupune că iau personajele cu mine, în viața mea personală. Bineînțeles, mă gândesc la ele, le întorc pe toate părțile. Dar nu suprapun nimic din personal, din viața mea și trăirile mele intime, cu rolurile pe care le joc. Deci, nu am niciun ritual după filmări sau spectacol…

„Nu am făcut niciodată doar actorie. Am norocul să îmi placă multe alte domenii”

Ai spus că ai absolvit UNATC în „cel mai prost moment” – pandemia. Cum ai reușit să transformi acest început greșit într-o rampă de lansare?

Cred că dintotdeauna am știut că în meseria asta nu e ușor și ai nevoie de noroc. E important să fii la locul potrivit, la momentul potrivit. Cea mai mare greșeală este să te lași pe o ureche și să aștepți să vină roluri, să sune telefonul – asta nu se întâmplă. Am vrut dintotdeauna să fiu pregătită ca atunci când chiar sună telefonul, să fiu cea mai bună variantă a mea, pe plan profesional.

Așa că, nu am făcut niciodată doar actorie. Am norocul să îmi placă multe alte domenii și să mă și pricep la cel puțin câteva dintre ele. Așa că, nu am stat degeaba și cumva dintr-una într-alta, s-au legat lucrurile. Am făcut fotografie, asistență de scenografie și așa mai departe. Cumva, nu am stat niciodată locului și am muncit încontinuu, chiar dacă nu doar în domeniul actoriei.

„Nu ar strica să învăț să fac și asta”

Cum te împaci cu faptul că viața de actor e instabilă și neprevizibilă? Ai un plan B?

Cred că am răspuns asta deja la întrebarea de mai sus, am anticipat (râde-n.r.). Nu am un plan B, dar am reușit totuși să mă susțin cât am putut eu de bine atât din actorie, cât și din celelalte meserii conexe: fotografie, modelling și scenografie.

Planul B este să învăț, eventual, să generez eu proiecte, chiar dacă asta este mult mai greu și nu pot să spun că îmi place neapărat sau că e ceva la care m-aș pricepe – să fiu lider al unui concept. Dar nu ar strica să învăț să fac și asta.

Ce nu vrea să piardă Irina Artenii în ascensiunea ca actriță

Ești tânără, talentată, în plină ascensiune. Ce îți e cel mai frică să nu pierzi?

Mulțumesc! Țin foarte, foarte, foarte mult, cred că nu pot insista suficient de mult pe cât de tare țin la lucrul acesta: să nu uit niciodată de unde am plecat. Dar, dacă aș fi fost genul acela de persoană, care uită de unde a plecat, cred că s-ar fi arătat semnele până acum.

Îmi doresc foarte tare ca și dacă ajung vreodată celebră sau să fiu recunoscută în acest domeniu local și internațional, să nu uit de unde am plecat. Să fiu un om normal, să nu mă simt mai importantă decât alții, să nu devin de o aroganță ieșită din comun. Îmi doresc să îmi păstrez calitățile umane, să fiu un om simplu cu care să poți vorbi. Si să nu mă cred deodată mai bună decât alții, pentru că suntem toți oameni.

Un premiu sau un rol important nu te definește. Nu vreau să ajung să mă consider mai „șmecheră” decât alții și să îi desconsider pe alții sau, mai rău, să mă comport urât fără motiv.

Ce o face fericită pe Irina Artenii

E ceva din Irina Artenii în toate personajele tale? Sau le separi complet de tine?

Sigur că este ceva din mine în toate, pentru că fiecare personaj trece prin filtrul meu de gândire, valori și așa mai departe. Cu multe dintre ele nu mă întâlnesc, sunt doar câteva străzi la intersecția cărora poate ne unim. Dar altfel, încerc doar să înțeleg fiecare caracteristică, fiecare arhetip, să nu judec și să îmi susțin mereu personajele. Chiar dacă eu nu sunt de acord cu tot ce fac. Însă, sigur există mult din mine în personajele mele, este greu altfel.

Ai primit vreun sfat care a schimbat complet felul în care joci?

Nu țin minte, cred că nu. Dintotdeauna, încă din trupa de liceeni din care am făcut parte, Brainstorming, am încercat să fiu cât de reală, naturală și adevărată pot în ce tot ceea ce fac și să cred în ceea ce zic. Încerc mereu să mă raportez la parteneri, să fiu vie, prezentă și atentă și să nu vin cu preconcepții. E important să ascult de regizori, să fiu acolo cu colegii. Cumva cred că asta s-a păstrat și m-aș mira să existe vreun sfat care să schimbe complet asta. Slabe șanse, dar nu exclud.

„Motanul meu, Nikitin, este viața mea, e cel mai bun prieten al meu”

Când nu ești pe platou sau pe scenă, ce te face fericită?

În primul rând, motanul meu, Nikitin, este viața mea, e cel mai bun prieten al meu. Mă minunez în fiecare zi de cât de frumos, cuminte și dulce e această ființă cu care îmi împart viața de aproape 6 ani deja. Deci, motanul meu mă face cea mai fericită în fiecare clipă când stau cu el. Îmi place foarte mult să stau cu animalele, iubesc animalele enorm.

De fiecare dată când merg pe stradă și trece un câine pe lângă mine, aproape că deodată devin un copil mic care vede un animal pentru prima dată și se bucură. Pe lângă asta, să călătoresc îmi aduce bucurie. Marea îmi aduce liniște și fericire. Îmi place să gătesc foarte mult, deci pot să spun că și asta mă face fericită.

Îmi place sportul, îmi place foarte mult să merg la sală și asta îmi aduce o bucurie destul de mare. Am început să joc tenis fără vreo pregătire în prealabil și fără antrenor și asta mă bucură, dacă joc cu oameni care se distrează și ei la rândul lor. Destul de multe lucruri simple, normale.

Ce spune Irina Artenii despre prieteniile din lumea artistică

Ce te doare cel mai tare să vezi că nu se schimbă în lumea artistică?

Cred că cel mai și cel mai tare mă supără și mă întristează faptul că nu este susținere suficient de mult între noi. Evident, ne ajutăm unii pe alții, dar în grupuri foarte restrânse și, în general, doar dacă știm că o să ne iasă și nouă ceva. Suntem într-o meserie în care unii fără alții nu putem.

„Cred că am avea toți de câștigat, dacă ne-am bucura și pentru ceilalți sincer”

Nu vorbesc de prietenie că nu e cazul, dar măcar o susținere reciprocă și să ne bucurăm când unii au reușite. Să nu-i criticăm, să fim acolo unii pentru alții, să nu mai fim atât de individualiști. Să nu mai fim nici invidioși, nici plini de râcă, ură și invidie unii față de alții. Cred că am avea toți de câștigat, dacă ne-am bucura și pentru ceilalți sincer, chiar și când noi nu avem nimic de câștigat.

Cum ți-ai dori să fie viața ta peste 10 ani?

O întrebare foarte grea. Cel mai tare aș vrea ca și peste peste 10 ani să fiu tot cu motanul Nikitin lângă mine. Asta ar fi cea mai mare bucurie din lume: să fie el prietenul meu și peste 10 ani, sănătos și la fel de jucăuș. Și poate să găsesc un ritm și o stabilitate mai mare în carieră. Să fiu ușor mai liniștită că am suficiente proiecte sau să generez eu proiecte în care să mă implic și în 10 ani.

Foto: Pro TV

