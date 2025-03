Cezar Ionașcu, atac la adresa Deliei, după ce artista a spus că nu își dorește copii: „Eu nu vreau femeie ca tine”

Delia Matache afirma, în urmă cu doi ani, că nu își dorește să devină mamă, lucru care a stârnit o mulțime de reacții în mediul online. Artista a fost atât susținută, cât și criticată pentru decizia ei de a nu avea copii. Printre cei care au avut o reacție dură la adresa vedetei s-a aflat și Cezar Ionașcu, care a atacat-o pe aceasta într-un clip pe TikTok.

Cezar Ionașcu, atac la adresa Deliei

În urmă cu doi ani, Delia explica pe rețelele de socializare motivul pentru care nu își dorește să devină mamă, iar declarațiile ei au stârnit un val de reacții contradictorii. În timp ce multe persoane i-au luat apărarea, altele au avut reacții dure, cum este și cazul lui Cezar Ionașcu.

„Eu nu vreau femeie ca tine care nu vrea să facă copii. Eu, ca bărbat, am nevoie instinctiv, primordial, ca neamul meu să meargă înainte. Am nevoie ca tribul meu, în momentul în care eu îți dau sămânța ca femeie, să se înmulțească, să fie mare, puternic. Noi nu vrem femeie ca tine, Delia, niciunul dintre noi bărbații nu vrem femei din astea care spun asta. (…) Genul ăsta de idei nici măcar nu-ți aparțin, sunt inoculate, ești nevinovată. Dacă părinții tăi gândeau cum gândești tu, tu erai în plus, tu nu existai”, spunea atunci Cezar Ionașcu.

Bărbatul l-a atacat și pe soțul Deliei, Răzvan Munteanu, căreia i-a transmis să fie „un pic mai bărbat”.

„Creezi un precedent foarte periculos, și așa lumea e slăbită. Lumea se bazează pe bărbat și femeie, pe acest cuplu puternic din care și tu ai ieșit. Așa că, revizuiește-ți un pic opinia și spune-i lui Răzvan să fie un pic mai bărbat și să-și dorească urmași pe care ovarele tale le pot aduce pe această lume”, i-a mai spus Cezar Ionașcu artistei.

Delia, reacție amuzantă după afirmațiile lui Ionașcu

Delia nu a așteptat mult și a reacționat în mediul online. Apelând la umorul ei specific, artista a postat un filmuleț pe TikTok în care râde de Cezar Ionașcu.

„Am crezut că ai pățit ceva, zâna mea. Ai grijă de tine, mânca-ți-aș gogoșica!”, a postat Delia Matache în mediul online, la momentul respectiv.

La rândul ei, mama Deliei, a declarat că o deranjează oamenii precum Cezar Ionașcu, care intervin în viețile altora.

„Fiecare e liber să spună ce vrea! Mă deranjează oamenii care nu își văd de treaba lor! Atâta tot… fiecare aberează ce vrea! Eu nu știu cine este domnul ăsta, habar n-am, nici nu mă interesează cine e, dar nu prea îmi sună bine, știi? Vezi-ți, bă, nene de câlții tăi! Stai în banca ta acolo, nu te băga între copii! Nu îmi plac genul ăsta de bărbați, indiferent de cine e el… Dacă e bărbat… vine acum mobilizarea, să îl văd cât de bărbat e, să fie primul, apărătorul țării”, declara Gina Matache la Antena Stars.

