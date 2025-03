Mihai Albu, prima reacție după ce Iulia Albu s-a despărțit de Mike: „Contează doar ce spune fiica mea”

Mihai Albu a făcut primele declarații după ce fosta lui soție, Iulia Albu, s-a despărțit de iubitul ei, Mike, după nouă ani de relație.

Ce spune Mihai Albu despre despărțirea dintre Iulia Albu și Mike

Mihai Albu (62 de ani) a fost contactat de jurnaliștii Fanatik.ro pentru a-și exprima punctul de vedere referitor la despărțirea fostei soții, Iulia Albu (43 de ani), de partenerul ei de viață, Mihai „Mike” Alexandru Iacob, după nouă ani de relație.

„Cât timp fetița mea locuiește cu mama ei, nu mă interesează altceva. Nu am nicio părere, chiar nu cunosc și nu mă interesează aspectul acesta. Nu am vorbit cu fiica mea despre asta. Contează doar ce spune fiica mea, dacă este ok sau nu, în rest nu mă privește. Am mai vorbit cu Mikaela, chiar destul de des, dar nu mi-a spus ceva de genul ăsta. Am mai vorbit, da, dar nu despre asta, deloc chiar”, a declarat Mihai Albu, pentru Fanatik.ro.

Citește și: Iulia Albu și Mike s-au despărțit. Prima reacție a vedetei: „Am trăit momente frumoase…”

Prima reacție a Iuliei Albu după ce s-a aflat că s-a despărțit de Mike

Iulia Albu și Mike s-au cunoscut printr-o prietenă comună, după divorțul vedetei de televiziune de fostul soț. „A fost ură la prima vedere”, a povestit fashion editorul despre prima întâlnire cu Mike. Ulterior, cei doi s-au reîntâlnit, la invitația lui Mike, și au descoperit că au multe lucruri în comun. Bărbatul lucrează în Publicitate și Marketing.

Vreme de mai mulți ani, Iulia Albu a fost discretă cu privire la relația dintre ea și Mike. În 2023, cei doi au acceptat invitația la America Express, unde au primit un val uriaș de critici în mediul online, din cauza comportamentului agresiv al bărbatului. În timpul difuzării emisiunii, Mike și-a cerut iertare pentru comportamentul nepotrivit. După încheierea filmărilor, Iulia și Mike au luat o pauză. Acum, povestea lor de dragoste a ajuns la final.

Citește și: Iulia Albu și fiica ei, la primul eveniment monden împreună. Mikaela a întors toate privirile cu accesoriul de pe cap creat de mama ei: „A fost cireașa de pe tort”

„Am trăit momente zbuciumate.”

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre. Am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, a declarat Iulia Albu, pentru Cancan.ro.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News