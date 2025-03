Oana Radu a răbufnit după ce a fost criticată pentru că a cântat manele cu Sorinel Copilul de Aur la Sala Palatului: „Am încercat din tot sufletul meu să mă abțin”

Oana Radu a reacționat la valul de critici pe care l-a primit după ce a cântat manele pe scena de la Sala Palatului, alături de Sorinel Copilul de Aur.

Oana Radu a răbufnit după ce a fost criticată dur pentru că a cântat manele la Sala Palatului

Oana Radu (31 de ani) a susținut un concert la Sala Palatului pe 1 Martie. În cadrul spectacolului, fosta concurentă de la „Vocea României” a avut mai mulți invitați special, printre care s-a numărat și cântărețul de manele Sorinel Copilul de Aur.

Oana Radu și Sorinel Copilul de Aur au interpretat maneaua „Cine e inima mea” pe scena de la Sala Palatului, stârnind controverse în mediul online. După ce a primit sute de mesaje răutăcioase, cântăreața le-a dat replica celor care au judecat-o aspru.

„Am încercat din tot sufletul meu să mă abțin, dar nu am nicio șansă, când văd cât de mulți oameni, care n-au ce căuta pe Internet, se află pe TikTok. Unii dintre voi sunteți sub orice critică. (…) Am postat un videoclip cu Copilul de Aur, care este, pentru mine, un artist și sunt fana lui. Băi, când cineva spune că te-a uimit, înseamnă că l-ai lăsat cu gura căscată. (…) Nu am zis ceva rău, trebuie să căutați în Dex să vedeți ce înseamnă”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

„Voi credeți că eu în momentul acela am judecat…”

Oana Radu a șters comentariile negative de pe Instagram și a oprit comentariile de pe TikTok. Din reacția ei, se înțelege că oamenii au criticat-o pentru modul în care a reacționat atunci când Copilul de Aur i-a oferit un buchet de flori.

„Voi vă dați seama ce înseamnă să susții un concert în fața unor mii de oameni? (…) Voi credeți că eu în momentul acela am judecat… aveam microfonul în mână, îmi cădea chestia aia din nas (cerlcelul n-.red.), trebuie să îl iau pe om în brațe. Omul a venit cu florile, i-am spus mulțumesc. (…) Cum puteți să credeți că nu am vrut să iau florile de la Copilul de Aur?”, a declarat artista.

Ce a scris Copilul de Aur în mediul online, după concert

Copilul de Aur a ignorat răutățile de pe social media și a felicitat-o pe Oana Radu pentru spectacolul pe care l-a organizat.

„Mi-a făcut o mare plăcere să particip la primul tău spectacol atât de bine organizat și vreau în mod special să te felicit. Ne-am bucurat împreună de reacția publicului atât de minunat! Mulțumesc pentru invitație!”, a scris și Copilul de Aur, la Instagram Story.

Ceilalți invitați speciali din cadrul concertului au fost Bogdan de la Ploiești, Doddy, Dorian Popa, Maria Buză și Alexandra Ungureanu.

Ce comentarii răutăcioase a primit Oana Radu pe TikTok și Instagram

„A decăzut Sala Palatului…”, a fost un comentariu de pe TikTok.

„Ce s-a ajuns să se cânte la Sala Palatului, minunat! Avem cultură muzicală!”, a fost un alt mesaj.

„Nu a sunat bine deloc… dar na, biletul îl cumperi fără să știi ingredientele concertului!”, a comentat altcineva.

„Și-a bătut joc de oamenii care au plătit bilet să o vadă. A avut Andra spectacol la Sala Palatului, dar în veci nu se compară”, a scris altcineva.

„O ajuns Sala Palatului un bordel”, a fost o altă părere.

I-au criticat ținutele

Alte comentarii au criticat aspru vestimentația aleasă de Oana Radu pentru momentul cu Sorinel Copilul de Aur.

„Doamne, cine o îmbracă?!”, a comentat cineva.

„Oana, din păcate, te îmbraci groaznic”, a scris altcineva.

„Săraca, zici că este văduva neagră”, a fost un al mesaj.

„Ținutele din concert … așa nu”, a mai scris cineva.

