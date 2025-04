Armin Nicoară, primele declarații despre botezul fiului său. Cine vor fi nașii băiețelului: „Vor fi șapte perechi”

Armin Nicoară și Claudia Puican trăiesc o perioadă extrem de frumoasă, după ce artista a adus pe lume, în urmă cu doar câteva zile, un băiețel perfect sănătos. Acum, în cadrul unui interviu, saxofonistul a oferit primele declarații despre botezul fiului său, mărturisind și cine vor fi nașii.

Armin Nicoară, primele declarații despre botezul fiului său

În urmă cu cinci zile, pe contul său de socializare, Armin Nicoară și-a anunțat fanii că a devenit tătic pentru prima oară, după ce soția lui, Claudia Puican, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Pe Instagram, saxofonistul a împărtășit cu urmăritorii săi și o imagine emoționantă, surprinsă chiar în momentul nașterii, care a atras imediat mii de reacții.

Acum, în cadrul unui interviu, acesta a oferit detalii despre botezul fiului său, un eveniment pe care îl așteaptă cu mare emoție. Artistul a mărturisit că va păstra tradiția din ziua nunții și va avea același număr de nași – șapte perechi, așa cum au fost și la căsătorie. Deși inițial a încercat să organizeze botezul într-o zi din timpul săptămânii, programul încărcat al nașilor și al familiei nu a permis acest lucru.

”Vom avea toți nașii pe care i-a avut și la nuntă, vor fi șapte perechi. Doar că, acum vom ieși din post și, normal, am obligații pentru multe evenimente pe care le-am luat încă de anul trecut. Și Claudia va reveni destul de repede pe scenă, atunci când va putea. Am încercat să văd dacă pot organiza botezul într-o zi din timpul săptămânii. Dar dacă puteam marțea nu putea unul, dacă pun joia, nu poate altul. Și, atunci, am zis eu, facem slujba religioasă de botez, așa cum se face, pe la trei luni, cu nașii și cei din familie.

Dar petrecerea de botez, una care să îi aducă aproape pe toți cei ce ne sunt dragi, așa cum a fost și la nuntă, probabil că o vom face mai târziu. Adică, la o adică, o facem chiar și la iarnă, măcar să vină toată lumea. Slujba acum, la termen, petrecerea poate fi chiar și în post”, a spus Armin Nicoară pentru Ego.ro.

Claudia Puican a născut un băiețel

Vineri, 18 aprilie 2025, Claudia Puican a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe care a decis să-l numească Amir Efrem. Anunțul a fost făcut chiar de soțul artistei, pe rețelele sociale, care a precizat, printre altele, ce semnifică numele ales pentru micuț.

„A venit ca o stea, luminând tot ce atinge. Ne-a făcut să plângem, să râdem, să simțim că lumea s-a schimbat pentru totdeauna — și că iubirea noastră are acum un nume. Amir, puiul nostru,

te-am visat, te-am așteptat, te-am chemat în rugăciuni, iar acum te ținem în brațe… și plângem.

Nu de slăbiciune, ci de copleșirea unei minuni. „Amir” înseamnă conducător nobil, prinț — iar „Efrem” înseamnă roditor, binecuvântat cu daruri. Ai venit în lumea asta purtând o promisiune în numele tău și lumină în suflet”, a scris Armin Nicoară pe rețelele sociale.

