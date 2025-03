După 9 ani de relație, Iulia Albu și Mike au decis să meargă pe drumuri diferite. Au existat multe zvonuri în ultima perioadă privind despărțirea, iar acum vedeta a clarificat întreaga situație. Prima declarație a acesteia despre separarea de partenerul ei.

Iulia Albu și Mike s-au despărțit

Iulia Albu (43 de ani) și Mike au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 9 ani. Dacă toată lumea se aștepta să-i vadă în fața altarului, cei doi se pare că au decis să punct relației. Separarea ar fi avut loc în urmă cu trei luni, dar până acum au decis să păstreze discreția.

Într-o declarație recentă pentru CANCAN, după multe speculații privind relația lor, Iulia Albu a avut o primă reacție. Vedeta nu a spus clar dacă este o femeie singură acum, dar din declarațiile sale confirmă separarea.

”Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceasi notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, a declarat Iulia Albu pentru sursa citată anterior.

Mihai Albu a reacționat

Și Mihai Albu, fostul soț al Iuliei Albu, a reacționat după aflarea veștii. Creatorul de pantofi a mărturisit că nu-l privește viața personală a acesteia, ci este interesat doar de viața fiicei lor, Mikaela.

„Cât timp fetița mea locuiește cu mama ei, nu mă interesează altceva. Nu am nicio părere, chiar nu cunosc și nu mă interesează aspectul acesta. Nu am vorbit cu fiica mea despre asta. Contează doar ce spune fiica mea, dacă este ok sau nu, în rest nu mă privește. Am mai vorbit cu Mikaela, chiar destul de des, dar nu mi-a spus ceva de genul ăsta. Am mai vorbit, da, dar nu despre asta, deloc chiar”,a declarat Mihai Albu pentru fanatik.ro.

Când s-ar fi produs ruptura

Au trecut prin mai multe momente dificile în ultima perioadă, însă situația între ei a devenit și mai tensionată după ce s-au întors de la America Express. Și-au spus cuvinte dure, iar Mike a decis, la un moment dat, să se mute din apartamentul în care Iulia Albu locuia cu fiica ei.

„A fost momentul mult mai tragic de atât. Când ne-am certat, ne-am certat foarte urât. Adică a fost o ceartă cum nu o mai avusesem până atunci. Ne-a spus niște lucruri unul altuia, mai mult eu lui recunosc. Și pur și simplu s-a închis foarte tare în el. Şi s-a dus să locuiască la birou o perioadă. Biroul fiind în același complex în care stăm și noi, dar în alt bloc și în altă scară. Avea o canapea extensibilă, a fost ok”, ne declara Iulia Albu la Fresh by Unica.

Tatăl Iuliei Albu nu l-a plăcut pe Mike

Într-un interviu oferit pentru Fresh by Unica, vedeta ne spunea că tatăl ei nu l-a plăcut pe Mike, mărturisind că părintele ei a considerat dintotdeauna că niciun bărbat nu este suficient de bun pentru ea.

„Pe el nu-l plac nici acum, dar relația mea cu ei este alta. Pentru că tata este foarte protector și tot timpul nu i-a plăcut de nimeni, în general. Adică… Nici un bărbat nu e suficient de bun pentru mine. Niciunul. Foarte multe întâlniri n-au fost, dar se cunosc, într-adevăr.

Nu este atât de dificilă poziţia mea, majoritatea femeilor sunt în situaţia asta, majoritatea oamenilor, adică nu ştiu nici mulţi bărbaţi care să aibă soţii plăcute de soacră, sincer. E o anomalie și oricum, cum eu sunt foarte bună prietenă cu mama lui, trebuia măcar un conflict să fie și la noi în familie. Mama nu are o problemă cu el, n-a avut niciodată. Tata… el este mai strict așa”, a mai spus vedeta la Fresh by Unica.

