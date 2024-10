Ana Radu, bătăușă în “Clanul”, sexy în “Scara B”, în rolul unei tinere care face videochat: “Să-mi pună și mie corpul în evidență, să mă simt și eu frumoasă” | Exclusiv

Ana Radu a trecut de la rolul de bătăușă din serialul “Clanul”, la rolul de tânără sexy care face videochat în comedia “Scara B”, de la Pro TV. Actrița s-a făcut remarcată după rolul din celebrul serial “Clanul”, unde o interpreta pe Miruna Naumovici. În producție, ea era de partea polițiștilor inițial, făcea contraspionaj, și purta ținute decente. A învățat să lupte și să țină un pistol în mână, de dragul rolului. În “Scara B”, noul serial de comedie, are un rol care nu seamănă deloc cu celălalt.

Ana Radu joacă rolul unei tinere care face videochat, în serialul Scara B

În comedia de la Pro Tv, Ana Radu o interpretează pe Cristina, una din prietenele Tabitei. Ea, alături de alte 3 fete, fac videochat. Chiar în primul episod, Ana Radu apare îmbrăcată în măicuță sexy, în camera ei plină de lumini colorate și cu laptopul în față, la discuții cu un client. Cristina este cea care este “amendată” de colegele ei de muncă pentru că folosește cuvinte elevate. Pentru fiecare astfel de cuvânt scos pe gură, tânăra pune câte 5 lei într-un borcan.

În noul serial, Ana Radu îmbracă ținute sexy, provocatoare, care îi pun în evidență silueta.

“Sincer, pentru mine este o bucurie pentru că eu nu am prins niciodată un personaj unde cineva să-mi pună un toc, să-mi pună și mie corpul meu în evidență, să mă simt și eu o fată frumoasă. Tot timpul am fost ori un copil amărât, ori, în “Clanul”, unde începusem cumva tot așa în zona asta, că eram aranjată tot timpul, dar n-a durat prea mult.

„Din start am fost foarte încântată când mi s-a propus acest rol”, mărturisește actrița Ana Radu

Că după aceea am intrat în belele și n-am mai avut timp să mă îmbrac frumos. Așadar, din start am fost foarte încântată când mi s-a propus acest rol în “Scara B””, a declarat Ana Radu pentru Unica.ro

Trecerea de la luptătoarea din “Clanul”, la tânăra sexy ce poartă peruci colorate și portjartiere a fost ușoară pentru actriță.

“N-a fost atât de dificilă. Mai dificil mi-a fost la “Clanul”. Acolo trebuia să fiu bătăioasă. Asta e zona mea, rolul din “Scara B”. Chiar dacă ar putea părea că nu mă simt în confort, mă simt, n-am nici o problemă. Da, m-am bucurat de acest rol pentru că e diferit și pentru un actor e o bucurie să fie ceva diferit de la un proiect la altul, sau de la un personaj la altul. Adică să fie o provocare. Tot timpul asta cred că ne place nouă”, a declarat Ana Radu.

Ce părere are Ana Radu despre videochat

Întrebată ce părere are despre videochat și dacă se descurcă la filmări unde fix asta face, actrița spune că nu prea știe multe despre acest domeniu și nici nu-și poate da cu părerea.

“Nu cunosc pe nimeni care face asta. Și nu cunosc nicio poveste, adică nu prea am auzit. A fost destul de străin de mine acest subiect. Eu sunt genul care zice că până la urmă fiecare face ce vrea. Sunt genul care nu se bagă. Nu-mi dau cu părerea, fiecare face ce vrea”, a mărturisit aceasta.

Întâmplări haioase la filmări n-a prea avut, căci a fost multă muncă. Dar chiar și așa, distracția nu a lipsit, desigur. Ana Radu își amintește că a făcut o criză de râs, cu prietenele ei din film, și că abia a reușit să se oprească. Crede că râsul copios a venit pe fond de oboseală.

“Un moment super amuzant la care eu țin minte că am leșinat de râs, de fapt toate… este când am avut o secvență în care a trebuit să ne batem cu mâncare. Pe bune. Ne dădeam cu orez în față. Mi s-a părut atât de amuzant. Era și ultima secvență din zi și cred că eram obosite. Eu, personal, n-am putut să mă mai abțin”, și-a amintit ea.

Ana Radu adoră actoria și asta și-a dorit să facă dintotdeauna. Însă, dacă nu ar fi fost să aleagă acest drum, i-ar fi plăcut să fie cântăreață.

Ana Radu, actriță în Scara B: „Pot să cânt, dar mi-e rușine”

“Niciodată nu mi-am pus problema să fiu altceva. Chiar niciodată. Dar probabil dacă n-aș fi ales actoria, mi-ar fi plăcut să fiu cântăreață. Da, cântăreață sau ceva legat de modă că mie îmi plac hainele. Dar cumva e tot ceva în genul din zona artistică. Pentru că la altceva nu mă duce capul. Am încercat să cânt, da, pot să cânt, dar mi-e rușine. Adică am un trac, dar știu că pot să cânt și am cântat și în spectacole, și când am fost obligată”, a declarat Ana Radu.

„Scara B” este o comedie despre viața cotidiană a vecinilor dintr-un bloc din București. Cu fiecare episod, serialul deschide ușile locatarilor și le prezentă telespectatorilor interacțiunile și situațiile celor care locuiesc în aceeași clădire.

În spatele conceptului „Scara B” stă producătorul serialului „Las Fierbinți”, care spune că această comedie vine în urma unui studiu aprofundat al unor personaje reale.

Pentru filmările acestui serial, s-a făcut o construcție de peste 700 metri pătrați, undeva la periferia Capitalei.

Foto: Pro Tv / Instagram.com

