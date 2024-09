Monica Dascălu revine la Pro TV. „În curând, pe aceeași scenă, în formula completă!” De ce a luat o pauză de televiziune

Monica Dascălu se pregătește să revină la Pro TV, alături de colegii ei de trust. Deși nu a făcut încă anunțul oficial, ea a fost dată de gol de buna ei prietenă și colegă de breaslă Diana Enache.

Monica Dascălu revine la Pro TV

Monica Dascălu (46 de ani) a luat o pauză de televiziune după ce a devenit mamă pentru a doua oară, pentru a se dedica familiei. În trecut, Monica Dascălu a prezentat buletinul de știri de la ora 17:00, la Pro TV.

Anunțul revenirii la Pro TV a fost făcut de colega și buna sa prietenă Diana Enache, printr-o postare pe Instagram.

„În curând, pe aceeași scenă, în formula completă!” – a scris Diana Enache pe Instagram, în dreptul unui selfie făcut împreună cu Monica Dascălu.

Monica Dascălu a devenit mamă pentru a doua oară anul trecut

Monica Dascălu a adus pe lume o fetiță în vara anului trecut și mai are un băiețel, în vârstă de doi ani. Botezul fetiței a avut loc în cadrul uneui eveniment foarte restrîns, în satul Delureni, județul Bistrița Năsăud, unde Monica Dascălu și-a petrecut copilăria. La eveniment au fost prezenți doar familia și prietenii cei mai apropiați, printre care s-a numărat și Oana Andoni.

În urmă cu trei ani, în 2021, Monica Dascălu a pus punct căsniciei de 10 ani cu Mihai Băjenaru. Despărțirea lor a fost o supriză pentru mulți, având în vedere că nu părea că există probleme în relația lor.

„Eu, înainte de căsătorie, am fost eu, după căsătorie, sunt tot eu, iar Mihai, înainte de căsătorie, a fost el, iar după căsătorie, este el. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic impus, forțat. Nu ne-am transformat, nu ne-am schimbat obiceiurile… Am fost noi înşine și sun­tem noi înșine și ne este bine împreună. Și atât!… Eu și Mihai așa am procedat: am lăsat lucrurile să meargă în ritmul lor. Eram, deja, împreună de cinci ani, iar căsătoria a părut cel mai natural lucru. Și bucuria nu s-a stins”, a mărturisit Monica pentru demamici.ro.

După despărțirea de Băjenaru, Monica Dascălu și-a refăcut viața amoroasă, găsindu-și fericirea în brațele lui Cristi Varbanciu, un bărbat mai târnăpr ca ea și proprietarul unei companii celebre de închierieri auto. Relația lor a evoluat rapid și cei doi s-au căsătorit în secret.

Cristi Varbanciu a mai trecut printr-un mariaj și are doi băieți: Matei, în vârstă de 16 ani, și fratele acestuia de 13 ani. Căsnicia lui s-a încheiat după ce mama copiilor s-a îndrăgostit de un tenismen din Franța.

