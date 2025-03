Cine este Oksana Ionașcu. Cu ce se ocupă soția lui Cezar Ionașcu

Oksana Ionașcu a intrat în atenția publică zilele acestea după ce s-a aflat că soțul ei, Cezar Ionașcu, ar fi înșelat-o cu o femeie celebră. Mai mult, aceasta l-ar fi dat afară din casă pe tatăl copiilor ei, după 8 ani de căsnicie. În timp ce soțul ei este cunoscut ca fiind un adevărat „guru” al relațiilor, Oksana se declară a fi un „mentor al feminității pure”.

Cine este Oksana Ionașcu

Oksana și Cezar Ionașcu s-au căsătorit în anul 2017 și au împreună șase copii pe care femeia a ales să îi nască acasă. În timp ce bărbatul oferă cursuri de masculinitate și exprimă public păreri controversate despre femei, soția lui are propriul site unde le promite femeilor că le va susține în procesul de transformare.

Pe site-il ei oficial, Oksana Ionașcu se prezintă ca fiind „femeie, soție, mamă a 6 copii, autor, antreprenor și nu în ultimul rând, un mentor al feminității pure”.

Inițial, soția lui Cezar Ionașcu a fost hairstylist, însă de mai mulți ani a ales să activeze într-un domeniu diferit. Aceasta vinde cursuri pentur femei și bărbați, precum „Maturizarea maraton”, „Ghid practic de ‘utilizare’ a femeii”, „Săptămâna banilor” sau jocuri transformaționale. Prețurile nu sunt deloc mici.

Prețurile pentru aceste cursuri nu sunt deloc mici, fiind cuprinse între 936 de lei și 3.694 de lei, potrivit informațiilor de pe site-ul Oksanei Ionașcu.

Citește și: Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au propriul serial inspirat din viața lor la țară. „Primul episod e gata! S-ar putea ca imaginile să vă surprindă!” Unde poate fi vizionat

Citește și: Ce a spus Denise Rifai despre valul de comentarii legate de tunsoarea ei: „Dacă vreau să mă tund, mă tund. Ce ar trebui să fac, să cer voie? Nu e cazul!” / EXCLUSIV

Cum se descrie Oksana Ionașcu

Oksana Ionașcu spune, pe site-ul ei, că studiază de mai bine de 15 ani tema spiritualității, a autocunoașterii, a psihologiei și a dezvoltării personale. Aceasta a precizat că a ales să fie „ghid” în procesul de transformare a femeilor.

„Sunt Femeie în plin proces de dezvoltare și despachetare a puterii interioare. Soție fericită și mamă împlinită. Am ales calea autenticității și a înțelepciunii vieții. Simt profund contactul cu pământul, oamenii și mai ales cu mine însămi. De peste 15 ani studiez din diferite surse tema spiritualității, a autocunoașterii, a psihologiei și a dezvoltării personale. Sunt în al 5-lea an în care am mers pe drumul predestinării mele vocaționale – cel de a fi ghid în procesul de transformare a femeilor. Experiența despachetării mele personale mă recomandă în rolul de ghid și mentor pentru femeile ce vor și simt să se întoarcă la adevărata lor natură feminină”, a scris soția lui Cezar Ionașcu.

„Am elaborat o metodică personală bazată pe cunoașterea vedică combinată cu tehnici și instrumente din psihologia orientată pe valori. Pun accent pe predestinare feminină, înțelegerea proceselor energetice și a polarității și a valsului Feminin Masculin”, a precizat ea.

Aceasta promite să le răspundă femeilor la întrebări precum: împlinire personală în strategie feminină, relația de cuplu, maternitate, sănătate feminină, realizare financiară în energie feminină.

Citește și: Cătălin Dobrescu, fostul soț al Oanei Radu, și-a refăcut viața după divorț. Primele declarații despre noua iubită: „Le doresc tuturor să simtă măcar 50 la sută din ceea ce trăiesc”

Citește și: Dave Grohl și soția sa, Jordyn Blum, apariție rară în public, la 6 luni după ce el făcut un copil cu o altă femeie. Cum au fost surprinși

Declarația lui Cezar Ionașcu, după ce s-a spus că a fost dat afară din casă de soție

Zilele trecute s-a scris că Cezar Ionașcu ar fi înșelat-o pe soția lui, Oksana, cu o femeie cunoscută din lumea mondenă. Femeia, supărată peste măsură, l-ar fi dat afară din casă pe tatăl celor șase copii ai săi.

Contactat de Cancan, Cezar Ionașcu a vorbit despre ceea ce se întâmplă acum în căsnicia lui. Fostul partener al Ozanei Barabancea a precizat că totul merge bine în mariajul lui și al Oksanei și cataloghează informațiile apărute ca fiind „răuvoitoare și nefondate”.

„Suntem bine, slavă lui Dumnezeu! Firește, ca orice alt cuplu, avem suișuri și coborâșuri în această perioadă a Postului Mare, mai ales de natură spirituală. Le voi încadra la capitolul încercări. Orice alte speculații, pe care le-am observat în această dimineață în spațiul public, la adresa mea și a familiei mele, sunt răuvoitoare și nefondate”, a declarat el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Oksana Ionașcu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News