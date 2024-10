Actrița Ofelia Popii, vedeta din „Tătuțu’”, vorbește despre cel mai mare regret: „Am pierdut timpul netrăit cum aș fi putut să îl trăiesc și uneori am bătut pasul pe loc”. Exclusiv

Actrița Ofelia Popii interpretează rolul Olgăi din cea mai nouă producție de la ProTv, serialul „Tătuțu’”. Actrița recunoaște că nu i-a fost greu să între în pielea personajului mai ales că „sunt muncitoare până la fanatism uneori, pasionată de descifrarea misterelor”. Ofelia Popii mărturisește că nu actoria a fost prima ei opțiune deoarece n-a avut niciodată curaj să se gândească, cu seriozitate, la acest drum.

Ofelia Popii (46 de ani), actrița din cel mai nou serial de la ProTv, „Tătuțu’”, recunoaște că a fost și este o persoană care a respectat mereu regulile jocului. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, Ofelia Popii ne vorbește despre cel mai mare regret al ei, faptul că „am pierdut timpul netrăit cum aș fi putut să îl trăiesc și uneori am bătut pasul pe loc”. Aflăm că întotdeauna i-au plăcut rolurile provocatoare și că orice lucru ușor o panichează. Ofelia Popii este fascinată de personajele bărbătești motiv pentru care, timp de 17 ani, l-a jucat pe Mefisto din piesa „Faust”.

Ofelia Popii și momentele neplăcute din carieră: „M-am simțit mizerabil de fiecare dată când nu am putut să construiesc creativ un personaj”

Actrița Ofelia Popii este o mămică fericită și recunoaște că nu prea s-a speriat atunci când Sofia Luna era mică. Ofelia Popii spune că „eram atât de fericită, pur și simplu simțeam că îmi explodează inima de iubire și entuziasm”. Chiar dacă nu reușește, de fiecare dată, să stea cât și-ar dori cu fata ei, din cauza programului, Ofelia Popii încearcă să recupereze mereu acest timp. Aflăm și de ce teatrul nu a fost prima ei opțiune.

„Am vrut să fac multe alte meserii, de fapt la teatru nu aveam curajul să mă gândesc serios. Am vrut să fiu ziaristă, psiholog, arhitectă, detectiv, pictoriță”, ne spune actrița Ofelia Popii.

Ofelia Popii mărturisește că, în continuare, are emoții atunci când joacă în filme, se simte vulnerabilă. Chiar dacă a câștigat două premii Gopo, actrița recunoaște că nu s-a schimbat deloc. Tot ce și-ar fi dorit a fost să primească mai multe oferte de a juca, lucru care nu s-a întâmplat. Aflăm, de asemenea, cât de mult a marcat-o pierderea părinților.

Ofelia Popii vorbește despre noul serial de la ProTv, „Tătuțu’”

Spune-mi totul despre serialul „TĂTUȚU`”

Wow! Nu știu decât că vă va ține, cu siguranță, cu sufletul la gură. „Tătuțu`” are de toate ca să vă doriți să vedeți fiecare episod, așa cum ne dorim și noi, cei care am filmat. Are suspans, umor, crudități, dar și tandrețe, duioșie, iubire și ură. Imaginile sunt superbe și e realizat cu maxim profesionalism.

Ofelia Popii joacă în serialul Tătuțu’ de la ProTv. Sursă foto: Arhivă personală

„Sunt muncitoare până la fanatism uneori”

Cât din Ofelia se regăsește în Olga?

Și eu sunt un om al principiilor. O persoană care încearcă să fie profesionistă, corectă, să respecte „regulile jocului”, să nu trișeze. Sunt muncitoare până la fanatism uneori, pasionată de descifrarea misterelor. Ca și Olga, uneori o dau în bară, chiar dacă sunt condusă de bune intenții și ajung să greșesc. Am uneori tendințe de a fi prea protectivă cu oamenii din jurul meu și atunci mă expun.

Cât de mult ti-a luat să ‘înțelegi’ acest personaj?

Am înțeles-o pe Olga repede, credeam, dar a reușit să mă surprindă de câteva ori și să îmi dea de furcă… Dar pot să spun că îmi place la nebunie.

Ofelia Popii nu s-a schimbat: „În film mă simt la fel de vulnerabilă”

Cum era Ofelia din „Q.E.D.” si cum este cea de azi?

Nu simt că m-aș fi schimbat interior, la modul profund, prea tare. Am de multe ori senzația că existam, cea de acum, de la început, într-un corp mai tânăr, bineînțeles. În film mă simt la fel de vulnerabilă.

„Am pierdut timpul netrăit cum aș fi putut să îl trăiesc”

Ce ai câștigat și ce ai pierdut în anii aceștia?

Am câștigat viața trăită, am pierdut timpul netrăit cum aș fi putut să îl trăiesc. Uneori am bătut pasul pe loc, asta regret.

Ofelia Popii a câștigat doua premii Gopo, în 2015 și 2022

Ești câștigătoarea a două premii Gopo. Unul în 2015, pentru cea mai bună actriță în rol principal, și unul în 2022, pentru cea mai bună actrița în rol secundar. Cât de mult te-au schimbat aceste premii?

Nu cred că m-au schimbat premiile în general în vreun fel, cel mult mi-au dat pe moment speranța că poate vor veni mai multe oferte în film. Nu au venit prea multe. Dar sunt bucuroasă de ce am făcut.

„Povestea prințesei deocheate”, regia Silviu Purcărete. Sursă foto: Arhivă personală

„Când îmi e prea ușor mă panichez”

Majoritatea iubitorilor de teatru îți cunosc prestația din „Faust”, în regia lui Silviu Purcărete. Acolo joci rolul Mefisto de 17 ani. Un rol complex și… bărbătesc. Nu ți-a fost greu?

A fost greu, dar a fost mai mult frumos decât greu. Am iubit dintotdeauna rolurile provocatoare și atunci când îmi e prea ușor mă panichez. Eram atât de fericită la repetiții deoarece creativitatea îți dă o stare de fericire. Îmi plăcea atât de mult, încât nu am memorat greul. În sufletul și mintea mea perioada respectivă este una fericită.

Apropo de acest rol extraordinar, există vreun personaj pe care îți doresti să-l joci, dar nu s-a întâmplat încă?

Sunt multe personaje pe care mi-aș dori să le joc, mai ales personaje masculine. Îmi plac cele complexe și diferite de mine. Dintre personajele feminine aș enumera câteva: Blanche din „Un tramvai numit dorința“, Medeea, Fedra, Ioana D’Arc (deși am depășit vârsta).

„Pescărușul”, regia Dumitru Acriș. Sursă foto: Arhivă personală

Ofelia Popii recunoaște: „Am vrut sa fiu ziaristă, psiholog, arhitectă, detectiv, pictoriță“

De ce teatru? A fost prima și singura iubire sau ai vrut, inițial, să faci altceva?

Am vrut sa fac multe alte meserii, de fapt la teatru nu aveam curajul sa ma gândesc serios. Am vrut sa fiu ziaristă, psiholog, arhitectă, detectiv, pictoriță. Teatru pentru că îmi plac toate cele enumerate mai sus, toate împreună, plus să mă joc. Teatru pentru că dispare atât de repede, e o îmbinare atât de superbă de efemer și trainic. Pentru că reflectă cel mai bine ce e de neînțeles: viața, moartea, condiția omului…

Profesional vorbind, care a fost cea mai bună perioadă a ta?

M-am simțit excelent în lucrul la „Breaking the waves”, „Hamlet”, „Faust”, la „Cui i-e frică de Virginia Wolf?”, „Povestea prințesei deocheate”. La filmările de la „Om-câine”, sunt perioade diferite, toate bune.

„M-am simțit mizerabil de fiecare dată când nu am putut să construiesc creativ un personaj”

Dar cea mai nefericită?

M-am simțit mizerabil de fiecare dată când nu am putut să construiesc creativ un personaj. Asta s-a întâmplat atunci când nu am fost ok cu echipa artistică, adică nu îmi permitea regizorul sau nu îmi permiteau partenerii de joc. Acest lucru îmi provoacă o stare de nefericire. De asemenea, dacă nu reușesc să șlefuiesc personajul, îl las neterminat. Asta mi se pare că se întâmplă atunci când nu pot duce intențiile până la un concept, legat de personaj. Nu mă simt ok atunci când se pierde vremea, de asemenea.

Ofeliei Popii îi plac rolurile provocatoare. Sursă foto: Arhivă personală

Esti selectivă atunci când îți alegi rolurile?

Uneori da. Dar nu mereu. Dacă îmi place mult echipa sau contextul nu mă uit neapărat la text, provocarea vine și din întâlniri. Un regizor cu imaginație și creativ poate ajuta mult un rol. O echipă bună poate naște un spectacol excelent.

Ce simți că e mai greu de jucat, comedia sau drama?

Nu știu, depinde.

Ce crezi că îi lipseste teatrului românesc la ora actuală?

Ceva mai mult curaj de a căuta, ceva mai multă toleranță și iubire, acceptare, înțelegere.

Ofelia Popii este o mamă implicată. „Sunt apropiată de fetița mea”

Cum este mămica Ofelia?

Sunt apropiată de fetița mea, atentă la nevoile ei, ne distrăm destul de tare, povestim multe despre o mulțime de lucruri, o iubesc și îi arăt asta.

Ofelia Popii alături de fiica ei. Sursă foto: Arhivă personală

„Simțeam că îmi explodează inima de iubire și entuziasm”

Când era Sofia Luna mică, erai genul relaxat sau mai intrai în panica?

Am fost surprinzător de relaxată. Eram atât de fericită, pur și simplu simțeam că îmi explodează inima de iubire și entuziasm. M-am panicat (împreună cu Cipi) de puține ori, le țin bine minte. Când i-am tăiat unghiuțele și din greșeală am ciupit-o sau când a căzut din pătuț (s-a rostogolit brusc). Când a adormit profund la aer iarna, în brațele mele și nu a deschis ochii când am mângâiat-o pe obraz, când și-a prins un degețel la țeava de scurgere. O verificam mereu când dormea să văd dacă respiră, până la… și acum uneori. Asta mă face panicată?

Ai o meserie foarte solicitantă. Ai reușit și reușești să stai cu fetița ta atât cât îți dorești?

Am perioade încărcate când aș vrea să stau mai mult cu ea, dar încerc mereu să recuperez. Mereu vreau să petrec mai mult timp cu ea, dar și când e mai puțin îl folosim la maximum pe cel pe care îl avem.

Ofelia Popii ne spune cel mai mare defect al ei

Care este cea mai importanta calitate a ta și cel mai mare defect?

Cred că cea mai importantă calitate a mea este aceea de a gândi pozitiv. Aproape în orice situație reușesc să ies la lumină destul de repede. Cel mai mare defect este acela că mă las afectată negativ de oameni și asta îmi aduce multă suferință.

Ofelia Popii nu a ales, din prima, actoria. Sursă foto: Arhivă personală

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

Au fost doua momente: morțile părinților mei. Dintre ele, cel mai greu a fost să suport moartea mamei.

„Nu știu dacă e posibil să mă împac vreodată cu așa ceva”, mărturisește Ofelia Popii, despre morțile părinților ei

Cum ai reușit să mergi mai departe?

A fost foarte greu. Nu știu, am mers pur și simplu, nu aveam de ales. Nu am depășit momentele astea, nu știu dacă e posibil să mă împac vreodată cu așa ceva.

Daca ai putea șterge un moment din viața ta, care ar fi acela?

Să nu îmi amintesc deloc ceva ce am trăit? Nu aș opta pentru asta niciodată. Oricâtă suferință a fost, am înțeles ceva în plus. În plus, am uitat deja multe fără să îmi doresc…

Unde te putem vedea în perioada următoare?

La Sibiu am spectacole stagiunea asta. „Faust”, „Îmi place cum miroși”, „Mass”, „Scandal în culise”. Apoi la Arad, în 23 noiembrie, „Scandal în culise”, la Cluj pe 3 noiembrie cu „Cineva are să vină” . La București, in 20 octombrie „Mass” apoi „Cineva are să vină” la ArtCub și „Mary Stuart” la TNB.

