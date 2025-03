Cu ce probleme se confruntă Claudia Puican cu doar câteva zile înainte să nască: „Îi dă o stare proastă. Are grețuri…”

În urmă cu doar câteva luni, Claudia Puican și Armin Nicoară au anunțat că vor deveni părinți pentru prima oară. Artista urmează să aducă pe lume un băiețel, dar sarcina se pare că i-a cam dat bătăi de cap în ultima perioadă. Saxofonistul a mărturisit, în cadrul unui interviu, cu ce probleme se confruntă aceasta pe ultima sută de metri.

Cu ce probleme se confruntă Claudia Puican cu doar câteva zile înainte să nască

Armin Nicoară (29 de ani) și Claudia Puican trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în urmă cu doar câteva luni au anunțat că vor deveni părinți pentru prima oară. Cuplul a dezvăluit și sexul bebelușului, dar și numele ales pentru acesta. Mai exact, artista va aduce pe lume un băiețel, în luna aprilie a acestui an, pe care au decis să-l numească Efrem.

Însărcinată în opt luni, Claudia Puican nu se simte deloc bine. Deși mai sunt doar câteva zile până când aceasta va aduce pe lume primul copil, se confruntă în continuare cu problemele specifice sarcinii, are grețuri, arsuri și o stare proastă.

„Nu se simte foarte ok. Încă are arsuri, vomită, mai are vreo două săptămâni până naște. Arsurile o deranjează cel mai tare. Își dai seama că îi dă o stare proastă. Am vorbit și zicea că este nervoasă tot timpul, îi vine să se certe cu toată lumea. Eu am tot fost plecat cu evenimente.”, a mărturisit saxofonistul pentru Fanatik.

Citește și: Armin Nicoară, ridicat de poliție în Dubai. „A fost un pic cu emoții!” De ce s-a dus acolo fără soția sa, Claudia Puican

Citește și: Ionuța de la „Casa iubirii”, adevărul despre relația cu Robi. „Când am crescut…” Cei doi se cunosc din copilărie

Citește și: Cezar Ionașcu, atac la adresa Deliei, după ce artista a spus că nu își dorește copii: „Eu nu vreau femeie ca tine”

Citește și: Mihai Albu, prima reacție după ce Iulia Albu s-a despărțit de Mike: „Contează doar ce spune fiica mea”

Claudia Puican a pregătit tot pentru bebeluș

Într-un interviu recent, Armin Nicoară a mărturisit că soția lui a fost cea care s-a ocupat îndeaproape de tot pentru bebelușul care urmează să vină pe lume.

„Nici nu știu exact cum a făcut cu nașterea. Nu știu dacă s-a programat. Sincer, acum cu pregătirile, nu știu, că ea s-a ocupat de tot. Știu că a luat pătuț, a luat tot ce a fost de luat. Eu nu prea am fost pe acasă acum în Turcia, ajung abia săptămâna viitoare să o văd. Ea se ocupă de absolut tot ce ține de organizare. A făcut mobila în casă pentru bebe.”, a completat Armin Nicoară pentru sursa menționată anterior.

Cum au ales numele copilului

Și-au dorit mult un copil, iar de curând au anunțat că vor deveni părinți pentru prima oară. Claudia Puican și soțul ei au decis să-și numească fiul Efrem, după ce au fost și s-au rugat la icoana sfântului.

„Am fost la icoana Sfântului Efrem și am spus că dacă va fi să avem un copil, eu îi voi pune unul dintre nume Efrem sau dacă va fi fată, îi voi pune numele Efremia’, a spus artistul.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News