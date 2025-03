Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, și-a refăcut viața după divorț. Primele declarații despre noua iubită: „Le doresc tuturor să simtă măcar 50 la sută din ceea ce trăiesc”

Fostul soț al Oanei Radu, Cătălin Dobrescu, și-a refăcut viața la aproximativ un an și jumătate de la despărțirea de artistă. Antrenorul de fitness a făcut și primele declarații despre noua iubită.

Cătălin Dobrescu are o nouă iubită după divorțul de Oana Radu

Cătălin Dobrescu iubește din nou după divorțul de Oana Radu (31 de ani), din noiembrie 2023. Povestea lor de dragoste s-a sfârșit după doar trei ani de la cununia civilă, însă divorțul încă nu s-a pronunțat.

Cu toate că încă se mai judecă în instanță, atât Oana Radu, cât și fostul ei soț și-au refăcut viețile alături de alți parteneri. Cătălin Dobrescu a făcut primele declarații despre noua relație.

„Domnișoara este prietena mea, este iubita mea. Nu suntem de mult timp împreună. Un singur lucru am să vă spun și atât. Le doresc tuturor oamenilor să simtă măcar 50% din ceea ce trăiesc eu acum și ceea ce simt eu acum. Eu nu mă feresc, nu am să dau explicații nimănui”, a spus Cătălin Dobrescu, pentru Spynews.ro.

De ce au divorțat Oana Radu și Cătălin Dobrescu

La începutul acestui an, Oana Radu a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre fosta căsnicie cu Cătălin Dobrescu. Artista a povestit că fostul soț îi impunea să se mențină la o anumită greutate, iar dacă nu făcea acest lucru, era sancționată.

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De-asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat… Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață. Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r.: avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur! Prietenii apropiați știu”, a dezvăluit Oana Radu, în podcastul lui Bursucu’.

Oana Radu s-a logodit cu Șerban Balaban

Oana Radu formează de mai mult timp un cuplu cu toboșarul Șerban Balaban, care a cerut-o în căsătorie în decembrie 2024. Bărbatul a făcut pasul cel mare la Paris, unde i-a oferit un inel de logodnă spectaculos.

„Imaginează-ți că o iei de la capăt și lași pe altcineva să te iubească în mod corect”, este mesajul pe care Oana Radu l-a publicat alături de fotografii.

Foto: Instagram

