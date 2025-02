Oana Radu (31 ani) a trecut prin clipe îngrozitoare în timpul căsniciei cu Cătălin Dobrescu. Artista a decis să divorțeze în 2023, după trei ani de mariaj. Aceasta a povestit acum că a trăit în terioare alături de antrenorul de fitness, acesta obligând-o să se cântărească în fiecare dimineață. Dacă nu avea kilogramele impuse de el, Oana era taxată financiar.

Oana Radu, dezvăluiri din căsnicia cu Cătălin Dobrescu

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au fost căsătoriți timp de trei ani, însă căsnicia lor s-a încheiat în 2023, după ce artista a decis să pună capăt chinului căruia era supusă. Cântăreața a povestit acum că bărbatul o obliga să slăbească și o cântăreața în fiecare dimineață. Dacă nu corespundea standardelor impuse de Dobrescu, artista era amenințată cu despărțirea și chiar îi era percepută o taxă financiară pentru fiecare kilogram în plus pe care îl avea.

De asemenea, vedeta a precizat că freutatea impusă de fostul ei soț varia în funcție de preferințele acestuia, iar abaterile erau sancționate pe loc.

„În timpul căsătoriei, mâncam în baie, mă ascundeam. Nu aveam voie… Dacă aveam un cheat meal permis pe săptămână… De asta spun că eu, după ce am ieșit din lagăr… din relație, scuze, mi-a scăpat… Eu, în această relație, am fost obligată să slăbesc, deși oamenii vor spune că datorită lui am slăbit. Eu am fost obligată să slăbesc, pentru că eram amenințată că o să fiu părăsită și eram cântărită în fiecare dimineață. Dacă nu aveam kilogramele pe care trebuia să le am, plăteam financiar. Uite, zic o chestie în premieră… Da (n.r.: avea o taxă), taxă pe kilogram se numește. Jur! Prietenii apropiați știu”, a dezvăluit Oana Radu în podcastul lui Bursucu.

Câți bani a plătit artista pentru kilogramele în plus

Oana Radu a mai spus că Dobrescu nu stabilise o sumă fixă, iar ea îl plătea în funcție de evenimentele la care participa sau în funcție de kilogramele în plus pe care le avea.

„El încontinuu mă amenința cu ceva. Cred că vreo sută de milioane, ceva de genul (n.r.: atât a plătit cel mai mult pentru kilograme) sau poate și mai mult, nu mai știu. Îți dau un exemplu: trebuia să ne intre banii pe o cântare în firmă și zicea: ”Dacă nu ai kilogramele, banii ăia sunt ai mei”. Așa funcționau lucrurile. Jur! Eu nu mint și pot demonstra”, i-a mai spus Oana Radu lui Bursucu.

Oana Radu, despre ziua divorțului

Oana Radu și Cătălin Dobrescu au fost căsătoriți timp de trei ani, iar în decembrie 2023, căsnicia lor a luat sfârșit. Divorțul s-a pronunțat la notar, fiind amiabil, însă după aceea a izbucnit un adevărat scandal.

Artista a început să fgacă dezvăluiri despre perioada petrecută alături de Cătălin, precizând că a fost o relație toxică și abuzivă.

„Ziua divorțului a fost cu adevărat printre cele mai fericite din viața mea. De ce să mint că m-am sinucis? Că nu m-am sinucis. Nu vreau să demonstrez nimic nimănui. (…) Mi se spunea mereu: ‘n-o să poți să faci nimic fără mine, nu ești bună de nimic’. Eu auzeam destul de des lucrurile astea. În momentul în care ești îndrăgostit de abuzatorul tău, tu știi în capul tău că nu ești idiot, dar cu toate astea tu nu poți să pleci de acolo. În momentul în care ești îndrăgostit de cineva, în momentul în care l-am ales puțin mai în vârstă decât mine, cu 13 ani mai exact, în capul meu cred că l-am asociat cu tatăl pe care nu l-am avut niciodată”, a povestit Oana Radu în podcastul lui Teo Trandafir.

Artista a dezvăluit că fostul ei soț încerca să îi controleze întreaga viață.

„El avea o problemă cu orice făceam, orice gândeam, orice spuneam, orice era vina mea, orice era o situație care îl deranja. El se aștepta ca după terapie să devin o persoană superbă. El nu știa că eu mergeam la terapie ca să scap de el din viața mea. Normal că la televizor vii și spui că e totul roz. El era autoritar cu orice făceam eu, cu orice lucru din viața mea, el trebuia să dețină controlul. De asta l-am îmbrățișat ca fiind o soluție bună, că mi-a lipsit din copilărie autoritatea. Eu eram servitoarea lui din punct de vedere emoțional. La cum simt lucrurile în momentul de față, eu cred că nu l-am iubit niciodată de fapt. De fapt a fost o semi-obsesie combinată cu un sindrom Stockholm destul de puternic”, a precizat Oana Radu.

Sursă foto: Instagram, Captură video

